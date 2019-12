Panama: Journée nationale du deuil 30 ans après l’invasion américaine, un cas extraordinaire de complicité médiatique

Aujourd’hui, 30 ans après l’invasion, la Journée nationale du deuil

Quelques minutes avant minuit, le 20 décembre 1989, il y a eu une invasion des États-Unis au Panama par quelque 26 000 soldats américains, qui sont entrés au Panama par voie terrestre, maritime et aérienne, dans le cadre d’une opération appelée ‘Just Cause’ et qui visait à capturer Manuel Antonio Noriega, le dernier militaire à diriger la dictature établie dans le pays depuis 1968.

Les raisons du président des États-Unis de l’époque, George HW Bush, étaient les suivantes: pour préserver la vie de plus de 50 000 citoyens américains parmi les civils et les militaires au Panama, retirer Noriega du pouvoir et le traduire devant un tribunal fédéral pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. d’argent, restaurer la démocratie dans l’isthme et assurer le bon fonctionnement du canal de Panama.

Le nombre de morts qui ont quitté cette invasion varie toujours. La Commission du 20 décembre 1989, créée uniquement en 2016 pour enquêter sur les événements, a mis sur ses pages une liste provisoire des victimes, qui comprend 341 noms. Bien que des groupes de la société aient déclaré que le nombre de morts est de plusieurs milliers.

de silence et de trahisons