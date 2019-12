ALBA-TCP: 15 ans après, confrontés à de nouveaux défis

L’engagement envers les nouveaux défis est le même que lorsque Fidel et Chávez ont établi l’Alba avec les peuples le 14 décembre 2004, en signant la déclaration commune par laquelle l’ALBA-TCP est née. Photo: Jorge Luis González

Auteur: Milagros Pichardo | internacional@granma.cu

13 décembre 2019 22:12:18

Ce 14 décembre, les chefs d’État des pays membres de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) se réunissent pour le XVIIe Sommet de cet organisme intégrationniste.

Le rassemblement des chefs d’État célébrera les 15 ans de création de cet espace, l’œuvre des dirigeants de la Révolution cubaine et bolivarienne, Fidel Castro Ruz et Hugo Chávez. Et, précisément, l’élan et le renforcement du bloc sont les principaux objectifs de ce sommet.

Le président Nicolás Maduro, arrivé à Cuba hier, a affirmé à l’aéroport international José Martí que nous devons construire un front de lutte continental à partir de l’ALBA, à un moment où existe de la part de Washington une persécution économique contre nos pays. « Toutes ces attaques augmentent la réflexion et la capacité de relancer de nouvelles voies, avec le renforcement de la Banque de l’Alba et la revitalisation du Traité commercial des peuples. »

À cet égard, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a signifié, également à son arrivée dans la capitale cubaine, que « nous évaluerons un plan pour stimuler l’ALBA-TCP à une époque complexe en Amérique latine, où il y a une rébellion anti-néolibérale ».

Comme tout objectif qui contribue à l’unité de l’Amérique latine et des Caraïbes, l’ALBA-TCP il a subi l’assaut impérial du gouvernement américain actuel, de la droite régionale et de l’OEA discréditée.

Ce projet est attaqué car il parle d’intégration et d’unité, deux mots que redoute le néolibéralisme; rejette le blocus économique, commercial et financier contre Cuba et l’activation du titre III du Helms-Burton; soutient le président légitime du Venezuela et l’union civico-militaire de son peuple; dénonce ouvertement et avec force le coup d’État brutal contre le président de l’État plurinational de Bolivie, Evo Morales; il a critiqué l’ingérence au Nicaragua et sapé le Traité interaméricain d’assistance réciproque pour sa conformité avec la politique de harcèlement et d’étouffement économique du gouvernement américain.

Le XVIIe Sommet de l’ALBA-TCP parlera de coopération, de solidarité et de complémentarité, de concepts fondamentaux, et non de l’application de sanctions comme d’autres organisations.

Malgré les manœuvres déstabilisatrices de l’empire, ce n’est pas un instrument qui doit être liquidé, car il représente une résistance, car il reste, en plus de la base de l’intégration économique, une plateforme pour un accord politique.