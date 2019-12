Invité exclusif de la matinale d’Europe 1 le 26 novembre 2019, Bernard Arnault vantait déjà la manière dont grâce à Macron l’image de la France s’était améliorée à l’étranger et il ajoutait : Les mouvements sociaux ? « On a tendance à grossir un peu l’impact de tout ça »

Pourtant, le président de la République est hautement contesté depuis un an, avec notamment le mouvement des « gilets jaunes » et les manifestations parfois violentes qui l’ont accompagné. Les images des incidents sur les Champs-Elysées, sous l’Arc de triomphe notamment, ont ainsi fait le tour du monde. « On a tendance à grossir un peu l’impact de tout ça « , a tempéré Bernard Arnault. « En France, à la télévision, on fait beaucoup d’émissions sur la politique et sur tous ces événements. Il y en a quand même beaucoup moins à l’étranger et notamment aux Etats-Unis, ou encore moins en Chine. »

Voici quelques faits qui vous permettront de comprendre la bienveillance avec laquelle Bernard Arnault un des principaux bénéficiaires des largesses de Macron a avec lui son homme à l’Elysée et récupère même les faillis de la corruption. Il est clair qu’il ne peut pas compter sur la même complaisance des communistes dont le secrétaire Fabien Roussel a récemment porté plainte contre lui. Les communistes créent la sécurité sociale, le meilleur système de sécurité sociale et Bernard Arnault exige de détruire tout cela avec sa morgue de nanti.

Voilà pourquoi ce matinLes Echos qui tente de défendre une image d’information crédible à l’ordinaire a décidé de rentrer dans la pure propagande, son propriétaire entre l’information et la désinformation pour ses intérêts a chois et cela nous vaut cette une invraisemblable pour tous ceux qui dans toute la France ont vécu des manifestations grandioses mais aussi dans des petites villes, voir des villages, une France en quasi état de révolte devant l’injustice des nantis qui en veulent toujours plus. (Danielle Bleitrach pour Histoire et societe)

Le journal Les Échos a été fondé en 1908 par les frères Robert et Émile Servan-Schreiber, sous le nom de Les Échos de l’exportation, comme journal de promotion de l’entreprise familiale de quincaillerie et de mercerie. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le quotidien s’impose en une vingtaine d’années dans la presse comme le journal économique de référence en France. Racheté par le groupe britannique Pearson PLC en 1988, il est revendu au groupe LVMH en novembre 2007

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est un groupe français d’entreprises fondé par Alain Chevalier et Henry Racamier, aujourd’hui chef de file mondial de l’industrie du luxe en termes de chiffre d’affaires. Issu du rapprochement, en 1987, des entreprises Moët Hennessy, elle-même née de la fusion entre le producteur de champagne Moët et Chandon et le fabricant de cognac Hennessy, et Louis Vuitton, il a pour actionnaire majoritaire le groupe Arnault, via la holding Christian Dior. Il est actuellement dirigé par l’homme d’affaires Bernard Arnault.

La firme est numéro un mondial du luxe avec un portefeuille de plus de soixante-dix marques de prestige dans le domaine des vins et spiritueux avec notamment Château d’Yquem, Moët & Chandon, Veuve Cliquot, Krug, Hennessy et Glenmorangie, ainsi que dans le domaine de la mode et joaillerie avec Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Céline, Kenzo, Fendi, Guerlain, Marc Jacobs, Chaumet, Thomas Pink, Tiffany & Co. et Bulgari. Il est également présent dans le domaine des médias, avec notamment Les Échos, Le Parisien et Radio Classique, dans la distribution avec Sephora et Le Bon Marché, et dans l’hôtellerie de luxe avec notamment le palace Cheval Blanc Courchevel et le rachat du groupe d’hôtellerie Belmond.

Les liens entre Macron et Bernard Arnault ont été forts depuis le début du quinquennat mais ils n’ont cessé de se renforcer avec échange de conseillers , d’hommes de main…

L’EX-STRATÈGE D’EMMANUEL MACRON RECRUTÉ PAR BERNARD ARNAULT LVMH



SAUVEGARDER CET ARTICLE

Via sa boîte de conseil, Ismaël Emelien vient de signer un contrat avec le numéro un mondial du luxe.

L’ancien conseiller spécial du chef de l’État n’aura pas perdu de temps avant de rebondir. Six mois après avoir quitté ses fonctions, Ismaël Emelien vient d’être engagé comme consultant chez LVMH, annonce Mediapart. En effet, le géant du luxe vient de signer un contrat avec Unusual, la petite société de conseil créée en juin dernier par Ismaël Emelien. Le co-auteur de l’essai « Le progrès ne tombe pas du ciel » (Fayard), accompagnera stratégiquement le groupe de Bernard Arnault « essentiellement sur les sujets liés à l’environnement ». Une information confirmée par un porte-parole de LVMH qui précise qu’il s’agit d’une « mission de consulting, de quelques jours par mois ». ⋙ Lire aussi Nouvelle démission à l’Elysée : Ismaël Emelien, conseiller spécial de Macron, quitte le navire Contacté par Le Figaro, Ismaël Emelien s’est dit « très heureux que LVMH fasse désormais partie des clients de (sa) structure ». « La transition environnementale ne pourra être menée à bien qu’en impliquant les entreprises », a-t-il par ailleurs insisté. De son côté un porte-parole de LVMH a confirmé l’existence de cette « mission de consulting, de quelques jours par mois ». Officiellement, Ismaël Emelien avait quitté ses fonctions de conseiller spécial du président pour « défendre le progressisme ». « Cest là que je serai le plus utile », déclarait-il en février dernier. Cité dans l’affaire Benalla Grand artisan de la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle, Ismaël Emelien a vu son image se ternir avec l’affaire Benalla. Il est soupçonné d’avoir récupéré illégalement les images de vidéosurveillance du 1er mai, place de la Contrescarpe, où l’on voit l’ancien chargé de mission de l’Élysée s’en prendre à des manifestants. Des enregistrements qui ont atterri dans les mains d’Alexandre Benalla. ⋙ Lire aussi LVHM, Ricard… les héritiers sont-ils en mesure de reprendre le groupe familial ? Ismaël Emelien n’est pas le seul proche du président à avoir rapidement retrouvé un emploi après avoir quitté le navire. L’ex-directeur de la communication, Sylvain Fort, a quant à lui rejoint en septembre la société d’investissement de François Pinault, Artemis, rapporte Le Figaro.