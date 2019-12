La présence proche d’Evo rend nerveux le gouvernement du coup d’État en Bolivie

Après des déclarations arrogantes et moqueuses et malgré une campagne médiatique de démolition de l’image de Morales, l’inquiétude dans le soi-disant gouvernement provisoire a tendance à friser la dépression nerveuse à cause de la décision du chef indigène de déplacer son exil du Mexique à Buenos Aires.

La Paz, 15 décembre (Prensa Latina) La présence de l’ancien président Evo Morales à Buenos Aires, bien qu’à des milliers de kilomètres, engendre une nervosité croissante du gouvernement du coup d’État bolivien, qui cherche à le faire taire et menace même de l’emprisonner s’il revient.

La coincidence entre cette proximité du dirigeant contraint de démissionner par une vague de violence et de pressions militaires, et sa nomination à la tête de la campagne électorale de son parti, le Mouvement pour le socialisme (MAS), a fait monter l’hystérie au Palais Quemada, siège de la présidence.

Toujours avec un air ironique, le ministre du gouvernement (Intérieur), Arturo Murillo, a déclaré que l’ancien président Evo Morales devra mener la campagne du MAS pour « Whatsappito » (via Internet) car il doit garder le silence en Argentine.

Et c’est précisément via WhatsApp que Morales a dénoncé les tentatives du gouvernement de privatiser l’économie et de priver l’État de la gestion du patrimoine national, récupéré par le gouvernement MAS, une politique clé pour la réussite de l’économie bolivienne depuis le début du gouvernement MAS , en 2006.

La même voie a été utilisée par l’ex-président pour dénoncer la vague répressive déclenchée par le régime d’Áñez contre les dirigeants sociaux et politiques progressistes, entre autres messages de paix et d’harmonie.

Avec autosuffisance, Murillo a déclaré vendredi dernier qu’il n’était pas inquiet de la possibilité que Morales revienne dans le pays. « Tout le monde peut circuler tant qu’il n’a pas de mandat d’arrêt et tant qu’il n’a pas de mandat d’arrêt pour Morales, personne ne peut l’en empêcher »,mais dans le même temps il laissait la porte ouverte à la possibilité de son arrestation dans ce cas.

La montée de l’anxiété du régime a apparemment atteint la dépression nerveuse, lors de l’annonce hier de la décision d’Áñez selon laquelle « sûrement dans les prochains jours un mandat d’arrêt sera émis (contre l’ancien président) parce que nous avons déjà déposé les plaintes pertinentes ».

Elle a fait référence à la plainte déposée contre Morales, contre l’ancien vice-président Álvaro García Linera, contre l’ancien ministre de la Présidence, Juan Ramón Quintana et contre d’autres anciens membres du gouvernement et dirigeants du MAS, pour « terrorisme et sédition », accusations également utilisées contre les manifestations sociales anti-coup d’État.

Elle a ajouté que Morales, s’il revenait, « devrait faire face à la justice bolivienne, car il y a bien eu sédition, terrorisme » et elle a déclaré, comme s’il s’agissait d’un crime, que les dirigeants et les autorités du MAS se sont rendus en Argentine.

La nervosité du régime semble, selon les analystes locaux, également motivée par les révélations scandaleuses et les désordres internes provoqués par les luttes intestines entre ambiitieux et corrompus qui confirment le manque de cohésion du bloc formé sans plus d’éléments d’unité que le désir de déstabiliser Morales et aujourd’hui divisé.

Une telle situation est devenue évidente avec la révélation scandaleuse que les relations pour un front électoral entre l’ancien président du Comité civique du département oriental (province) de Santa Cruz, Luis Camacho, et le chef du comité du sud de Potosí, étaient en fait un partage pour l’argent et les positions de pouvoir à des fins corrompues et qu’elles se sont soldées par une rupture entre eux.

Beaucoup en Bolivie soulignent que cette situation donne la possibilité d’une nouvelle victoire du MAS, peut conduire Áñez et les autres chefs de coup d’État à reporter indéfiniment les élections, une fois le mandat du parlement terminé en janvier prochain, parlement où le MAS est majoritaire écrasante