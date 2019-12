le savoir vivre des communistes n’a pas besoin de leçons mais d’exemples

A bientôt la manif à Marseille à 10 heures 30 en haut des réformés…

Je vais commencer ma longue marche vers la manif… je vis vraiment la situation la plus loufoque qui se puisse imaginer; En parfait accord avec la lutte contre les retraites du gouvernement, tout à fait satisfaite de la direction nationale de mon parti, je vais éviter soigneusement les communistes des Bouches du Rhône et de marseille pour continuer à me sentir communiste,

cette bande de tarés ‘(je parle de la direction fédérale et marseillaise) risquerait de me décourager d’être communiste et ça je ne le veux pas, donc je vais faire toute une manif avec la FSU, qui est bien mon syndicat d’origine(le SNESUP) et où paradocalement c’est l’anonymat le plus total…

Quelle gymnastique pour une vieille dame de quatre fois vingt ans… et qui ne veut pas faitr école…

je pense que je suis très entêtée, on dit même que j’ai mauvais caractère… Mais le fond est autre, je suis consciente d’avoir eu la chance dans les pires années de rencontrer Cuba, mais aussi en faisant le tour de la planète de découvrir partout des communistes qui donnaient envie d’être communistes y compris sur le plan moral, je suis tout à fait consciente que beaucoup n’ont pas eu ma chance alors pas question de leur donner des leçons…

Je suis pour les avant-garde en matière d’art comme de politique, ceux qui entendent l’herbe pousser comme dit machiavel et sont capables d’alerter les autres sur les possibles, mais l’avant-garde ne donne pas de leçon, elle paye d’exemple, elle « aime la vie à en mourir », elle ne se nourrit pas des restes des temps glorieux en cherchant à se faire accepter des médias et de l’idéologie dominante… bref c’est comme dieu donnez moi une définition et je vous dirai si j’y crois… mais je sais ce dont j’ai besoin pour que l’insupportable injustice soit enfin durablement contestée et abattue.. et je ne l’obtiendrai pas seule…

Simplement les Cubains et bien d’autres m’ont appris qu’il ne fallait jamais céder devant ceux qui ne respectaient ni leur parole, ni eux mêmes, et aussi que les opportunistes étaient parfois pires que les fascistes parce qu’ils n’avaient aucune conviction, etvous lâchent toujours au coeur des combats les plus durs, alors j’en tire leçon pour moi-même et pour moi-même uniquement..Parce que c’est au collectif de décider qui doit les diriger et pas à moi, moi j’exige simplement le respect et la dignité, s’ils sont incapables de donner ce minimum, on ne peut pas me demander de les considérer comme des dirigeants ou même de voter pour eux… Donc c’est un choix indiviuel pour lequel je ne sollicite aucun disciple… mais un peu moins de complices passifs, pour eux pas pour moi…

Mais j’ai appris que savoir ce qui se passe partout dans le monde peut vous aider à comprendre que le mur de répression et d’inertie que le capital tente d’ériger autour de ses privilégiés, les vrais est plus fragile qu’on ne le croit, leur internationale le sait bien, la nôtre doit le découvrir.

Notre mur d’idées et de colère devant la réalité est en train de s’eriger sur toute la planète, je continue à penser que les communistes sont les mieux placés, les plus désintéressés et il faut qu’ils en soient fiers.

La seule leçon que j’ai à donner c’est de vous dire que l’on peut avoir une très belle vie, pleine de lumière et de rires, autant que de souffrances inévitables en liant inextricablement l’amour de soi à l’amour des autres et cela passe nécessairement par le refus de l’injustice pour tous..

Danielle Bleitrach