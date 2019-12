Le véritable intérêt des États-Unis et des grandes sociétés transnationales en Amérique latine et dans les Caraïbes (I)

L’histoire des pays d’Amérique latine a été celle du pillage de leurs richesses naturelles. Photo : Fondation Heinrich Boll

Notre Amérique subit à nouveau l’assaut de l’impérialisme étasunien et des oligarchies. Nous sommes confrontés à une triste réalité, marquée par une dangereuse convulsion et une instabilité politique et sociale, promue par Washington. Les forces les plus réactionnaires du continent mettent en œuvre, contre les gouvernements souverains, un canevas de coups d’État, de formules de guerre non conventionnelles, de répression policière brutale, de militarisation, de mesures coercitives unilatérales, de processus judiciaires truqués contre les dirigeants progressistes, tout en proclamant la validité de la doctrine Monroe et du maccartisme.

Quel est le véritable intérêt des États-Unis et des monopoles dans la région ? La soi-disant liberté, la démocratie, les droits humains ? Pas du tout. Il s’agit pour eux de maintenir la domination impérialiste sur les ressources naturelles.

LA RICHESSE DE NOTRE AMÉRIQUE SERAIT-T-ELLE AUSSI SA « MALÉDICTION » ?

Depuis que les empires européens ont trouvé en Amérique d’importantes ressources, ils ont pillé et colonisé nos terres. L’histoire des pays de la région a été celle du pillage de leurs richesses naturelles, une page semblable à celle d’autres zones géographiques de la planète. Dans notre cas, l’Espagne, la France, le Portugal et l’Angleterre l’ont fait d’abord à l’époque coloniale, plus tard, les États-Unis et les grandes multinationales. Une fois l’indépendance conquise, la domination économique impérialiste s’est poursuivie jusqu’à ce jour dans la plupart des pays du continent.

« De même que les premiers conquistadors espagnols échangeaient avec les Indiens des miroirs et des babioles contre de l’or et de l’argent, les États-Unis font du commerce avec l’Amérique latine. S’emparer de ce torrent de richesses, s’accaparer de plus en plus de ressources de l’Amérique et exploiter ses peuples en souffrance : c’est ce qui se cachait derrière les pactes militaires, les missions conquérantes et les lobbies diplomatiques de Washington », avait signalé le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, dans la Deuxième déclaration de La Havane, le 4 février 1962.

Les gouvernements progressistes, en nationalisant ou en récupérant au profit de leur peuple une grande partie de leurs ressources naturelles, ont nuit aux intérêts des monopoles. Ces derniers emporiums économiques se partagent le monde comme un gâteau et n’ont pas accepté de renoncer à la « tranche juteuse » de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Il suffit de dire que plusieurs pays de la région possèdent une part significative des réserves minérales de la planète : 68 % des réserves mondiales de lithium (Chili, Argentine et Bolivie), 49 % des réserves d’argent (Pérou, Chili, Bolivie et Mexique), 44 % des réserves de cuivre (Chili, Pérou et, dans une moindre mesure, Mexique), 33 % des réserves d’étain (Pérou, Brésil et Bolivie), 26 % des réserves de bauxite (Brésil, Guyana, Suriname, Venezuela et Jamaïque), 23 % des réserves de nickel (Brésil, Colombie, Venezuela, Cuba et République dominicaine) et 22 % des réserves de fer (Brésil, Venezuela et Mexique), entre autres, selon le « Rapport sur les ressources naturelles : situation et tendances pour un agenda de développement régional en Amérique latine et dans les Caraïbes », une contribution apportée à la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

D’où l’importance stratégique de cette partie du monde pour les intérêts des États-Unis. Certes, il s’agit également de la zone la plus proche de leurs frontières nationales, et donc toute intervention directe ou indirecte, sous quelque prétexte que ce soit, serait moins onéreuse que toute autre réalisée en Afrique ou en Asie, même s’ils ne renoncent pas non plus à ces dernières. Un regard rétrospectif sur l’histoire régionale montre combien le Libertador Simon Bolivar avait raison lorsqu’il signalait : « Les États-Unis semblent destinés par la Providence à accabler l’Amérique de misères au nom de la liberté ».

DERRIÈRE LE RIDEAU : L’INTÉRÊT DE WASHINGTON POUR LE VÉNÉZUELA ET LE BRÉSIL

Le terme pétro-agression fait allusion à la tendance des États riches en pétrole à être la cible d’agressions étrangères, quel qu’en soit le prétexte. Les guerres récentes au Moyen-Orient (Afghanistan, Irak, Libye et Syrie) promues par les États-Unis et leurs alliés, en sont un exemple.

Selon les données de la société vénézuélienne Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la ceinture pétrolière de l’Orénoque « Hugo Chavez Frias » est le plus grand réservoir du monde. Le 31 décembre 2010, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a officialisé les travaux de certification des réserves pétrolières effectués par le ministère du Pétrole et des Mines. Ainsi, l’OPEP « a révélé la situation réelle des réserves pétrolières existant dans la ceinture pétrolière de l’Orénoque Hugo Chavez Frias, avec la certification de 270,976 millions de barils (MMBlS) de pétrole brut lourd et extra-lourd. Avec cette certification, en plus de la réserve également certifiée de 28 977 millions de barils de brut léger et moyen, la République bolivarienne du Venezuela totalise 299 953 millions de barils, ce qui en fait le pays détenant la plus grande réserve de brut de la planète », signale la Collection Cahiers de souveraineté pétrolière de PDVSA.

Selon cette publication, le Venezuela possède 25% des réserves de l’OPEP et 20% de celles correspondant à l’échelle mondiale, il possède le pétrole nécessaire pour promouvoir son développement pendant les 300 prochaines années, à un taux de récupération de 20%.

Par ailleurs, en 2007, la compagnie Petróleo Brasileiro s. (Petrobras) a annoncé la découverte d’importantes ressources en pétrole et en gaz naturel dans des réservoirs situés sous une couche imperméable de sel sur la côte du pays, déposée il y a 150 millions d’années. Les découvertes faites dans le pré-sel brésilien ont été parmi les plus importantes au monde au cours de la dernière décennie. Cette zone est constituée de grandes accumulations d’huiles légères d’excellente qualité et d’une grande valeur commerciale, selon les informations fournies par Petrobras.

Le ministère brésilien des Mines et de l’Énergie souligne que le pré-sel est actuellement l’une des sources les plus importantes de pétrole et de gaz sur la planète, et qu’environ 70% de ces réserves nationales sont situées dans les zones présalifères.

LE TRIANGLE DU LITHIUM SE TROUVE EN AMÉRIQUE DU SUD

Qui pourrait douter que le récent coup d’État en Bolivie ait été promu par les États-Unis, motivés par des intérêts économiques et politiques ? La nationalisation des hydrocarbures et des entreprises stratégiques menée par le président Evo Morales a signifié la liberté économique pour la Bolivie, mais aussi un coup dur pour les monopoles énergétiques. Il était intolérable pour l’impérialisme que le peuple bolivien récupère les profits du pétrole et du gaz, et surtout de rester en dehors de l’affaire juteuse du pillage d’un minerai convoité dont la nation sud-américaine possède 30% des réserves internationales : le lithium.

Cette ressource est appelée « or blanc » ou « minéral du futur » pour de multiples raisons. Ses propriétés chimiques en font l’élément solide le plus léger connu ; il a la moitié de la densité de l’eau et il excelle comme conducteur efficace de chaleur et d’électricité. Ce potentiel électrochimique de qualité en fait un matériau idéal pour la fabrication de batteries électriques destinées au stockage d’énergie (batteries Li-Ion), d’où son rôle essentiel dans la fabrication d’appareils électroniques (téléphones portables, tablettes, etc.) et des voitures électriques, entre autres utilisations.

L’accès à ce minerai est aujourd’hui au centre des conflits mondiaux. « Comme par hasard », les plus grandes réserves mondiales se trouvent dans le « Triangle du lithium », dans la région frontalière entre la Bolivie, le Chili et l’Argentine, en Amérique du Sud. Ce territoire concentre environ 68 % des réserves mondiales – la Bolivie possède 30 % des réserves mondiales et la plus grande réserve de lithium de la planète, située dans la saline d’Uyuni ; le Chili 21 %, et l’Argentine 17 % du total –, selon une étude publiée dans la Revue latino-américaine Polis, citée par RT.

Certains analystes prédisent déjà de futures guerres pour le lithium, comme ce fut le cas dans le passé pour le pétrole. Un autre signe qui devrait nous maintenir en état d’alerte au sud du Rio Bravo jusqu’à la Patagonie, et nous encourager à redoubler d’efforts dans la défense de la Proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes comme Zone de paix, face à la voracité des États-Unis et des oligarchies. Seule l’unité régionale empêchera une nouvelle guerre de rapine et la balkanisation de Notre Amérique.