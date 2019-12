La revue Times ne le dira pas mais maduro est l’homme de l’année…

Le 4 janvier 2019, les gouvernements aujourd’hui en franche décadence du Grupo de Lima avaient annoncé qu’à partir du 10 de ce même mois – date à laquelle après l’avoir emporté dans une élection dont les chiffres étaient meilleurs en termes de majorité et de participation que ceux qui ont légitimé plusieurs des dirigeants qui le questionnaient alors, Nicolás Maduro serait proclamé président du Venezuela – ils cesseraient de reconnaître le gouvernement bolivarien comme le représentant du peuple vénézuélien.

À partir de ce moment, les actions, sanctions et déclarations contre le gouvernement Maduro se sont succédées sans interruption, avec un rôle ouvert du gouvernement américain, en la personne de son président, vice-président, secrétaire d’État et conseiller Sécurité nationale.

La reconnaissance par Washington et un groupe de ses alliés d’un président autoproclamé opposant à Maduro , ainsi que des sanctions économiques, qui vont de la confiscation des fonds pour des milliards de dollars propriété du gouvernement vénézuélien aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe jusqu’à la traque de ses finances et de soncommerce à travers le monde, en passant par les appels et les chantages incessants aux militaires pour qu’ils menent un coup d’État contre le gouvernement bolivarien et la diabolisation systématique et la production de fausses nouvelles sur ce qui se passe dans le pays , constituent un scénario dans lequel toutes les armes de la guerre de quatrième génération ont été utilisées.

Le point le plus haut a été la tentative de violer les frontières vénézuéliennes depuis la Colombie et la Brésil en combinant le recours à la violence, l’annonce d’une «aide humanitaire» en dehors des autorités du pays, la fabrication d’incidents pour les attribuer au gouvernement bolivarien, un concert avec des stars du courant dominant de la musique latine mercantile et la présence de plusieurs présidents latino-américains autour du sénateur cubano-américain Marco Rubio qui a tweeté dans un état d’euphorie totale des images du démembrement du leader libyen Kadhafi. Un mois plus tard, il y a eu le sabotage du système électrique national qui a laissé tout le pays sans électricité pendant plusieurs jours.

face à l’ampleur de ces faits et défis, on doit mesurer le succès de Nicolás Maduro:

Il a réussi à maintenir l’union civique militaire et à la développer avec les milices populaires qui totalisent trois millions de membres. La production de pétrole a commencé à se redresser après être tombée à 700 000 barils par jour, dépasse le million cent mille, ce à quoi s’ajoute une augmentation substantielle des exportations d’or. L’opposition est plus divisée aujourd’hui que jamais, plusieurs députés de l’opposition accusent le « président par intérim » autoproclamé de corruption et une partie importante d’entre eux a signe un accord avec le gouvernement pour stabiliser politiquement le pays. La situation de violence, de pénurie, de longues files d’attente et d’hyperinflation galopante a été surmontée et le pays, même avec de grandes difficultés, vit dans un environnement de stabilité. La crise du néolibéralisme a lancé dans les rues de grandes foules en rébellion en Équateur, au Chili et en Colombie, pays qui avaient rejoint le siège mené par Washington contre le Venezuela. Le coup d’État en Bolivie enseigne à la gauche la nécessité de l’unité des forces révolutionnaires et du radicalisme en ne faisant aucune concession aux pions de Washington. Depuis la célébration en juillet du Forum de São Paulo à Carcas, le Venezuela a mené un processus de concertation des forces de gauche en Amérique latine et au-delà, il réorganise les mouvements sociaux et les forces progressistes, dont le résultat le plus récent est le lancement d’une université internationale de la Communication pour fournir aux communicateurs de base les outils technologiques et cognitifs pour la lutte idéologique contemporaine.

Le magazine Time ne le dira pas, mais Maduro est l’homme de l’année. Il a mené la résistance à l’une des plus grandes offensives impérialistes de l’histoire et a gardé l’initiative, réussissant à maintenir l’unité des forces révolutionnaires internes et des alliances internationales en faveur du multilatéralisme, de la souveraineté et des intérêts populaires.

(Tomado de La Pupila Insomne)