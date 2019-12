Cuba veut une relation civilisée avec les États-Unis, mais est prête pour une éventuelle rupture

Le directeur général des États-Unis du ministère des Affaires étrangères de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, a mis en garde aujourd’hui contre une aggravation des tensions entre les deux pays en raison de l’agressivité des responsables de la politique étrangère américaine.

Dans une interview à l’Agence France-Presse (AFP), le diplomate cubain a voulu dire que ceux qui portent la politique américaine vers l’hémisphère occidental sont des personnes aux comportements et postulations très extrêmes et agressifs envers l’île.

Il a souligné que leurs efforts étaient de provoquer la rupture de tous les liens et la fermeture des ambassades de La Havane et de Washington.

Fernández de Cossío a précisé que les autorités cubaines ne veulent pas de cette situation, qu’elles n’ont pas cherché, mais, a-t-il dit, elle sont prêtes et préparées pour cela.

Il a également ratifié la volonté de son pays de construire une relation respectueuse et civilisée avec les États-Unis.

Photo: Extrait d’Internet

Il a déclaré que l’annonce faite le 17 décembre 2014 par les ex-présidents cubains Raúl Castro et américain Barack Obama, du rapprochement historique entre les deux pays était émouvante et porteuse d’espoir pour le peuple cubain.

Cependant, il a souligné que, cinq ans plus tard, la route parcourue présente un équilibre contradictoire, car, a-t-il souligné, depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence de la Maison Blanche, les relations ont reçu un « seau d’eau froide ».

Il a expliqué que les facilités de voyage et de commerce entre Cuba et les États-Unis, l’ouverture de la communication téléphonique directe et la visite d’Obama à La Havane ont marqué les deux premières années des négociations, qu’il a jugées positives.

Pour le directeur général des États-Unis du ministère cubain des Affaires étrangères, il y a eu une érosion progressive au cours des trois dernières années jusqu’à présent avec l’agressivité déclarée de Washington contre Cuba.

Selon les déclarations du diplomate cubain à l’AFP, le blocus imposé par les États-Unis à la nation des Caraïbes pendant plus d’un demi-siècle est une limitation pour un progrès durable en faveur des relations bilatérales, qui sont à leur niveau le plus bas. .

De même, il a considéré les actions du gouvernement américain pour empêcher le carburant d’entrer dans son pays comme une mesure drastique et a dénoncé la persécution de la collaboration médicale cubaine dans le monde comme une mesure de pression.

D’un autre côté, il a décrit comme totalement hypocrite les arguments liés aux droits de l’homme sur l’île et le soutien au gouvernement du président du Venezuela, Nicolás Maduro, utilisé par l’administration Trump pour critiquer La Havane.

Fernández de Cossío a également réitéré la solidarité de son pays envers l’exécutif bolivarien, mais a rejeté et considéré comme fausses les allégations concernant la présence présumée de 25 000 soldats cubains dans la nation sud-américaine.

(Avec des informations de Prensa Latina)