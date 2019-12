France, toute honte bue, ta magistrature

Rubrique : Dernières nouvelles !

La situation pénale de Jean-Paul Delevoye devient extrêmement lourde.

Près de 15 incompatibilités avec son statut de ministre, assorties pour certaines de rémunérations cachées. Autant de violations de la Constitution. Prises illégales d’intérêt, concussions , abus de biens sociaux, fausses déclarations, faux et usages de faux, ce n’est plus une barque chargée, c’est carrément un porte-containers géant.

Devant cette situation, la garde des sceaux Nicole Belloubet a immédiatement reçu au ministère les organisations syndicales de magistrats.

En sortant celles-ci ont déclaré que la ministre leur avait assuré que leur régime dérogatoire de retraite serait maintenu.

Les organisations syndicales ont annoncé que dans ces conditions elles n’étaient plus concernées par le débat sur la réforme. Et qu’en conséquence leurs membres seraient disponibles et mobilisés le 17 décembre pour assurer les permanences de gardes à vue de manifestants.

Et que les mêmes feraient tous leurs efforts pour aboutir le plus rapidement possible aux classements sans suite des enquêtes préliminaires éventuelles concernant Jean-Paul Delevoye.

Dépêche GESD. (Grossiste En Second degré) 😃😃