Reforme du franc CFA: Nathalie Yamb recadre Emmanuel Macron

La Suisso-camerounaise Nathalie Yamb s’est une nouvelle fois prononcée sur la question du Franc CFA qui est à un tournant décisif de l’histoire. Dans un tweet, la secrétaire exécutive de Mamadou Koulibaly a fustigé le comportement d’Emmanuel Macron sur la réforme de la monnaie coloniale.

Nathalie Yamb a répondu à Emmanuel Macron sur la réforme du franc CFA qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Si le président français a fait savoir qu’il a engagé cette reforme pour l’intérêt de la jeunesse africaine, Nathalie Yamb estime que l’attitude du dirigeant est « méprisante, arrogante et rebutoire« . « M. Macron, vous en France, vous pouvez engager une réforme de l’euro sans consulter votre peuple ou sans passer par l’assemblée nationale? (…). Nous ne voulons plus de votre garantie« , a écrit Yamb. Connue pour son activisme et sa campagne anti-franc CFA, la collaboratrice du président du Lider ne rate aucune occasion pour recadrer les dirigeants défenseurs de la monnaie coloniale.

Il y a trois semaines, l’activiste a été expulsée du territoire ivoirien. Une décision qui avait suscité de multiples réactions à travers le continent. Certains observateurs avaient lié cette expulsion à l’intervention acerbe de Nathalie Yamb au sommet Russie-Afrique de Sotchi.