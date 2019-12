Oui, il y eut le remps des possibles, celui qui naquit des luttes des Révolutionnaires et des patriotes..

Dans ces temps d’(in)certitudes, de semi-vérités et de mensonges qui consument patiemment mais sûrement notre société, achevant de réduire en cendres le rêve d’une génération forgée au feu des armes et de l’occupation —de ces flammes qui révèlent le caractère des uns et des autres, il est plus que temps de nous souvenir ou d’apprendre pourquoi nous luttons et POUR QUOI nous combattons.

A lire et à relire de toute urgence, ce texte adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 et devenu le socle d’une espérance et d’un modèle de société unique au monde ; car “l’impossible”, cette utopie, comme on nous le rabâche incessamment depuis des décennies est en fait… POSSIBLE: