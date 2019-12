Marche  pour les yeux du Chili: 352 personnes ont perdu la vision totale ou partielle durant les manifestations

Nous Français, n’oublions pas que notre gouvernement, Macron et Castaner envoyons des spécialistes en répression urbaine pour enseigner aux Chiliens l’art d’énucléer que nous maîtrisons si bien…Comme nous avons envoyé jadis des tortionnaires formés dans les guerres coloniales pour soutenir des dictatures et nous l’avons fait aux côtés d’anciens nazis recrutés par les USA. Et aujourd’hui encore on voudrait nous faire croire que nous sommes dans le monde un symbole de démocratie… Non notre honneur ce sont les luttes comme pour le peuple chilien et tant d’autres (note et traduction de Danielle Bleitrach)



Commentaires Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’homme, des organisations sociales se sont mobilisées contre les violations des manifestations contre Piñera.p