Classe de qualité et enseignant exemplaire, noyau de l’éducation intégrale à Cuba

Les données du Programme des Nations Unies pour le développement suggèrent que le niveau moyen d’éducation de la population cubaine de plus de 25 ans s’élève à 11,5 ans de scolarisation. Et pour l’avenir, l’espoir de scolarisation est actuellement de 13,8 ans (près de la deuxième année de l’enseignement universitaire). De plus, sur une population de 11,27 millions d’habitants, il y a plus d’un million de diplômés universitaires .

Les données du Programme des Nations Unies pour le développement suggèrent que le niveau moyen d’éducation de la population cubaine de plus de 25 ans s’élève à 11,5 ans de scolarisation. Et pour l’avenir, l’espoir de scolarisation est actuellement de 13,8 ans (près de la deuxième année de l’enseignement universitaire). De plus, sur une population de 11,27 millions d’habitants, il y a plus d’un million de diplômés universitaires .

BAYAMO, Granma.- Dans l’école cubaine, la clé pour répondre à l’appel national pour bien faire les choses se traduit par la qualité des cours et l’exemplarité des enseignants.

Cela a été déclaré par Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministre de l’Éducation, lorsque l’événement central de la fête du Travail de la branche a eu lieu dans cette ville orientale, qui en journée traditionnelle jusqu’au 22 décembre, reconnaît les résultats, divertit le collectif et rend hommage à des personnes exceptionnelles du secteur.

Photo: Ibrahín Sánchez Carrillo

«Il est vrai que l’école, de par ses activités nombreuses et diverses, constitue un système qui va au-delà de l’éducation scolaire; mais de tout cela, n’oublions jamais que le noyau dur de ce système est la qualité des classes dans une unité organique avec l’exemplarité des éducateurs », a déclaré Velázquez Cobiella.

Il a insisté sur le fait que la véritable classe intégrale enseigne non seulement la connaissance, mais, grâce au comportement de l’enseignant, elle favorise également la décence, les bonnes manières et, dans les réalisations quotidiennes, elle favorise la culture, tire parti du potentiel éducatif de la connaissance, éduque dans l’exercice de penser et d’enseigner pour défendre les idées.

Photo: Internet

Elle a souligné à quel point l’étude, la recherche et l’amélioration en tant que sources nutritionnelles pour consolider l’éducation cubaine on en est revenu à la connaissance de l’histoire dans son rôle fondamental d’enraciner la conviction patriotique et les principes révolutionnaires.

Lors de la cérémonie de récompense pour les travailleurs de l’Éducation – dont la facture artistique élaborée, le soin scénographique, la segmentation équilibrée des manifestations culturelles impliquant des artistes professionnels et des enfants amateurs, en ont fait un véritable gala, un amoment exquis qui n’a jamais perdu le lien avec le motif principal – Olga Lidia Tapia, membre du Secrétariat du Comité central du Parti, a également participé à l’intitiative; Federico Hernández, premier secrétaire de l’organisation politique de Granma; Yanetsy Terry, vice-président de l’Assemblée provinciale du pouvoir populaire, ainsi que des éducateurs invités de toute la région orientale de Cuba.

Ces autorités ont personnellement remis les prix décernés à plusieurs enseignants, dont les ordres de première et de deuxième année de Frank País, les médailles José Tey et Internationalist Worker, les distinctions pour l’éducation cubaine et Rafael María de Mendive, un prix. National La Estrella Martiana et le sceau du 55e anniversaire accordé par l’union de la guilde; En plusont été proclamé les provinces de Guantanamo, Santiago de Cuba, Las Tunas et Granma comme des points forts du système éducatif.

2019 DANS L’ÉDUCATION CUBAINE

. 99,99% de la continuité des études a été réalisée chez les élèves qui ont terminé la neuvième année.

. Une attention particulière a été portée aux enfants handicapés physiques et moteurs après l’ouverture de deux nouvelles écoles à Santiago de Cuba et à Villa Clara.

. Progrès dans la formation de la qualification dans 107 spécialités, en lien avec les organisations.

. Dans toutes les provinces la formation du technicien moyen en droit a été généralisée, et dans neuf territoires la spécialité Logistique.

. Dans le cadre de la stratégie d’enseignement de l’anglais, le service des écoles de langues est passé de 41 à 166 municipalités.

. Dans 12 Jeux Olympiques du savoir, 44 étudiants cubains ont participé (4 d’Amérique centrale, 5 ibéro-américains et 3 internationaux), qui ont obtenu 40 médailles (9 d’or, 12 d’argent, 16 bronzes et 3 mentions).

. Cuba est consolidée en tant que pays d’Amérique latine comptant plus d’athlètes ayant une déficience intellectuelle intégrés au mouvement Special Olympics (plus de 60 000).

. Avance le calendrier de la troisième amélioration du système éducatif national, qui s’étend déjà à plus de 1000 établissements et des conditions de formation pour les gestionnaires et les enseignants sont créées pour généraliser l’expérience l’année prochaine.

. Grâce à un plan d’entretien et de réparation, plus de 9 000 établissements d’enseignement ont été intégrés dans la catégorie des biens pour leur statut de construction, soit 87,44% du total existant dans le pays.

(Source: Paroles du ministre cubain lors de l’événement central de la fête du Travail de la branche, à Bayamo, le 14 décembre 2019)

Lire ici: le message de félicitations d’Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministre de l’éducation.

Au cours de la célébration, ont été distribuées les médailles, distinctions et autres reconnaissances des professeurs et des enseignants de divers enseignements, ainsi que des travailleurs des services et des gestionnaires de ce secteur.