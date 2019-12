Réforme des retraites : Jean-Paul Delevoye a aussi oublié de déclarer un poste à la Fondation de la SNCF

Une semaine très compliquée. Lundi dernier, Le Parisien révélait que Jean-Paul Delevoye, chef d’orchestre de la réforme des retraites qui provoque la colère des syndicats et une grève très suivie depuis le 5 décembre , avait « oublié », dans sa déclaration d’intérêts et d’activités à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, de noter sa fonction d’administrateur au sein d’un institut de formation de l’assurance (l’IFPASS) .

Une « erreur » embarrassante pour celui qui a été nommé n°3 du gouvernement en septembre dernier et dont le projet de réforme est accusé de favoriser la retraite par capitalisation aux mains des… assurances. Ces informations ont d’ailleurs amené l’ancien ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de l’Aménagement du territoire sous Jacques Chirac à quitter ses fonctions à l’IFPASS.

Soupçons de conflit d’intérêts

Ces derniers jours, le rythme des révélations, auquel il faut rajouter celle sur le poste occupé par le haut-commissaire à la présidence du think thank Parallaxe (rémunéré 5300 euros nets pas mois) et duquel il a aussi dû démissionner, ont donc grandement fragilisé la position de Jean-Paul Delevoye.