Communiqué de Presse du PCF : Algérie

COMMUNIQUE DE PRESSE

PRÉSIDENTIELLE ALGÉRIENNE : « LE PEUPLE INFLIGE UN CAMOUFLET AU POUVOIR »

(PCF)

Le peuple algérien et sa diaspora viennent d’administrer un nouveau

camouflet au pouvoir en s’abstenant massivement à l’occasion du scrutin

présidentiel. Il a infligé également une rebuffade au chef d’état-major

Ahmed Gaïd Salah puisque ce dernier avait déclaré que la participation

serait « massive ». Après cette mascarade électorale, la mobilisation

apparaît comme la plus faible de toute l’histoire de l’Algérie.

Sans ambiguïté les Algériens ont rejeté les cinq candidats incarnant la

tentative de régénération de l’ère Bouteflika. En boycottant, ils ont

exprimé leur choix d’une transition démocratique dans le cadre d’un Etat

de droit incarné par des civils afin d’organiser par la suite des

élections libres.

Cette détermination pacifique s’est encore exprimée hier et aujourd’hui

par des manifestations gigantesques témoignant de la volonté d’inscrire

le mouvement dans la durée.

Le nouveau président élu au 1er tour, Abdelmajid Tebboune, un ancien

premier ministre d’A. Bouteflika, sorte de marionnette aux mains de la

hiérarchie militaire, n’a aucune légitimité pour le peuple algérien. Il

porte déjà les stigmates des nouvelles arrestations qui se sont

produites.

Rien n’arrêtera le courage, la résolution et l’énergie du peuple

algérien qui proclame « Nous voulons la liberté ».

Dans ce combat révolutionnaire, les Algériens pourront compter sur la

solidarité totale du Parti communiste français.

Parti communiste français,

le 13 décembre 2019