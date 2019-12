Un autre fondé de pouvoir du capital : Laurent Pietraszewski est nommé à la place de Delevoye

Spécialisé dans le recrutement chez Auchan

Nommé à 53 ans, Laurent Pietraszewski n’avait jamais eu de mandat ni été encarté avant de découvrir En Marche!, le mouvement qui a accompagné l’ambition présidentielle d’Emmanuel Macron. “J’ai rejoint En Marche! le 6 avril 2016, le jour de l’ouverture de la plateforme”, avait dit ce spécialiste des ressources humaines à l’AFP en 2017, après son élection, avec 67,17% des voix face à Nathalie Acs (FN), dans la 11e circonscription du Nord.

Né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en novembre 1966, Laurent Pietraszewski passe son adolescence à Lambersart, près de Lille.

Après un DEA en économie appliquée à l’université Lille I, il travaille dans le management opérationnel chez Auchan pendant dix ans. Ensuite, il occupe un poste dans les ressources humaines pendant huit ans dans sept sites différents du géant de la grande distribution.

Depuis 2010, il est spécialisé dans la gestion de carrière et le recrutement chez Auchan.

AUCHAN : une multinationale d’un type particulier, holding familial et participation

Auchan est une enseigne de grande distribution faisant partie de l’Association familiale Mulliez. L’enseigne est fondée et a été dirigée par Gérard Mulliez de 1961 jusqu’en 2006.

Le groupe Auchan a pour actionnaire principal l’Association familiale Mulliez (AFM), fondée et dirigée par la famille Mulliez, famille du Nord de la France très catholique et constituant en soi un véritable holding dont le fondateur revendique le paternalisme.

La participation dans le groupe Auchan est la plus importante de l’association qui compte aussi des parts dans d’autres enseignes comme Banque Accord, Décathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Norauto, Boulanger, Saint Maclou, Flunch, Alinéa, GrosBill, Pimkie.

Le deuxième actionnaire du groupe est Gérard Mulliez à titre personnel, le solde (13,5 %) étant détenu par les salariés de l’enseigne. En effet, après la mise en place de la participation en 1968, et d’une prime de progrès en 1972, Gérard Mulliez choisit d’ouvrir le capital d’Auchan à ses employés en 1977. Auchan compte aujourd’hui 52 000 salariés-actionnaires, soit 98 % des employés. À la suite de la réorganisation du groupe, le fonds Valauchan disparaît au profit du nouveau fonds ValFrance, qui regroupe les actionnaires d’Auchan Retail France, Immochan et Oney-banque Accord.

Le groupe n’étant pas coté, la vente ou l’échange d’actions n’est possible qu’entre ces trois parties. Cette stratégie, voulue par Gérard Mulliez, a préservé le groupe de toute tentative de rachat. Sa structure de gouvernance organisée sous forme de société à conseil de surveillance et directoire jusqu’à mi-2010 est désormais sous la forme de société à conseil d’administration et comité exécutif.

L’internationalisation d’Auchan

Auchan Holding, via sa filiale Auchan Retail, est l’un des principaux groupes de distribution dans le monde. Il est présent dans 17 pays et emploie 337 800 employés. Auchan compte 962 hypermarchés dont 144 en France41.

Auchan est présent en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg, en Pologne, en Hongrie, en Russie, en Chine, à Taïwan, en Ukraine et en Roumanie. Le groupe a aussi subi des échecs, notamment aux États-Unis, en Argentine et au Maroc.

Notons que comme Bernard arnault, Pinault la famille Mulliez reste dominé par une famille et on peut également souligner une implantation vers l’est y compris vers la Chine.

Un technicien devenu dépiuté uniquement pour y défendre les intérêts du capital

Laurent Pietraszewski fait donc partie de ces gens qui sont passés directement des groupes capitalistes dans lesquels ils ont fait carrière à la République en marche et qui s’y sont essentiellement intéressé au démentèlement du code du travail et aujourd’hui à la fin du système de retraite. Nol doute que ces capitalistes là voient d’un mauvais oeil le marché juteux qu’ils sont en train de s’ouvrir offert au géant de l’assurance des Etats-Unis. Sa nomination est-elle destinée à les rassurer?

Rapporteur de la loi travail en 2017

Il “bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans le domaine des relations sociales et ressources humaines”, a expliqué l’entourage du chef de l’État ce mercredi, en qualifiant le nouveau membre du gouvernement de “macroniste de la première heure, fin connaisseur des questions sociales et du système des retraites (…). C’est un parlementaire expérimenté et légitime pour occuper cette fonction exigeante et technique”.

À l’Assemblée, il est membre de la Commission des affaires sociales. Il a été le rapporteur de la loi travail en 2017 et était destiné à être le rapporteur du projet de réforme des retraites lors de son examen au Parlement prévu en février.

Depuis septembre 2019, il est également porte-parole du groupe des députés La République en Marche. Avec Jean-Paul Delevoye, il a nommé 38 députés marcheurs comme “ambassadeurs” de la réforme des retraites, afin de défendre la réforme sur le terrain mais aussi de former les autres députés de la majorité.