Une délégation du comité central (CC) du parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR), menée par le Président du CC Genadi Ziouganov, vient de terminer une visite officielle de 5 jours en République Populaire de Chine, à l’invitation du comité central du parti communiste chinois (PCC).

« Lorsque Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, était en visite officielle en juin à Moscou et a fait un rapport intéressant au forum économique de Saint-Pétersbourg, nous avons eu des négociations avec lui et nous avons convenu à la fin de l’année de faire le bilan de la mise en œuvre du mémorandum quinquennal de coopération qui s’achève. » a déclaré le chef du PCFR.

« Nous avons également convenu de préparer un nouveau document pour le prochain quinquennat. Il a été donné des instructions appropriées aux chefs de département et de service du comité central. Un tel document a été établi. Nous l’avons signé au cours de négociations et de réunions. Pour les cinq prochaines années, un programme unique de développement des relations entre les partis communistes de la Russie et de la Chine est prévu », a déclaré Guennadi Ziouganov.

« Tout d’abord, j’ai remercié nos camarades chinois d’avoir célébré ensemble le centenaire de la Grand Révolution d’Octobre. À cette date, un excellent album a été publié. En fait, c’est un manuel en russe et en chinois « le vent d’Octobre ». Il jouit d’une grande popularité, a souligné le leader des communistes russes. « Nous avons tenu ensemble une magnifique conférence consacrée au 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx, et nous avons tracé un certain nombre de grandes actions internationales à venir, en particulier à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de VI Lénine.»

« Des camarades chinois et une délégation de la République Populaire de Chine participeront activement à ces événements. Nous organiserons en avril une réunion de 150 délégations venant de tous les pays du monde, au cours de laquelle nous examinerons le problème des « Défis du 21ème siècle et du socialisme renouvelé », a déclaré Guennadi Ziouganov. – En passant, mon adjoint Dmitri Novikov a récemment participé à un grand forum en Chine, qui se tient chaque année, sur les problèmes du socialisme du 21ème siècle et y a parlé en tant que corapporteur. »

« J’ai publié un troisième livre « Mondialisation et destin de l’humanité » en Chine. Il a été préparé il y a près de 20 ans, a poursuivi M. Ziouganov. – J’ai rencontré les dirigeants du parti communiste chinois. J’ai répondu à leurs nombreuses questions. La conversation s’est poursuivie pendant près de 6 heures, au cours de laquelle ils ont officiellement dénombré les causes de la défaite du PCUS et de l’URSS. »

« Les camarades chinois ont beaucoup fait pour échapper aux mêmes problèmes et difficultés. Ces difficultés étaient en train de se développer, nous l’avons vu sur la place Tiananmen en 1989. Mais les dirigeants chinois dirigés par Deng Xiaoping ont pris des mesures énergiques et fermes, défendant le socialisme et les conquêtes des travailleurs. Et Deng Xiaoping a proposé la réforme des quatre modernisations: l’industrie, l’agriculture, les ressources humaines et la science. Après cela, le pays a avancé à grands emjambées. Ils ont ensuite examiné attentivement nos propositions pour développer les forces patriotiques. Et j’ai traduit mon dernier travail « la Russie sous le regard du mondialisme », a déclaré le dirigeant du KPRF.

« Quand la Chine était au 11e rang mondial en terme de PIB, j’ai écrit le chapitre « la Chine comme une superpuissance ». Certains riaient de moi. À l’époque, la Chine produisait environ 2% de la production industrielle mondiale et nous produisions plus de 15 %. Aujourd’hui, la Chine produit plus de 15%, et nous piétinons à 2%. La Chine a un taux de croissance de plus de 8% au cours des 70 années de son histoire récente. Au cours des réformes de Deng Xiaoping – plus de 9 %», – a rappelé Guennadi Ziouganov.

« Mais il y a des districts spéciaux en Chine. La province du Henan compte aujourd’hui 109 millions d’habitants. C’est 20 millions de plus que dans le plus grand état d’Europe : l’Allemagne. J’y étais pour la troisième fois. Mes voyages ont eu lieu à des intervalles de dix ans. J’étais très intéressé par l’exemple de cette province pour voir la dynamique du développement du pays. Cette province géante a un potentiel industriel magnifique, produisant une tonne sur cinq de blé. C’est dans cette province que le pays des soviets, par la décision de Staline et de Mao Zedong, a construit les sept meilleures entreprises », a déclaré M. Ziouganov.

« Après les négociations entre Staline et Mao Zedong, un traité d’amitié a été signé. Le deuxième jour après la création de la République populaire de Chine, l’URSS l’a reconnue. Deux jours plus tard, la société d’amitié sino-soviétique était créée. Et aujourd’hui, elle travaille activement. En Russie, cette société est dirigée par mon premier adjoint, et le premier vice-Président de la Douma d’Etat Ivan Melnikov. Par ce canal, nous avons des dialogues très intenses, un certain nombre de projets intéressants ont été préparés », a déclaré le chef du PCFR.

« Dans cette province, nous avons construit la première usine de tracteurs. Et aujourd’hui, en visitant cette usine, j’ai souligné en particulier : il y a un tracteur DT-54 à l’exposition. Sur la plaque, il y a les 38 noms des ingénieurs qui ont conçu l’usine du côté soviétique. Cette usine fournit aujourd’hui des machines dans 100 pays à travers le monde. Elle a produit plus de trois millions de tracteurs. C’est ce tracteur qui a élevé la Chine aux hauteurs de la civilisation industrielle où elle est aujourd’hui. Nous avons construit la première usine automobile à Harbin et la première usine de radio. Les chinois s’en souviennent, nous remercient et avancent activement », a déclaré Guennadi Ziouganov.

« Lorsque Xi Jinping a présenté à l’exposition universelle de Shanghai les réalisations de son pays, il a souligné: « Oui, il est difficile de faire une voiture aussi cool que Mercedes ou Toyota. Mais nous irons de l’avant. » Et nous étions en Chine dans une autre des plus grandes entreprises pour la production d’autobus modernes, qui fournit des produits à tous les principaux pays du monde. Ils font toutes sortes de modifications, y compris un bus à deux étages qui circule à Londres. Il y a la plus haute culture de production, une technologie magnifique. Mais ils ont fait un pas de plus dans le domaine du développement spirituel et environnemental », a souligné le dirigeant du PCFR.

« J’ai remarqué que les routes sont en parfait état. Le territoire est verdoyant. Toutes les terres agricoles ont fière allure. Par exemple, nous avons visité un village, où nous avons vu non seulement des plantes à fleurs et de beaux champs, mais aussi un développement spirituel. J’ai vu leur Opéra local, leur magnifique ensemble musical et leur centre culturel. Le week-end, c’était bondé. Il y a des enseignants qui enseignent la langue russe », a déclaré M. Ziouganov.

« Je tiens à souligner que, avec la direction de la Chine, nous avons établi un programme de soutien aux entreprises populaires. Ils ont regardé et écouté avec enthousiasme les succès remarquables obtenus par le sovkhoze Lénine, qui est aujourd’hui l’objet d’une attaque financière. À mon avis, elle est dirigée par des procureurs et des juges corrompus, et d’autres arnaqueurs. Les Chinois ont écouté avec enthousiasme les résultats éclatants que nous avons obtenus à la Coopérative agro-industrielle « Zvenigovski », et la manière dont est réalisé le quinquennat de Levtchenko (le gouverneur communiste de la région d’Irkoutsk – NdT) » a déclaré le chef du PCFR.