Qui sont les vrais privilégiés ? Delevoye ou les régimes spéciaux ?

Ces gens-là sont trop! Tandis que ministres, porte-paroles et journalistes grassement apointés se succèdent sur les plateaux de télévision pour nous désigner ces pelés, ces galeux , ces règimes spéciaux dont viendraient tout le mal, le Parisien nous avise d’une « pécadille » de Jean Paul Delevoye, il a «oublié» de déclarer ses liens avec le monde de l’assurance

La déclaration d’intérêts du haut-commissaire aux Retraites a été publiée samedi. Il y manque sa fonction d’administrateur au sein d’un institut de formation de l’assurance, révèle le Parisien. Une «erreur» de sa part, reconnaît l’intéressé. Il faut reconnaitre que « l’erreur » tombe si près de la révélation du conflit d’intérêt que l’on peut avoir quelques doutes.

« En plus de cumuler un salaire de ministre délégué de 10 135 euros brut et ses pensions de retraite liées à ses anciennes fonctions (rien d’illégal), Jean-Paul Delevoye occupe la fonction de président du think-tank Parallaxe de « Hep Education au sein du groupe de formation IGS » depuis 2017, avec à la clé une coquette rémunération. Selon sa déclaration, en 2018 et en 2019, il a perçu à ce titre 5368,38 euros mensuels, soit un montant annuel de 64 420 euros net. En plus de ça celui qui s’en prend aux retraites il manque une indication de taille à son arc professionnel. Et sans doute l’une des plus gênantes, il est en effet étroitement lié au monde de l’assurance, depuis 2016, date à laquelle il est devenu l’un des administrateurs de l’Ifpass, l’Institut de formation de la profession de l’assurance. »

Membre du gouvernement d’Édouard Philippe depuis le 3 septembre, le Haut-commissaire aux Retraites a dû faire sa déclaration d’intérêts à la Haute autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Celle-ci a été publiée ce samedi sur le site de l’institution. Et comme le souligne le Parisien , tout son intérêt tient dans l’absence d’une des fonctions exercées par Jean-Paul Delevoye: celle d’administrateur de l’Institut de formation de la profession assurance (Ifpass) depuis 2016.

Quel rapport avec les retraites? De l’aveu même de cadres du secteur, le monde de l’assurance est “très intéressé” par la réforme que chapeaute Jean-Paul Delevoye. Et l’Ifpass est ”étroitement lié à la Fédération française de l’assurance” confirme un ancien dirigeant qui se réjouit d’ailleurs des “liens précieux” avec le Haut-commissaire.

Contacté par Le Parisien, Jean-Paul Delevoye a reconnu que ce poste ne figurait pas dans sa déclaration, évoquant “un oubli par omission”. “Je reconnais que ce n’est pas responsable”, déclare-t-il, d’ajouter cependant que son rôle au sein de l’Ifpass est minime. ”À l’Ifpass, c’est une fonction bénévole, je n’y vais quasiment jamais, car je n’ai pas le temps. Je ne connais rien dans le domaine de la formation des assureurs”, affirme-t-il. Un bénévolat à ce prix là, cela rend rentable tous les dévouements.

Une “bonne réforme” pour les assureurs?

Si cet “oubli” pose questions, c’est parce que s’il y a une branche qui semble favorable à la réforme contestée, c’est bien celle des assurances. En octobre, le directeur général de l’assurance AG2R La mondiale, affirmait dans Le Journal du dimanche qu’il s’agissait d’une “bonne réforme”, “fondée sur le principe d’équité”. Et il reconnaissait également qu’elle “ouvrait en effet des perspectives” pour les assureurs, sans entrer dans le détail.

Bref alors que chacun s’accorde pour reconnaitre que notre système est le meilleur qui soit puisqu’il a été installé par les communistes à la Libération, les deux seuls reproches qui lui sont adressés sont d’abord qu’il faut bien changer, que le communisme serait dépassé avec toutes les protections qu’il assurait au point que les Français vivent trop vieux, faudrait-il qu’ils mourussent ? Et comme l’argument est peu vendable il reste l’inégalité qu’introduiraient les régimes spéciaux.

La question de la bonne réforme pour les assureurs et les intérêts de qui défend la régorme n’entrent pas en ligne de compte bien sur pourtant il est évident que là est l’unique raison de ce beas de fer qu’un gouvernement minoritaire prétend instaurer avec le peuple français.

La France malade de la peste du profit

Chaque petit français a un jour lu cette fable de Lafontaine: les animaux malade de la peste dans lequel, tous disent leur faute qui expliquerait la cruelle Maladie. Le roi lion parle en premier, les courtisans l’exemptent de tout méfait puis vient l’âne, celui qui porte sur son dos tout le travail du monde, au point que quand il s’arrête tout est paralysé alors qu’on ne cesse de dénoncer la manière dont il se la coulerait douce.

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.

Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net.

A ces mots on cria haro sur le baudet.

Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue

Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,

Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !

Rien que la mort n’était capable

D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Le loup quelque peu clair, vous l’aurez reconnu c’est l’éditorialiste qui tente de ne parler que des privilégiés des régimes spéciaux et aura bien garde de se demander pour quelle raison Jean Pierre delevoye a oublié de déclarer ses liens avec les société d’assurance.

Il est vrai que quand on a la tête de l’Etat, le promu de l’Institut Montaigne, dans lequel les société d’assurance comme AXA avaient placé d’abord leur pion sur Fillon, puis avec la catastrophe annoncé inventèrent rapidement un nouveau poulain, en l’occurrence le sieur Macron, le conflit d’intérêt devient programmatique.

Dites vous bien que ces gens-là crient « haro sur le baudet » parce qu’ils savent bien que c’est la digue de plus forte résistance, si celle-ci cédait par malheur il n’y aurait plus de limites à leurs appétits.

danielle Bleitrach