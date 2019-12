Quelques pistes de réflexion sur la défaite des travaillistes en grande bretagne

1)Le mépris de classe du parti travailliste envers son électorat ouvrier a des allures proprement victoriennes

Les conservateur exultent d’avoir vu tomber le « mur rouge », celui où « la classe ouvrière aurait voté pour un âne pourvu qu’il porte la cocarde rouge » et (je cite) l’un d’entre eux , Brendan O’Neil » les anciens mineurs gallois et les classes ouvrières du Nord font plus confiance à un excentrique éduqué à Eton qu’au Parti travailliste ». Comme la plupart des conservateurs il n’en finit pas de se délecter non seulement de l’écrasante victoire, mais d’énumérer les bastions « rouges » qui sont tombés avec un transfert important de voix. S’amusant de ce parti travailliste qui était si attentif à la jeunesse et à ses lubies, si condescendant dans le genre bobo, qu’il n’a pas perçu à quel point la classe ouvrière n’en pouvait plus de son attitude.

« Le « mur rouge » s’est-il effondré à cause du leadership de Jeremy Corbyn ou à cause de la trahison du Brexit par le Labour? Ce débat a commencé sérieusement et va faire rage pendant des semaines. Il s’agit probablement d’une combinaison des deux. Une leçon incroyablement importante que la classe politique en tirera est que si vous manquez de respect aux votes démocratiques des gens – comme l’a fait le Parti travailliste avec sa promesse d’annuler le Brexit et de tenir un deuxième référendum – alors les gens vous puniront. (…)

» Les classes moyennes sur-éduquées qui constituent la base d’adhésion du parti travailliste de Corbyn diront que ces personnes ont été trompées par les tabloïds .(…)

Le mépris de classe aux proportions victoriennes est caractéristique des travaillistes, en fait. Enragé, le corbyniste Paul Mason décrit le résultat des élections comme une «victoire des anciens sur les jeunes, des racistes sur les personnes de couleur, de l’égoïsme sur la planète». Ces gens semblent parfaitement inconscients que c’est un tel mépris pour les électeurs ordinaires qui a détourné tant de gens du parti travailliste post-classe ouvrière

Key Corbynista Ash Sarkar a écrit dans The Guardian il y a quelques jours:

« C’est un mythe que le Labour a perdu la classe ouvrière. »

Cette affirmation n’a pas bien vieilli. Dans tout le pays, les classes ouvrières ont abandonné le Labour, parce que le Labour les a abandonnées. Il se moquait de leur vote pour le Brexit; il a baissé les yeux sur leurs valeurs culturelles; il les a qualifiés de racistes et xénophobes pour avoir critiqué l’Union européenne et craint l’immigration de masse.

Le parti travailliste a adopté un programme de politique identitaire sur les valeurs communautaires, le néolibéralisme de l’UE sur le patriotisme britannique et un signal de vertu radical sur les idéaux de la famille, du travail et de l’unité. Et sa base ouvrière a dit non, non, non.

C’est un avertissement à toute la classe politique. Ne prenez pas les électeurs pour acquis. Ne les insultez pas. Ne rabaissez pas leur voix démocratique. Parce que, quoi que vous puissiez dire du contraire, ils ont leur propre esprit, et ils décideront bientôt que vous êtes un connard condescendant qui peut ne plus représenter leur communauté »

https://blogs.spectator.co.uk/author/brendan-oneill/

On pourrait admirer cette leçon vertueuse de démocratie si l’on ne savait pas ce que signifie pour les masses ouvrières et populaires cette victoire des conservateurs, et ce n’est pas le brexit qui transformera leur choix politiques en les rendant plus supportables que celles d’une Tatcher.

2)La leçon n’est pas seulement pour le Labour, elle peut être étendu en France à tous nos médias qui n’ont cessé de nous affirmer que le Brexit était une catastrophe, l’arrogance envers l’électorat populaire est largement partagée en France, elle caractérise l’impact de la Macronie sur la gauche.

Si nous ne sommes pas en classe capables de percevoir à quel point toute la gauche depuis des années, communistes en tête, témoignent de ce mépris quasi victorien pour les couches populaires nous n’avanceront pas. Les partis de gauche dans leur quasi totalité ont même mené la campagne des Européennnes en France sur cette question en laissant croire qu’ils représentaient la gauche, le parti socialiste voir les communistes, ils ont été plus que condescendants avec leur propre classe ouvrière, est-ce qu’ils sont capables une fois dans leur vie de regarder en face ce que leur dit ce conservateur en train d’exulter devant leur débandade.

La critique souvent ironique envers les tenants du brexit ne portaient que trés rarement sur la politique qu’appliqueraient les conservateurs au pouvoir, non elle était essentiellement de nature macronienne, il n’y avait aucun salut en dehors de l’UE. Avec des formes de confusion sur la nature de ce que l’on prétendait pouvoir changer en Europe, sans jamais tirer leçon de l’expérience d’un Tsipras… Il y eut même à propos de ce dernier des « analystes » imbéciles pour affirmer qu’il avait bien agi mais que nous ne l’avions pas assez soutenu, nous c’est-à-dire qui ? Hollande ?

Pourtant on ne peut pas totalement identifier la situation française avec la situation de la Grande bretagne? la France présente en effet une particularité celle d’avoir de 1995 à aujourd’hui un mouvement social qui sous différentes formes n’en finit pas de poser la question sociale, y compris autour de la défense de ses conquis en matière de service public. Ils ne se sont pas laissé enfermer dans la seule question du Brexit, et si la colère contre l’uE est une dimension importante, une revendication de souveraineté populaire, le capitalisme reste dans la ligne de mire. C’est en ce sens que ce qui se passe en France a été perçu dans le monde entier comme un déclencheur, alors que la situation britannique est resté circonscrite, témoignant simplement d’une crise euriopéenne qui doit être lue dans la crise de l’hégémonie de l’impérialisme étasunien.

3)Mais la révolte populaire dans le Monde va bien au-delà de l’UE, ce sont presque des soviets

Pourtant et ceci est mon troisième point de réflexion: le mal est plus profond et on aurait tort en tant que communistes de ne pas aller plus loin que l’UE et le brexit. Partout dans le monde, il se passe un phénomène qui mérite également réflexion, le refus des peuples qui n’en peuvent plus devant les années de capitalisme néo-libéral et qui n’acceptent pas les solutions que l’on tente de leur imoser, souvent avec l’aide des militaires et des forces de répression du maintien du système en place, avec quelques concessions. C’est le cas de l’algérie, du Soudan, de l’Irak, mais aussi du Chili. Il y a une sorte de soviétisation avec un mouvement qui continue à dire non et un pouvoir dont la marge de manoeuvre se retrécit. La france ne se situe-t-elle pas entre ces mouvements et ce qui se passe en grande Bretagne ?

Autre réflexion intéressante, si par rapport au Brexit et à l’interprétation de ce qui se passait en grande bretagne le PCF est resté figè sur les 25 ans de soumission qu’il vient de traverser, le mouvement qui semble se développer partout dans le monde témoigne au contraire de la capacité des partis communistes à reprendre vie et à être en phase. On ne peut qu’être frappé de ce qui se passe au Chili, au Soudan, en irak, en Russie et partout commence à se poser la question non seulement de la souveraineté populaire dans sa dimension nationale pour maitriser les ressources et les orientations fondamentales, mais aussi le refus de tout rafistolage en se contentant d’une bourgeoisie nationale. C’est pour cette raison qu’ici même nous avons multiplié les textes qui tournent autour de « la dictature du prolétariaté, à savoir comment le mouvement peut-il briser un appareil d’Etat qui trahit son propre peuple dans l’acceptation de l’impérialisme.

Danielle bleitrach