Evo Morales participera à la désignation du candidat du MAS le 29 décembre

Evo Morales a déclaré aujourd’hui que le gouvernement d’Alberto Fernández « collaborera pour assurer la sécurité » de l’acte qu’il prépare dimanche prochain, le 29, acte au cours duquel le parti MAS désignera son candidat pour les prochaines élections en Bolivie.

L’ancien président a annoncé dans une interview à la radio qu’il avait décidé de « convoquer les compagnons du MAS, pour dimanche prochain, à la frontière de l’Argentine et de la Bolivie ». « Là, nous choisirons notre candidat en vue des prochaines élections », a-t-il expliqué.

Morales a estimé qu’ « au moins 1 000 dirigeants seront présents » et que le gouvernement argentin aidera à résoudre le problème de sécurité. L’événement aurait lieu à Oran ou Salvador Mazza, deux villes de Salta près de la frontière avec la Bolivie.

Concernant la situation dans son pays, il a estimé que «le plus douloureux dans ce coup d’État, ce sont les morts» et la «destruction de l’économie». Il a fait référence au rapport de l’OEA sur les élections du 20 octobre en Bolivie et a estimé qu' »il ne parle pas de fraude mais d’irrégularités », tout en affirmant que l’opposition à son projet politique qui passe par « la haine contre la communauté indigène et l’industrialisation du lithium « qu’il a promu en tant que président. « Ici, le problème est le vote des indigènes », a-t-il dit, et a fait remarquer que « le coup d’État est lié au lithium ».

Le président renversé est arrivé comme réfugié en Argentine après avoir été au Mexique pendant un mois, après le coup d’État du 10 novembre. « Je suis arrivé triste et déçu après avoir subi le coup d’État dans mon pays », a déclaré Morales, qui a remercié pour « le soutien reçu des autorités argentines », faisant allusion au « président Alberto Fernández » et au « chancelier » Felipe Solá.

Il a admis ne pas avoir eu de « bonne intelligence » avec les agences de sécurité et il a rappelé que des semaines avant les élections, une personne lui avait fait part d’un complot contre lui. « J’en ai parlé avec les ministres et personne n’y a cru, je n’y ai pas cru moi-même, après avoir été avisé de tant de tentatives. » Il a estimé qu’il y avait « une excellente planification de la droite » et que l’appel à la mobilisation contre une éventuelle fraude contre l’opposant Carlos Mesa faisait partie du coup d’État.

Morales a déclaré que le 27 octobre, jour des élections en Argentine et en Uruguay, il avait réalisé que le coup d’État pourrait réussir lorsque des groupes de Santa Cruz de la Sierra et d’autres villes déménageaient à La Plaza. « Ils ont embauché des charters privés de l’aviation pour emmener des gens », a-t-il dit, et a rappelé que Camacho avait alors déclaré que « le 4 novembre, Evo va tomber ».

Il a réinsisté sur le programme de Radio Marca, par Radio La Red, qui a dit que les auteurs du coup d’État «ont utilisé la Bible contre la famille» et qu’«en Bolivie, il était courant qu’une famille de la haute bourgeoisie ait un enfant prêtre, un autre militaire et un avocat en or, et ce trio était un instrument de domination, il semble que cela se répète, le racisme mène au fascisme. »

