Macron renonce à son régime spécial de président, mais le confirme pour la police et l’armée, qu’est-ce que cela veut dire ?

Macron renonce à son régime spécial de président, mais le confirme pour la police et l’armée, sans parler des sénateurs qui l’aménagent : qu’est-ce que cela veut dire ?

Que l’on nous prend pour des cons! On se dit que ceux qui arriveront à mettre en place cette réforme ont leur avenir assuré et que cela vaut bien de savoir se ménager quelques complicités tout en jouant à bon compte la victime expiatoire. Le mépris que ce type a de nous est vraiment invraisemblable.

Sur le fond, il sait que l’opinion publique française est de plus en plus hostile à la réforme. Les Français en découvrent le fond et la manière dont le président et le gouvernement sont prêts à priver les Français du meilleur système de protection sociale au monde pour livrer le pays aux sociétés d’assurances privées françaises et américaines.

Certains découvrent même que ce système a été le produit des luttes de la Résistance, grâce à des ministres communistes et des syndicalistes CGT. Ce système a été mis en place dans une France dévastée, appauvrie par les destructions et le pillage de la guerre et prétend nous être supprimé alors que la France est beaucoup plus riche. Simplement parce que le rapport des forces était différent, le parti communiste était très puissant et les capitalistes craignaient la contagion de l’URSS, celle qui avait le plus donné pour la victoire sur le nazisme soutenu partout par le capital. Peut-être un certain nombre d’entre eux méditeront-ils cette réflexion d’un patron des patrons sur le fait que l’on ne gouverne pas la France de la même manière quand on a un parti communiste à 2% ou à 20% et s’en souviendront-ils quand il s’agira de voter « utile ».

Mais même ceux qui ignorent encore l’origine de ce qui les protège depuis tant d’années et qui ne cesse d’être attaqué par les capitalistes quand ils reviennent au pouvoir restents stupéfait devant la rapacité, la vénalité de ceux qui nous expliquent que la France n’a pas les moyens de protéger ses citoyens. Après Delevoye, qui ne sait même plus de qui il reçoit des dons, et ne sait pas à 5000 euros mensuels près ce qu’il touche, en plus de ses confortables retraites et émoluments de ministre… voici le fondé de pouvoir d’Auchan payé alors qu’il est député et s’est spécialisé dans le démantèlement du code du travail. Auchan et les Mulliez ceux qui partent en Belgique pour ne pas payer d’impôts, Auchan dont il défendit les intérêts au point de licencier une caissière pour avoir donné un pain au chocolat de 80 centimes, brûlé à un pauvre. On se croirait dans les Misérables de Victor Hugo, avec les Thénardier à la tête du pays.

Bon refaisons le point : les militaires, les policiers, les avocats, les sénateurs seraient dispensés des bienfaits de la contre-réforme.

Et 75% des heureux bénéficiaires soutiennent le mouvement. Après en avoir appelé aux familles, à la trêve de Noël, aux dirigeants syndicaux les plus prêts à se « donner », Macron joue les victimes expiatoires… Lui aussi aura une retraite aux points…

Oui Macron qui n’est pas aussi bête qu’il est arrogant sait bien qu’il a perdu la bataille de l’opinion. Il a tenté de faire intervenir les dirigeants syndicaux qui lui sont acquis et qui ont pleurniché sur la nécessité d’une trêve à la Noël pour casser la grève, mais la base les a dénoncés à la SNCF comme à la RATP, ils ont refusé cet appel au nom des « familles ». Les « familles », leur avenir ce sont les grévistes qui les représentent.

Alors que reste-t-il au fondé de pouvoir du capital quand il perd la bataille, d’aller s’assurer de la fermeté du général Massu quitte à passer la noël au bivouac et d’espérer que la police lèchera la main qui le nourrit au point de mettre l’ordre à la Jules Moch…

Que devons-nous faire? soutenir les grévistes et d’abord sortir le chéquier, ce matin j’expédie le mien à cette adresse, j’espère que nous allons tous en faire autant.

Par chèque :

à l’ordre de « Solidarité CGT Mobilisation » adressé à :

« Confédération Générale du Travail Service Comptabilité »

263 rue de Paris

93100 Montreuil

Par parenthèse, le président ne devrait pas renoncer à son régime spécial seulement il devrait renoncer à sa réforme et s’il a peur pour son avenir face à ses bailleurs de fond du capital et des sociétés d’assurance, il peut toujours renoncer à son poste… ou à sa politique…

Danielle Bleitrach