Silence total des médias irlandais sur la visite d’État historique du président cubain, par Manus O’Riordan

Protestation des Irlandais devant la décision de ne pas couvrir l’événement pourtant historique de la visite d’un chef d’Etat cubain de peur de déplaire à l’oncle Sam, dénonciation non seulement du sort fait à une île héroïque mais également à l’Irlande et à son indépendance, au passage description de tout ce que représente Cuba. Rappelons qu’il s’agit d’une visite qui a conduit le président pour la première fois en Russie avec très peu d’escales en Union européenne tant celle-ci est soumise aux diktats des Etats-Unis même si toutes les années, tous les pays de l’UE, y compris la France condamnent à l’unanimité le blocus dont est victime Cuba. Courageux mais pas téméraires (note de Danielle Bleitrach, traduction de Cathy Winch dont nous espérons d’autres contributions).

Le samedi 19 octobre, l’Irish Times a diffusé les nouvelles suivantes, rédigées par Harry McGee :

« La première visite officielle d’un président en exercice de Cuba en Irlande commencera demain, lorsque Miguel Díaz-Canel arrivera pour un séjour de trois jours. Au cours de son voyage, il assistera à une réception offerte par le président Michael D. Higgins à Áras an Uachtaráin [résidence officielle du président]. Elle fait suite à la visite de M. Higgins à Cuba en février 2017, la première effectuée par un chef d’État irlandais sur l’île des Caraïbes. M. Díaz-Canel est président de l’État communiste depuis qu’il a succédé à Raul Castro, 86 ans, en avril 2018. Cet homme de 59 ans est membre du Politburo depuis 2003 et a été le seul candidat appelé à briguer ce poste. Il devrait également succéder à M. Castro en tant que secrétaire général du Parti communiste cubain et commandant en chef des forces armées au cours des deux prochaines années. M. Díaz-Canel sera accompagné d’une importante délégation cubaine…. Il sera reçu par M. Higgins à Áras an Uachtaráin lundi. Il devrait également rendre une visite de courtoisie au Taoiseach [= Premier ministre] Leo Varadkar dans les bâtiments du gouvernement plus tard dans la journée. »

L’édition en ligne de l’Irish Times publiait d’autres commentaires sarcastiques de McGee :

« Ni Raul Castro, ni son défunt frère Fidel n’ont jamais visité l’Irlande à titre officiel. Cependant, Fidel a fait escale à l’aéroport de Shannon au moins une fois au cours de son long mandat. En 1982, il a laissé un cadeau à l’aéroport de Shannon pour le Taoiseach Charles J. Haughey, qui a ensuite écrit une lettre de remerciement à M. Castro. Le président Higgins a fait l’objet de critiques en 2016 après la mort de Fidel Castro lorsqu’il l’a décrit comme » un géant parmi les dirigeants mondiaux dont la vision n’était pas seulement celle de la liberté pour son peuple mais pour tous les peuples opprimés et exclus sur la planète « . Il est donc remarquable que, bien que l’Irish Times ait lui-même reconnu le caractère historique de la visite d’État du président cubain, ce soi-disant » journal officiel » ait choisi de ne pas rapporter un seul mot sur la visite telle qu’elle s’est réellement déroulée, à part présenter une photo de plantation d’arbres dans le numéro imprimé du 22 octobre dernier. Cependant, le texte accompagnant cette photo n’avait rien à voir avec la visite du président cubain, puisqu’il s’agissait d’une interview sur la crise des migrants que Michael Jansen avait menée avec le président Higgins à Beyrouth la semaine précédente ! De plus, même la photo du président cubain plantant un arbre a été supprimée dans l’édition en ligne. L’allocution prononcée par le président irlandais le 21 octobre était certainement digne d’intérêt, ne serait-ce que pour donner à l’Irish Times l’occasion d’attaquer les remarques suivantes du président Higgins :

« C’est un grand plaisir, Monsieur le Président, de vous accueillir ici en Irlande en 2019, année d’anniversaires. Cette année, l’Irlande célèbre le centenaire de la première réunion du parlement irlandais, tandis que Cuba fête bien sûr les 60 ans de sa révolution…. En matière commerciale et économique, l’Irlande fait partie du système multilatéral, dont le droit international est un pilier si important, et nous avons toujours considéré que les sanctions économiques contre Cuba étaient contraires au droit international. La conscience de l’histoire, des circonstances et des contextes qui ont conduit nos ancêtres à se croiser sur les chemins de l’Empire et des réseaux transatlantiques à la recherche de l’indépendance, sont, je crois, une des clés pour élaborer nos réponses communes aux défis actuels, pour créer ensemble des futurs nouveaux, et pour les affronter. Les Irlandais et les Cubains ont en commun un grand sens de leur identité nationale, une passion pour la liberté et, dans le passé, nos deux peuples ont eu l’expérience commune de vivre dans l’ombre d’un voisin puissant. Nous sommes deux nations insulaires qui portent les marques de cette proximité et nous portons l’héritage de la colonisation. Nous avons tous les deux dû lutter pour nous libérer de l’emprise des empires afin d’atteindre l’indépendance. Cette histoire commune a conduit les Irlandais et les Cubains à forger facilement de nombreux liens d’empathie et d’imagination, et à échanger histoires, rêves et aspirations de liberté… ».

« Cuba s’est trouvé en première ligne pour établir le lien entre la crise écologique et le système économique international. Les discours de Fidel Castro devant des auditoires internationaux tout au long des décennies ont été particulièrement clairs et prophétiques en faisant le lien entre la pauvreté mondiale, la destruction écologique et un système économique mondial injuste. L’urgence de cette position a été exprimée avec force dans son discours à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, où j’étais présent. Le modèle néolibéral dominant qui, au cours des dernières décennies, a conquis une telle hégémonie à de nombreux égards, se caractérise par des marchés non régulés, des échanges commerciaux faussés, des investissements spéculatifs, des inégalités béantes, une consommation effrénée et une extraction destructive des ressources naturelles est, en toute évidence, insupportable. Nous sommes arrivés à un point de crise – politique, sociale et écologique – qui exige l’articulation de nouveaux modèles de coexistence, de développement et de coopération internationale. Nous devons le faire ensemble en tant que communauté mondiale… »

Voir https://president.ie/en/media-library/speeches/speech-at-a-luncheon-in-honour-h.e-miguel-diaz-canel-bermudez-president-of-the-republic-of-cuba pour le discours complet.

A ma connaissance, à l’exception d’un message que j’ai publié sur Facebook, la réponse du Président cubain au Président Higgins, qui comprenait les observations suivantes, n’a pas été retransmise dans les media de langue anglaise :

: « Je me souviens qu’une occasion semblable à celle-ci a été utilisée comme prétexte par le célèbre chroniqueur irlandais James O’Kelly [leader fénien et plus tard député local] pour faire une des rares interviews connues de Carlos Manuel de Céspedes, le Père de la patrie [pendant la première guerre d’indépendance de Cuba, 1868-1878] -… Au cours d’un déjeuner, modeste mais » servi avec les formalités de la Maison-Blanche « , comme l’a décrit O’Kelly, Céspedes, en sa qualité de premier président de la République de Cuba en armes, a déclaré au journaliste : » Nous voulons la paix pour pouvoir nous concentrer sur la reconstruction de nos maisons et sur le bien-être de notre pays. Mais avant tout, nous voulons notre indépendance. » La paix et l’indépendance sont en fait les principes directeurs du processus révolutionnaire cubain depuis 1868. Ce sont les mêmes principes que nous défendons aujourd’hui face à l’agression toujours plus intense de la part des Etats-Unis. Ce sont les principes qui nous unissent à l’Irlande, un peuple ami qui a dû lutter pour sa souveraineté comme Cuba. »

L’Irish Independent et l’Irish Examiner se sont joints à l’Irish Times pour décider de ne PAS publier un seul mot sur cette visite. Plus inquiétant encore, le journal télévisé et radiophonique de l’État, RTÉ Radio and TV News, a également décidé de ne pas donner un seul mot d’information à ce sujet. Donc, si vous voulez avoir un compte-rendu de la visite d’État historique du président cubain en Irlande, y compris sa rencontre ultérieure avec le Taoiseach Varadkar et sa visite à Kilmainham Gaol, vous devrez recourir au rapport en langue espagnole de la presse cubaine.Voir http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/20/diaz-canel-llega-a-irlanda-en-visita-oficial/ et http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/20/siga-la-visita-de-diaz-canel-por-sitios-importantes-de-irlanda/ et http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/20/siga-la-visita-de-diaz-canel-por-sitios-importantes-de-irlanda/ et http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/21/presidente-de-irlanda-recibe-a-diaz-canel-en-su-residencia-al-norte-de-dublin/ et http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/21/primer-ministro-leo-varadkar-recibe-al-presidente-cubano-miguel-diaz-canel-bermudez-esta-tarde/ pour des compte-rendus et un reportage photographique complet, ce dernier lien couvrant également la visite du président cubain à Kilmainham Gaol, où il a été photographié dans la cour où les membres du gouvernement provisoire de l’Insurrection de la République irlandaise de 1916 ont été exécutés par l’impérialisme britannique.

Il convient de noter qu’à part un faible sourire, le Taoiseach Varadkar n’a pas prononcé un seul mot à l’intention du public sur la visite de courtoisie que le président et chef du gouvernement cubain lui a faite. Que penser des médias qui réduisent au silence non seulement le président en visite de la République de Cuba, mais aussi le président irlandais lui-même ? Il semblerait que, nonobstant la feuille de vigne de la neutralité irlandaise, le gouvernement irlandais, RTÉ et l’Irish Times, entre autres, aient pris la décision collective de ne pas offenser l’Oncle Sam en refusant toute couverture médiatique de cette visite historique que nous étions parfaitement en droit de demander.