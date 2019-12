Ziouganov: «La Chine a donné un exemple de réformes intelligentes et efficaces»

Et voici le cadeau du jour, une traduction de Marianne, incontournable si l’on veut comprendre où en sont les communistes au plan international… Lisez, tout mérite commentaire et une explication de texte serait parfois nécessaires pour mesurer la stratégie que Ziouganov dessine y compris pour la Russie, son approbation de Lavrov, sa mise en cause des oligarques du gouvernement… Nous avons tant à échanger pour que nos batailles à nous Français soient toujours mieux centrées et efficaces dans un contexte international dont les effets sont incontournables, la révolte des peuples contre le néolibéralisme, la chute de l’empire occidental et les dangers de la période, etc… (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop pour histoire et société)

12 décembre, le président du Comité central du Parti communiste, chef de la faction du Parti communiste à la Douma d’État Guennadi Ziouganov a pris la parole lors d’une session plénière de la chambre basse du Parlement. Nous publions le texte de son discours.

https://kprf.ru/party-live/cknews/190258.html

12-12-2019

– Chers collègues!

Notre délégation vient de rentrer de Chine. Aujourd’hui, la Chine est devenue la locomotive de l’économie mondiale. Elle sort la planète d’une grave crise systémique. Un cinquième des habitants de la Terre vit en Chine. Un sixième de la production mondiale y est réalisée. En fait, la Chine s’est débarrassée de la pauvreté, et l’année prochaine éliminera complètement la pauvreté dans les zones rurales. La Chine d’aujourd’hui est un exemple de la façon dont des réformes intelligentes et talentueuses peuvent être faites.

Ces dernières années, je visite régulièrement deux forums. Le premier d’entre eux est le Mercury Club, dont E.M. Primakov a été à l’origine. L’élite de la production industrielle et managériale s’y réunissait et on n’y empêchait personne d’exprimer son point de vue. Evgeni Maximovitch commençait chaque nouveau forum avec un rapport détaillé, où il déterminait la stratégie pour l’avenir. Malheureusement, parmi les ministres, en règle générale, seul Lavrov était présent. Dans le même temps, tous les ministres se réunissaient au forum de Gaïdar. Il n’est donc pas surprenant que la politique de Gaïdar se poursuive dans l’économie.

Le deuxième forum, aux réunions desquelles j’ai l’habitude d’assister, s’intitule «la Russie appelle». Cette année, il a eu lieu pour la onzième fois. Le Président y fait toujours une allocution. Sont principalement présents ceux qui vont investir dans notre économie. Au cours de son discours, le Président a répondu à la question sur les réalisations de la Chine et j’ai été frappé par l’exactitude de sa formulation. Il a déclaré que les raisons du succès de la Chine étaient que les principaux dirigeants du pays étaient capables de combiner une gestion centralisée avec des opportunités de marché et une formation de qualité. En conséquence, 270 millions de spécialistes hautement qualifiés travaillent en Chine. Presque toutes les personnes talentueuses qui ont étudié dans des universités étrangères sont retournées dans leur pays d’origine, travaillent efficacement dans l’économie et mettent en œuvre les programmes spatiaux.

Le président Xi Jinping a été le protagoniste du forum de Saint-Pétersbourg. Son discours nous rappelle une fois de plus que nous devons mettre nos efforts dans notre stratégie afin d’assurer la paix et le développement durable sur la planète entière.

En juin, j’ai eu des entretiens avec Xi Jinping et nous avons convenu de préparer un nouveau mémorandum sur l’interaction de nos partis pour les cinq prochaines années. Toutes les instructions ont été données et nous avons maintenant signé un document prévoyant la résolution de nombreuses questions extrêmement importantes.

Lorsque Poutine a montré à Xi Jinping notre belle capitale du nord, celui-ci voulait visiter le croiseur Aurore. Xi Jinping était ravi de ce qu’il avait vu. Il était étonné que toutes les pages de notre grande histoire y aient été conservées, et que le croiseur Aurore soit un exemple d’éducation patriotique.

Nous nous sommes mis d’accord avec les camarades chinois sur la mise en œuvre d’un certain nombre de projets. Et je suis sûr que ces projets seront mis en œuvre, car nous en avons déjà l’expérience. En particulier, pour célébrer le 100e anniversaire de la Grande Révolution d’Octobre, avec le Parti communiste chinois, nous avons sorti l’album « Vent d’Octobre « . Il s’agit d’une sorte de manuel en russe et en chinois. À l’occasion du 150e anniversaire de Lénine 150 délégations viendront nous voir, il y aura parmi elles une délégation de Chine. Les camarades chinois ont activement soutenu notre initiative de planter des arbres en l’honneur de tous ceux qui sont morts dans les années de la guerre contre le fascisme. Ce sera le Jardin de la Victoire, le Jardin de la Vie, le Jardin de la Mémoire, le Jardin du Régiment Immortel. Et notre initiative s’inscrit pleinement dans le programme chinois – transformer tout le pays en un immense jardin d’ici 2035.

Aujourd’hui, la Chine se transforme sous nos yeux. Nous n’avons pas vu de saleté et de déchets nulle part, toute la région est magnifiquement paysagée. Toutes les institutions sociales fonctionnent en Chine, et le pays donne également un bel exemple à cet égard.

Je crois que quiconque a l’intention de mener des réformes et de moderniser est tenu d’étudier les travaux en deux volumes de Xi Jinping sur l’administration publique. Il s’agit d’un travail original et intéressant, qui montre progressivement comment la Chine a atteint les sommets de l’espace et est devenue une puissance de premier plan. De plus, les Chinois n’ont pas oublié leur histoire, y compris sa dernière période.

Il y a près de 30 ans, je suis arrivé en Chine pour la première fois avec mon assistant Alexandre Petrovitch Tarnayev. Nous regardions par la fenêtre de l’hôtel les vélos et les charrettes qui roulaient dans la rue, la saleté qui se déversait partout parce qu’il n’y avait pas d’égout et il a dit: « Il me semble que la Chine ne sortira jamais de cette désolation ». Et je lui ai répondu: «Vous ne regardez pas où il faut. Je vous emmènerai à la Grande Muraille de Chine d’une longueur de 9 000 kilomètres. Les nuages ​​ne la couvrent pas et elle est toujours visible de l’espace. Je vous promènerai le long des 2,5 mille kilomètres du Grand Canal, près de Shanghai sa largeur approche les 300 mètres, et vous comprendrez ce qu’est la nation chinoise qui a créé et renforcé ce canal pendant 17 siècles d’affilée. Je vous emmènerai au monastère de Shaolin, où ils enseignent les arts martiaux depuis cinq cents ans, où ils se battent non pas sur des nattes de sport, mais sur des pierres, forgeant leur caractère. Je vous montrerai comment, avec l’aide de spécialistes soviétiques, les 156 premières usines ont été construites. Vous verrez que le premier tracteur sur le sol chinois était soviétique, la première voiture était soviétique et la première radio était soviétique. Aujourd’hui, les Chinois ont bâti des milliers d’entreprises. »

Lors de la visite, notre délégation s’est rendue à l’usine de tracteurs de la ville de Luoyang. Son histoire commence avec le tracteur soviétique DT-54. Les noms de 38 de nos spécialistes qui ont aidé à construire cette usine sont inscrits sur une plaque. Et aujourd’hui, la société produit toute la gamme de tracteurs et autres équipements, qu’elle vend dans des dizaines de pays. Nous avons également visité une usine de bus et observé que les Chinois produisent tous les types de bus de passagers, y compris les bus à impériale pour Londres, et les livrent dans 100 pays.

Si nous parlons de partenariat stratégique, nous devons nous rappeler qu’aujourd’hui la Chine construit le socialisme avec ses spécificités. La Chine n’impose rien à personne, mais propose le programme «La ceinture et la route». Il a déjà été soutenu par 130 pays, et la Russie pourrait devenir le pont qui unit l’Europe et l’Asie, car la Chine a un chiffre d’affaires avec l’Europe de 800 milliards de dollars.

À une certaine époque, de Gaulle a proposé de construire l’Europe de l’Atlantique à Vladivostok. Il voyait loin. Mais après avoir visité Moscou, il s’est envolé pour la Chine. On lui a alors demandé: pourquoi? Et il a répondu que personne au monde ne sait à quoi s’attendre de ce vaste pays. Et aujourd’hui, nous voyons comment ce pays se transforme et met en œuvre des programmes exceptionnels.

Le pendule de l’histoire bascule vers la gauche, et personne ne l’arrêtera: ni les nazis, ni les fascistes, ni Bandera. La planète requiert la justice, le respect de la personne au travail, et une éducation de qualité. Les Chinois, à la suite de la modernisation léniniste-stalinienne, ont montré comment cela peut être réalisé. Permettez-moi de vous rappeler que pendant les années de modernisation léniniste-stalinienne, le taux de croissance moyen était de 12 à 15% par an. En Chine, au cours des années de réforme de Deng Xiaoping, elle s’élevait à 9,5% et représente désormais 8%.

Nous avons visité le Henan, où vivent 109 millions de personnes. La capitale provinciale de Zhengzhou est belle comme une image. J’y étais pour la troisième fois, et les camarades chinois m’ont montré ce qui peut être fait, quand on se laisse guider par les idées de création. Mais ils ont commencé dans des conditions difficiles. Ils ont même eu leur propre Gorbatchev. Néanmoins Deng Xiaoping a eu suffisamment de volonté pour écraser cette équipe de la CIA sur la place Tian An Men, remettre les choses en ordre et aller de l’avant.

Aujourd’hui, nous nous aplatissons, nous écrasons devant toutes sortes de sanctions, et nous nous écraserons tant que nous n’aurons pas rempli les instructions du Président pour atteindre le rythme mondial du développement, vaincre la pauvreté, développer de nouvelles technologies et assurer une bonne éducation. Seulement ici, pour leur mise en œuvre, nous avons besoin d’un budget de développement de plus de 30 trillions de roubles. Mais avec le budget actuel, il est impossible de réaliser des objectifs ambitieux et de sortir du piège de la crise. Si nous apprenons les meilleures pratiques et améliorons notre stratégie, nous parviendrons à résoudre les problèmes les plus ardus.

Traduit par Marianne Dunlop pour Histoire et Société