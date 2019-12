L’expérience de l’URSS et du socialisme et sa connaissance par la classe ouvrière moderne est mortellement dangereuse pour le capital

Dans un récent article nous avons présentéau lecteurs de ce blog l’importante réunion des partis communistes européens en réponse à la résolution du Parlement européen, visant à assimiler le communisme et le nazisme.

Nous avons souligné le peu d’écho que l’actuel secteur international du PCF a cru bon de donner à cette réunion. Une fois Pierre Laurent et sa fraction préfèrent s’occuper du PGE qui est de plus en plus soumis à des réformistes anti-soviétiques qui suivent la même politique anticommuniste négationniste que l’UE et qui reçoivent à ce titre des subventions qu’ils dépensent dans des colloques sans objet et pratiquent un tourisme de luxe; Donc ce compte-rendu de cette intiative importante de le part d’un membre du KPRF faisait état de l’impiortante intervention de Piotr Simonenko , le dirigeant du parti communiste d’Ukraine. Marianne a traduit cette importante intervention et la voici.

je dois dire que cela ne peut plus durer que notre blog soit le seul media associé à d’autres (comme celui de Nicolas Maury ou les informations toujours précieuses du PRCF) à travers lequel il est possible de corriger l’entreprise d’isolement international menée par Pierre laurent et sa fraction., aujourd’hui comme celle des diverses directions depuis plus de 20 ans. Parce que nous assurons marianne et moi cette indispensble information qui est refusée à la masse des communistes, nous sommes en droit de demander au PCF, jusqu’à quand cela va-t-il durer? la censure qui nous frappe de leur part est celle dont sont victimes les communistes. (note de danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dun;lop)

12/09/2019

La compréhension de l’expérience de l’URSS et du socialisme par la classe ouvrière moderne est mortellement dangereux pour le capital. C’est ce qu’a déclaré dans son discours lors de la réunion communiste européenne annuelle à Bruxelles, le chef du Parti communiste d’Ukraine Piotr Simonenko.

Selon lui, l’Union soviétique et le système socialiste mondial, formés après la Seconde Guerre mondiale, ont donné une énorme impulsion positive aux travailleurs des pays capitalistes pour défendre leurs droits et libertés, et ont conduit à la libération des peuples de l’oppression coloniale.

«Sur la base de l’expérience des pionniers bolcheviks et de la pratique de la construction socialiste, malgré les difficultés, les erreurs fatales, les hauts et les bas, les communistes ont prouvé la réalité des transformations fondamentales dans l’intérêt des travailleurs: l’élimination du chômage et la garantie de l’emploi, la médecine et l’éducation gratuites et de haute qualité, le logement et la cultureabordables, l’égalité devant la loi, indépendamment de la situation financière et du statut social, l’aide de l’État à ceux qui en ont besoin. Ils ont prouvé que lorsque le pouvoir et la propriété appartiennent aux travailleurs, il est possible de résoudre les problèmes sociaux, de développer l’économie, d’élever le niveau de vie des gens, non par l’exploitation de l’homme par l’homme, non l’asservissement et ladestruction du voisin, mais sur la base des principes de liberté, d’égalité et de fraternité. La connaissance de cette expérience par la classe ouvrière moderne est mortellement dangereuse pour le capital », a déclaré Piotr Simonenko.

Le chef du Parti communiste d’Ukraine a noté qu’après la destruction tragique de l’URSS et la ruine du système socialiste mondial, le capital international, par le contrôle total des médias et du système éducatif, par la primitivisation de la culture et l’anti-communisme effréné, poursuit une politique de débilitation de la conscience de masse, arrachant de la mémoire des gens les réalisations sociales devenues possibles grâce à la victoire de la Grande Révolution socialiste d’octobre et l’émergence du premier état socialiste desouvriers et des paysans au monde, fondé sur la propriété sociale et le pouvoir des travailleurs sous la forme de soviets.

«Aujourd’hui, il y a une distorsion cynique de l’histoire lorsque l’Union soviétique et les communistes sont dits coupables d’avoir déclenché la Seconde Guerre mondiale, transformant les libérateurs des peuples d’Europe du joug nazi en envahisseurs. Et le but ici, comme je l’ai dit, est un – neutraliser toute possibilité de diffuser l’expérience colossale et les réalisations du socialisme, son avantage historique sur le système capitaliste », a poursuivi le chef des communistes ukrainiens.

«Ce n’est pas un hasard si le Parlement européen et l’APCE, où les représentants de la bourgeoisie dominent le bal, adoptent des résolutions identifiant l’hitlérisme et le communisme, ce qui contredit complètement la vérité historique et le bon sens. En effet, contrairement aux principes communistes (socialistes) fondés sur l’égalité des personnes (de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins / son travail), le principe clé de l’idéologie fasciste est le principe de diviser l’humanité en groupes naturellement inégaux. Le fascisme est avant tout un anti-communisme », a souligné Piotr Simonenko.

