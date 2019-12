Malgré toutes ses tentatives pour l’éviter, le fasciste tortionnaire de l’Esma, Mario « Churrasco » Sandoval, a été arrêté en France et arrivera en Argentine dans les prochains jours, après que le gouvernement d’Emmanuel Macron ait finalement permis d’envisager son extradition et son jugement pour l’enlèvement et la disparition d’Hernán Abriata. La famille du jeune étudiant s’en est félicité: « Pour nous, qui au milieu de la peur et de la douleur, n’avons pas arrêté une minute de demander justice, c’est réconfortant », a expliqué Monica Dittmar, compagne d’Abriata. La sœur du jeune homme a quant à elle prédit: « Il reste peu de démarches pour qu’il puisse atteindre l’Argentine et être jugé avec toutes les garanties constitutionnelles que n’ont pas eu tous les Argentins portés disparus » .

Sandoval a été arrêté hier par des agents de la gendarmerie française par ordre du Bureau central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH selon son nom français). L’ancien officier de la police fédérale était chez lui à Nogent-sur-Marne, en banlieue est de Paris, a annoncé le ministère français de l’Intérieur.

L’arrestation a eu lieu un jour après que le Conseil d’État de ce pays a rejeté le dernier recours laissé au tortionnaire pour empêcher la justice locale de déterminer son extradition vers l’Argentine, où il fait l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité au cours de la dernière dictature. Le ministère français de l’Intérieur a déclaré que la décision de cette juridiction administrative maximale du pays « est définitive ». À son arrivée dans le pays, il sera transféré à l’unité pénitentiaire 29.

En Argentine, il fera l’objet d’une enquête et sera jugé pour les violations des droits de l’homme d’Hernán Abriata, étudiant en architecture et militant de la jeunesse de l’Université péroniste que Sandoval et le reste d’un dépotoir de la police fédérale ont enlevé en octobre 1976 et transférés au Esma. On ne savait rien de plus sur Abriata. En dialogue avec Página / 12 , sa partenaire Monica Dittmar a rappelé les affirmations qu’elle et le reste de la famille du jeune homme ont détenues « dès le premier instant, depuis que Hernán a été kidnappé, même alors avec peur et douleur ».

« Pour nous, jusqu’à aujourd’hui, nous avons été submergés par le sentiment que tout était si injuste, que le manque de Hernán a détruit nos vies, sachant qu’en quelque sorte il aura la justice que nous demandons tant et toujours nous réconforte. Enfin, Sandoval sera jugé en Argentine, nous le verrons enfin. Cela valait la peine de se battre pour lui et pour nous tous « , a-t-il ajouté.

La lutte pour l’extradition de Sandoval

En sa qualité de police fédérale, Sandoval a intégré la patrie d’Esma lors de la dernière dictature. Avec le rétablissement de la démocratie, il s’est enfui en France, où il s’est installé. Il a obtenu la citoyenneté près de 15 ans plus tard, en 1997. Il y est diplômé dans des domaines tels que la sécurité et l’intelligence économique. Il a travaillé comme conseiller auprès des paramilitaires colombiens, comme collaborateur de plusieurs entreprises et a enseigné aux Universités de La Sorbonne Nouvelle et à l’Université de Marne-la-Vallée.

Son nom est directement lié dans environ 500 cas d’enlèvements, de torture et de disparitions, selon le dossier qui enquête sur les crimes contre l’humanité qui ont eu lieu dans ce centre clandestin de la Marine. Cependant, le juge de première instance Sergio Torres s’est appuyé sur une seule affaire pour demander à la France l’extradition du répresseur: l’enlèvement et la disparition d’Abriata, qu’il a expulsé du domicile familial le 30 octobre 1976 sous prétexte d’effectuer « une procédure de routine ».

Il a fallu huit à sept ans pour atteindre cet objectif car « Churrasco » a résisté de toutes les manières possibles. « Il avait et a de nombreuses ressources. Un réseau qui le protège en France – il était un fonctionnaire du gouvernement de Nicolás Sarkozy -, donc nous ne serions pas surpris s’il continue de résister à son extradition », a déclaré Dittmar. La famille d’Abriata a constamment réclamé la livraison de Sandoval par le gouvernement français en compagnie de l’avocate représentant l’Etat argentin, Sophie Thonon.

Chaque fois que l’extradition génocidaire semblait sur le point de se matérialiser, il la stoppait avec une nouvelle démarche. Après avoir été approuvé par la Cour d’appel de Paris, puis par la Cour de cassation française, équivalente à la Cour suprême locale, le gouvernement français a signé l’an dernier l’autorisation de transférer l’ancien officier de police en Argentine pour reddition de comptes. Cependant, le tortionnaire s’est toujours adressé au Conseil d’État avec les mêmes arguments: nier les accusations et, en cas de doute, en appeler de toute façon aux faits prescrits.

Comme dans les cas précédents, le Conseil a repris l’argument: le délai de prescription pour un crime ne commence à courir qu’à partir du moment où le corps de la victime apparaît ou lorsque le crime est admis. Comme ni une chose ni l’autre ne se sont produites – Abriata est toujours porté disparu – les accusations contre Sandoval n’ont pas pris fin.

La défense du tortionnaire a été rendue dans une autre instance, déjà hors de France, pour éviter d’être jugé en Argentine: il a renvoyé l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considérant que « la France viole ses engagements européens », a annoncé mercredi son avocat, Jérôme Rousseau. La stratégie n’aura pas de résultats concrets, selon Sophie Thonon, l’avocate représentant l’Etat argentin puisque l’appel « n’arrête pas l’application du décret d’extradition ». Il devrait arriver dans le pays ce week-end.

« La nouvelle que nous attendions avec une grande inquiétude. Et aujourd’hui, elle a été confirmée après tant d’années. C’était une route très difficile, avec beaucoup de hauts et de bas, mais il reste peu de choses pour qu’il puisse atteindre l’Argentine et être jugé avec toutes les garanties constitutionnelles que n’avaient pas tous les Argentins disparus « , a expliqué à l’agence de presse Gala la sœur de Hernán, Laura Abriata.