La stratégie de guerre non conventionnelle de l’empire et la violence «civile» organisée

Alors que les forces répressives en Équateur faisaient face aux personnes qui manifestaient contre les mesures néolibérales du gouvernement Lénine Moreno, tandis que les forces de sécurité assassinaient, torturaient et kidnappaient les participants à la manifestation, la télévision équatorienne transmettaient un sujet sur les marionnettes de Bob Esponja. Toute tentative pour présenter la vérité a été censurée.

Des groupes violents apparemment désorganisés et spontanés agissaient. Leur objectif : semer le chaos, criminaliser les manifestations et justifier l’action meurtrière des forces de sécurité.

Au Chili, le peuple s’est réveillé après la léthargie cultivée avec soin par les médias et obtenue durant des années de terreur. Les enfants de Lautaro, Caupolicán et Allende ont défié les forces de sécurité. Le 14 octobre 2019, des étudiants du secondaire et de l’université se sont organisés pour empêcher massivement le passage du métro de Santiago. La raison, une protestation devant la hausse du ticket de transport, mais ce n’était que le début, ce n’était qu’une étincelle. Compte tenu de la véritable situation d’inégalité créée par le néolibéralisme dans ce pays, la protestation s’est radicalisée et généralisée.

Alors que les manifestants, pour la plupart jeunes, ont levé les bras pour ratifier la nature pacifique des marches, des événements violents se sont produits à plusieurs endroits. Des groupes sans relation apparente les uns avec les autres, en dehors des manifestants, étaient responsables de ces événements. Les plaintes déposées par plusieurs personnes les désignent dans des scénarios où les forces de l’ordre ont agi, certaines vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux les montrent même en train de participer au pillage ou de stimuler leurs auteurs.

Ici aussi, les médias choisissent le silence pour criminaliser la manifestation, tandis que les forces de l’ordre tuent, violent, frappent comme aux «meilleurs moments» de la dictature.

En Bolivie, un ensemble de facteurs se sont rassemblés pour favoriser la chute du gouvernement d’Evo Morales. Ce n’étaient pas seulement des éléments de la dynamique interne, des cyberattaques, des tâches d’espionnage et de propagande, des campagnes de déstabilisation, mais aussi des groupes criminels sans lien apparent entre eux, des alliés des forces militaires et de police impliquées dans le complot, avec l’action diplomatique extérieure et l’intervention d’agents déstabilisateurs de l’ambassade américaine.

Des bandes de criminels agissant sous le prétexte de « l’indignation populaire », pour fraude électorale présumée, ont pris le contrôle des villes, bloqué les voies publiques à la manière de ce qui s’est passé au Venezuela, ils ont incendié des institutions, proféré des menaces, commis des meurtres, torturé sur la voie publique et ont humilié les dirigeants sociaux et politiques.

Ces groupes criminels de droite, armés, invisibles par les médias, ont agi avec une coordination absolue et ont pris des points stratégiques de la capitale du pays, par exemple la prise de Bolivia TV, qui témoigne d’une grande préparation préalable. Ils n’agissaient pas au hasard: ils dirigeaient leurs coups avec précision, ils savaient contre qui procéder, qui devait être kidnappés, tués et détruits, sélectivement.

Ce ne sont pas les gens mécontents d’une fraude qui n’a jamais eu lieu, mais d’une agression bien planifiée. Le peuple du Venezuela et du Nicaragua, qui ont été victimes de ces actions de guerre non conventionnelle, le savent bien.