Cuba dénonce l’unilatéralisme comme un obstacle au commerce mondial

Quand on sort le nez de l’Europe et que l’on décentre notre vision politique on s’aperçoit qu’un monde nouveau d’échange et coopération se met en place. Il peut être freiné, contrarié mais il avance irresistiblement, Cuba et la Chine, Davis et Goliath qui jouent du lance pierre contre les ex-grandes puissances impérialistes en plein effondrement, même pas, on continue à agir, à proposer. (note et traduction de Danielle Bleitrach)