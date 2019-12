Gennady Zyuganov: Les Chinois n’ont pas oublié l’aide de l’Union soviétique, merci et avançons dans l’action

Le 10 décembre, avant la réunion plénière de la Douma d’État, le président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov, s’est adressé aux journalistes. Il a commenté les pourparlers de Paris entre les dirigeants de la Russie et de l’Ukraine et a parlé de sa récente visite en Chine, dirigée par la délégation du Parti communiste.

«Poutine a eu des entretiens avec Zelensky à Paris sur l’Ukraine. Nous avons salué ces pourparlers. Nous considérons qu’il est extrêmement important d’aller de l’avant. Bien qu’aucune réponse à de nombreuses questions n’ait rncore été trouvée. Mais la nature même des négociations, la communication directe entre les partenairesz et Zelensky auront certainement un effet positif », a déclaré Gennady Zyuganov.

«Je comprends que Zelensky est un prisonnier de Bandera, nationalistes et nazis. Mais, néanmoins, ce problème devrait être résolu, – at-il noté. – Près de quarante pour cent des citoyens ukrainiens sont russophones . La défense de nos intérêts, en commençant par le Donbass et en terminant par les régions profondes de l’Ukraine, est une question de principe. Le président l’a souligné deux reprises en réponse à de nombreuses questions. »«Nous avons salué cette réunion. Et nous amplifierons sa mise en œuvre. La semaine prochaine, nous enverrons le 83e convoi au Donbass. Plus de 100 mille cadeaux pour enfants. Nous avonscontinué le programme pour aider les enfants du Donbass. Deux mille enfants se sont rétablis, ont fait la connaissance du Kremlin et de la cathédrale du Christ-Sauveur, une exposition des réalisations de l’économie nationale. Nous avons visité les endroits militaro-patriotiques les plus emblématiques. C’est notre ligne de principe. La politique du Parti communiste », a souligné le chef du Parti communiste.

« Mais pendant que nous défendions les intérêts faceà l’Occident, notre délégation, huit dirigeants du Parti communiste faisant autorité, des députés, étaient en visite officielle en Chine », a déclaré le président du Comité central du Parti communiste. « Lorsque le président chinois Xi Jinping a effectué une visite officielle ici à Moscou en juin, a présenté un rapport intéressant lors du forum économique de Saint-Pétersbourg, nous avons discuté avec lui et nous avions alors convenu defaire le bilan de la mise en œuvre du mémorandum précédent à la fin de l’année. »

«Nous avons également convenu de préparer un nouveau document pour la prochaine période de cinq ans. Il a donné des instructions pertinentes aux chefs de département et de service. Un tel document a été préparé. Et nous l’avons signé lors des négociations et des réunions. Un programme unique pour développer les relations entre le Parti communiste russe et le Parti communiste chinois est prévu pour les cinq prochaines années », a déclaré Gennady Zyuganov.

«Tout d’abord, je l’ai remercié parce que nous avons pu célébrer ensemble le centenaire de la grande révolution d’octobre. Un excellent album est sorti à propos de cette célébration. En fait, le manuel en russe et en chinois est «Vent d’Octobre». Il est très populaire. Ensemble, nous avons eu une grande conférence consacrée au 200e anniversaire de Karl Marx. Et il adécrit dans un proche avenir un certain nombre d’actions internationales majeures. Tout d’abord, un événement interviendra pour le 150e anniversaire de la naissance de V.I. Lénine », a déclaré le chef du Parti communiste.

«Les camarades chinois et la délégation participeront activement à ces événements. En avril, nous tiendrons une réunion de 150 délégations du monde entier, au cours de laquelle nous examinerons le problème «Défis du 21e siècle et socialisme renouvelé», a-t-il poursuivi. – Au fait, mon adjoint D.G. Novikov a récemment participé à un grand forum en Chine. Qui a lieu chaque année. Sur les problèmes du «socialisme et du 21e siècle». Il y a présenté un rapport introductif »

«é le troisième livre, La mondialisation et le destin de l’humanité, en Chine est publié. Il se déroule sur près 20 ans », a déclaré Gennady Zyuganov. – Personnellement lors de ma rencontre avec les dirigeants du Parti communiste chinois, j’ai répondu à leurs nombreuses questions. La conversation a duré près de 6 heures. Sur quoi ils ,nous ont officiellement fait part des raisons de la défaite du PCUS et de l’URSS selon eux. »

«Et les camarades chinois ont fait beaucoup pour échapper aux mêmes problèmes et difficultés. Ils ont également tiré des leçons en ce qui concerne leur propre attitude, nous l’avons vu sur la place Tiananmen en 1989. Mais la direction chinoise, dirigée par Deng Xiaoping, a pris des mesures énergiques et strictes, pour défendre le socialisme et les conquêtes des travailleurs. Et Deng Xiaoping a proposé la modernisation – les quatre réformes: l’industrie, l’agriculture, les ressources humaines et la science. Le pays a bougé à pas de géant. Ensuite, ils ont soigneusement étudié nos propositions pour le développement des forces patriotiques. Et ils ont traduit mon dernier ouvrage, «La Russie sous le regard du mondialisme», a noté le chef du Parti communiste.

«Lorsque la Chine était encore 11e en termes de PIB, j’ai écrit le chapitre« La Chine en tant que superpuissance ». Certains se sont moqués de moi. La Chine produisait alors environ 2% de la production industrielle. Et nous produisions plus de 15% des produits industriels. Aujourd’hui, la Chine produit plus de 15%, tandis que nous produisons 2%. Pendant 70 ans de son histoire récente, la Chine a un rythme de développement de plus de 8%. Pendant les réformes, Deng Xiaoping – plus de 9% », a déclaré Gennady Zyuganov.

«Mais en Chine, il existe des aspects particuliers. Aujourd’hui, 109 millions de personnes vivent à Hainan. 20 millions de plus que dans le plus grand État d’Europe – l’Allemagne. C’était la troisième fois que je m’y rendais. Mes voyages étaient séparés de dix ans. J’ai été très intéressé par l’exemple de cette province pour voir la dynamique du développement du pays. Cette gigantesque province possède un grand potentiel industriel. Rllr prroduit annuellement cinq tonnes de blé. C’est dans cette province que l’union soviétique, par une décision conjointe de Staline et de Mao Zedong, a construit les sept meilleures entreprises », a déclaré Gennady Zyuganov.

«Après les pourparlers entre Staline et Mao Zedong, un accord d’amitié a été signé. Le deuxième jour après la création de la RPC, l’URSS l’a reconnu. Deux jours plus tard, une société d’amitié sino-soviétique est créée. Et aujourd’hui, il travaille activement. Mais aujourd’hui, en Russie, cette société est dirigée par mon premier adjoint et premier vice-président de la Douma d’État I.I. Melnikov. Nous avons des dialogues très intensifs le long de cette ligne. Un certain nombre de projets intéressants ont été préparés », a déclaré le chef du Parti communiste.

«Dans cette province, nous avons construit la première usine de tracteurs. Et aujourd’hui, en visitant cette usine, j’ai particulièrement souligné: il y a un tracteur DT-54 à l’exposition. Sur la plaque figurent 38 noms d’ingénieurs qui ont conçu cette usine du côté soviétique. Cette usine fournit aujourd’hui des équipements à 100 pays du monde. Il a produit plus de trois millions de tracteurs. C’est ce tracteur qui a élevé la Chine au sommet de la civilisation industrielle qu’ils ont aujourd’hui. Là, nous avons construit la première usine automobile à Harbin. Là, nous avons construit la première usine de radio. Les Chinois s’en souviennent, les remercient et avancent activement », a déclaré Gennady Zyuganov.

« Lorsque Xi Jinping a présenté les réalisations de son pays à l’Exposition universelle de Shanghai, il a souligné: » Oui, il est difficile de fabriquer une voiture aussi cool qu’une Mercedes ou une Toyota. Mais nous irons de l’avant. » Et nous étions en Chine dans l’une des plus grandes entreprises produisant des bus modernes », a-t-il poursuivi. – Livrer des bus à tous les principaux pays du monde. Ils apportent toutes sortes de modifications, y compris un bus à impériale qui fonctionne à Londres. La culture de production la plus élevée. Grande technologie. Mais ils ont fait un autre pas en avant dans le domaine du développement spirituel et environnemental. »

«J’ai remarqué que les routes étaient en parfait état. Le territoire est paysagé. Toutes les terres agricoles ont fière allure. Par exemple, nous avons visité un village où l’on nous a montré non seulement des plantes à fleurs et de beaux champs, mais qui se développe encore spirituellement. J’ai vu leur opéra local, un magnifique ensemble et un centre culturel. Le week-end, le public était bondé. Il y a des enseignants qui enseignent le russe », a déclaré Gennady Zyuganov.

«Je tiens particulièrement à souligner que nous, avec la direction de la Chine, avons défini un programme pour soutenir les entreprises nationales. Ils ont regardé avec enthousiasme et écouté comment ils avaient obtenu un succès exceptionnel au V.I. Lénine. Qui est attaqué par un raider aujourd’hui. À mon avis, dirigé par des procureurs vénaux, des juges et toutes sortes d’autres escrocs. Ils ont écouté avec enthousiasme comment nous avons obtenu de bons résultats à la ferme Zvenigovsky. Comment se développe le plan quinquennal de Levchenko. Comment la nouvelle ferme «Usolye-Sibirsky» est née dans la région d’Irkoutsk. Dans lequel aujourd’hui le salaire le plus élevé est de 109 mille roubles. Ils ont soutenu avec enthousiasme l’idée de «Jardin au nom de la victoire» », a déclaré le chef des communistes russes.