Le véritable intérêt des États-Unis et des grandes transnationales en Amérique latine et dans les Caraïbes (II et fin)

L’importance mondiale de l’Amazonie. INFOGRAPHIE : FONDS MONDIAL POUR LA NATURE (WWF) Photo: Internet

Au-delà de l’importance internationale que lui confèrent ses énormes réserves d’hydrocarbures et de minéraux stratégiques, Notre Amérique détient également un tiers des réserves mondiales d’eau douce, un cinquième des forêts naturelles du monde, 12 % des sols cultivables, une biodiversité abondante et des écosystèmes d’une valeur inestimable, comme l’Amazonie.

Et ces données revêtent un intérêt non négligeable, si l’on sait que la répartition inégale des ressources en eau sera le principal déclencheur des futurs conflits à l’échelle mondiale. « La guerre de l’eau sera bien pire qu’une guerre de l’énergie. Les gens peuvent vivre sans pétrole, mais ils ne peuvent pas survivre sans eau », a averti le président de l’Institut du Moyen-Orient de l’Académie russe des sciences, Evgueni Satanovski, cité par la chaîne RT.

À cet égard, la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, dans l’édition 2019 du « Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau », coordonné par l’UNESCO en collaboration avec le système ONU-Eau, reconnaît que : « Les enjeux sont de taille : près d’un tiers de la population mondiale n’a pas accès à des services d’eau potable, autrement dit, deux tiers seulement de la population mondiale ont accès à ces services. »

C’est donc un nouveau signal d’alarme pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, qui abrite un tiers des réserves mondiales d’eau douce. C’est pourquoi il ne s’agit pas seulement d’une question de sécurité alimentaire, mais aussi de production industrielle et de sécurité nationale pour les pays de la région, face aux ambitions impérialistes et aux plans d’expansion des grandes multinationales qui ont incontestablement besoin de cette ressource vitale.

L’Amazonie : bien plus que le poumon vert de la planÈte

La région amazonienne, avec 7,4 millions de km2, représente 4,9 % de la superficie du continent mondial et s’étend sur huit pays : Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Suriname et Venezuela.

Le bassin du fleuve Amazone est le plus grand du monde, avec une moyenne de 230 000 m3 d’eau par seconde, soit environ 20 % de la réserve mondiale d’eau douce, selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL).

« Une partie importante de son territoire est sous un statut de protection, comme les aires protégées et les réserves autochtones ; cependant, il a été confronté à d’importants processus découlant des pressions de la colonisation, de la déforestation et des opérations d’extraction qui ont augmenté la vulnérabilité de l’écosystème face à des scénarios de changement climatique mondial. L’Amazonie est considérée comme un territoire générateur de services environnementaux, à l’échelle régionale et mondiale, si bien qu’elle représente aussi un enjeu géopolitique », souligne la CEPAL.

Dans un contexte mondial tumultueux, plusieurs acteurs ont l’intention de tirer profit de la région amazonienne en raison des potentialités de ses ressources naturelles – eau, hydrocarbures et minerais –, de sa biodiversité et de son importance pour l’agriculture. Dans cette course, les États-Unis ne veulent pas perdre leur hégémonie ni céder le terrain de leurs grands monopoles à d’autres concurrents étrangers ou aux industries des pays sud-américains eux-mêmes.

« Par ailleurs, deux facteurs indispensables à la production alimentaire, tels que l’eau et la terre, existent en grandes quantités dans la région. La rareté de ces ressources et la concurrence de plus en plus rude entre les grandes nations pour le contrôle stratégique pourraient générer une pression pour obliger les pays amazoniens à exploiter ces ressources », est-il souligné dans le Rapport « Une Amazonie possible et durable » de la CEPAL.

D’autres études confirment que deux pays d’Amérique latine figurent sur la liste des dix pays possédant les plus grandes réserves d’eau au monde : le Brésil, avec environ 6 950 km3, et le Venezuela avec 1 320 km3 et environ 1 000 rivières et chutes d’eau douce. Dans ce dernier cas, il est important de préciser que l’Orénoque est le troisième plus grand fleuve d’Amérique latine.

À bon entendeur, salut… L’impérialisme ne laissera pas « ces eaux couler » loin de ses mains. D’où sa pression constante pour assurer son hégémonie sur les États amazoniens, d’autant plus que si la dégradation du milieu naturel et les pressions insoutenables sur les ressources mondiales en eau se poursuivent au rythme actuel, 45% du PIB mondial, 52% de la population mondiale et 40% de la production mondiale de céréales seront en danger d’ici 2050, selon les Nations unies.

Mais l’intérêt que suscite Notre Amérique aux yeux des grands capitaux transnationaux va bien au-delà de ses ressources naturelles. Sa situation géographique lui confère un rôle essentiel dans le commerce mondial.

L’importance gÉostratÉgique du bassin des Caraïbes

« Dès le moment même où les Européens posé le pied sur les terres du Nouveau Monde, la Grande Caraïbe est devenue un élément essentiel pour leur expansion sur le continent », affirme un article de l’Observatoire géopolitique latino-américain de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

En effet, la mer des Caraïbes, ses îles et les pays de la région jouissent d’une position géostratégique de choix en tant que point d’interconnexion du trafic maritime et du commerce international depuis plusieurs siècles. Ainsi, les empires de différentes périodes historiques ont tenté d’exercer leur domination sur cette région, un centre de transit inévitable entre les États-Unis, le Mexique, l’Amérique du Sud et un canal de communication entre les océans Pacifique et Atlantique.

Très tôt, les États-Unis ont tenté d’assurer leur hégémonie sur la région. Pour ce faire, ils ont eu recours à diverses stratégies et politiques, telles que la Doctrine Monroe – qu’ils entendent relancer de nos jours –, la politique du Destin manifeste, voire les interventions militaires.

L’article de l’UNAM cité plus haut reconnaît que : « Dès le moment même où les États-Unis se constituent en nation, le Canal de Panama est l’un de leurs principaux objectifs. Immédiatement, la diplomatie et les forces militaires étasuniennes se rapprochent, jouant avec les différentes parties dans la lutte pour l’indépendance, afin d’être en meilleure position. Ils signent des accords presque aussi permissifs que ceux de Cuba et, finalement, ils procèdent à l’occupation définitive du canal en 1914. »

Le Canal de Panama est une pièce importante sur l’échiquier mondial. À l’heure actuelle, environ 12 000 navires traversent chaque année cette enclave avec des marchandises et ses principaux utilisateurs sont les États-Unis et la Chine.

Pour Washington, le contrôle du Canal permettrait aux États-Unis de disposer d’une zone de transit sûre pour ses deux flottes de guerre navales, dans chacun des deux océans, et de raccourcir considérablement la distance de navigation. En outre, la route interocéanique est un facteur essentiel dans ses relations économiques avec les pays asiatiques.

Une autre question toute aussi importante dans les Caraïbes : l’emplacement des gisements de pétrole étasuniens, très proches ou très profonds dans le Golfe du Mexique. Est-ce donc une coïncidence que la région soit pratiquement entourée de bases étasuniennes ?

« Le tracé des positions militaires dans tout l’arc caribéen, se refermant dans le Canal de Panama, mais avec un rayon qui couvre le bassin amazonien, et un accès immédiat aux lieux où des idéologies alternatives se sont installées, a constitué une priorité de la politique stratégique des Étatstout au long du 20e siècle et de ce début de 21e siècle », ajoute l’étude de l’Observatoire latino-américain de Géopolitique.

Des éléments suffisants pour resserrer nos rangs face aux aspirations hégémoniques impériales sur l’Amérique latine et les Caraïbes. La richesse de notre région et son importance géostratégique mondiale doivent se traduire par le développement économique de nos peuples, et non par le pillage traditionnel opéré par les monopoles.