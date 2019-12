Le socialisme . La Chine sortira 10 millions de personnes de la pauvreté d’ici la fin de l’année

toutes ces statistiques sont celles non seulement du gouvernement chinois mais elles sont corroborées par celles du FMI, de la banque mondiale. La chine ne se contente pas d’un développement accéléré qui l’a fait passer de la misère aux plus hautes technologies. Elle n’est pas seulement le pays des « milliardaires », ceux-ci comme le disait Deng Xiao ping doivent voler comme un oiseau en cage, celle du parti. la Chine est le pays où un gouvernement communiste garde le cap sur l’intérêt national, sur l’évolution de toute la population vers une société de moyenne aisance, d’éducation, de culture où est installé un système de protection sociale tandis qu’on détruit le notre. Une société où le gouvernement communiste conserve les outils de la direction, la main mise sur tout le financement et la planification. (note et traduction de danielle Bleitrach)

recemment partout en Chine on a vu fleurir ces panneaux qui vantent les vertus nécessaires pour être communiste…

La Chine prévoit de sortir 10 millions de personnes de la pauvreté d’ici la fin de 2019. Il est rapporté par China.org .

95% des pauvres seront éliminés de la pauvreté, a déclaré Liu Yongfu, directeur de la Direction de la réduction de la pauvreté et du développement du Conseil d’État de la RPC. 90% des villages pauvres seront également exclus de la liste des lieux de pauvreté

Le responsable a ajouté que la prochaine étape sera la réduction de la pauvreté dans les régions les plus touchées par l’extrême pauvreté. Selon lui, en 2020, la Chine devra vaincre complètement la pauvreté.

« La campagne pour réduire la pauvreté n’est pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais aussi la tâche de toute la société », a déclaré Liu Yongfu.

Le gouvernement chinois appelle l’élimination de la pauvreté d’ici 2020 à créer une société d’aisance moyenne pour tous comme l’un de ses principaux objectifs.

On suppose que chaque citoyen recevra de la nourriture et des vêtements, les enfants des familles les plus pauvres bénéficieront d’un accès garanti à une éducation de 9 ans.

Parmi les principaux domaines de travail figurent le développement des infrastructures dans les zones les plus pauvres et le renforcement de leur soutien matériel depuis le centre.

Au cours des 40 dernières années, la Chine a sorti plus de 740 millions de personnes de la pauvreté.