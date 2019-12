Plus personne ne sait exactement quelle est la politique internationale de Macron, OTAN, UE ?

Macron a ensuite éclairci sa position, afin de dissiper les inquiétudes de ses partenaires européens et du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Il a affirmé que la France ne soutenait pas l’idée d’un moratoire, mais qu’elle ne souhaitait pas renoncer au projet d’une « nouvelle architecture de sécurité » en Europe, incluant la Russie, et que, de manière générale, elle était favorable à un dialogue « transparent, approfondi et exigeant » avec cette dernière sur la question des armements. « Ne faisons fi d’aucune base susceptible de favoriser de futures discussions », a-t-il déclaré en substance.

On voit là les limites de l’attitude « gaullienne » de Macron. Non seulement De Gaulle affrontant les USA dans une position d’indépendance nationale l’aurait fait à partir de la nation française et pas d’une Europe dont il sollicite le leadership par abandon de position nationale (cf. la référence à une armée européenne), mais sans doute n’aurait-il pas joué les gamins capricieux se moquant avec Trudeau du représentant des Etats-Unis.

Faire des gestes sans s’engager réellement telle semble être la tactique choisie et il vient de confirmer sa participation à la célébration du 75ème anniversaire sur le nazisme. C’est une bonne chose, y compris dans le contexte dénoncé par les Russes et par Poutine lui-même de l’ignoble résolution de l’UE mettant sur le même plan le communisme et le nazisme. Même si les députés de la République en marche, le parti de Macron l’ont voté sans état d’âme.

En fait les Russes eux-mêmes en ont déduit que Macron ne voulait pas aller trop loin dans son front d’opposition vis-à-vis d’une alliance qu’il ne voulait pas dénoncer même si ses relations étaient désormais totalement perturbées avec ses membres et son commandement. Il a simplement voulu jouer un coup de bluff dans sa tentative de prendre le leadership de l’Europe en se présentant comme celui qui pourrait jouer un rôle clé sur le dossier russe, voire chinois. Une Union européenne qui se délite avec l’affaiblissement de Merkel et la Grande-Bretagne prête à s’amarrer aux Etats-Unis alors même que ceux-ci témoignent à travers les foucades de Trump qu’il n’est pas question de renoncer à la main-mise sur l’OTAN quel que soit le mépris dans lequel on tient les alliés européens.

Les Russes considèrent que Macron a « une rhétorique équivoque » qui n’en fait sans doute pas un partenaire fiable, mais ils attendent et laissent venir face à la dérive d’un continent dont ils pensent comme les Chinois qu’elle ne peut que s’aggraver sur le plan économique, sur l’audience internationale. Il n’y a sans doute pas que l’OTAN dont la tête est en phase terminale et les errances de Macron en témoignent.

Le rôle des communistes et de tous ceux qui sont attachés à la paix est bien sûr de ne pas se laisser prendre à la rhétorique équivoque, mais d’agir dans les potentialités qu’elle offre, en particulier il faut donner corps à la dénonciation de l’OTAN en exigeant le retrait sans pour autant conforter les illusions d’une armée européenne. Il faut encourager toutes les volontés de négociation avec la Russie, la Chine et le nouveau monde multilatéral en train de surgir. Tout cela passe par une analyse sans complaisance de la réalité de l’UE.