En Suède, le big bang de la réforme des retraites à points a un goût amer, vingt ans après

La revue Challenge que l’on ne peut pas considérer comme étant à la pointe du combat contre le Capital est obligé de constater les dégâts sur le niveau de vie des Suédois, les femmes en particulier, un système financièrement plus équilibré au profit de qui? La Suède est passée d’un système par répartition, où les retraites étaient indexées sur les quinze meilleures années d’activité, à un régime universel où chaque couronne cotisée ouvre les mêmes droits. Exactement la même approche que le gouvernement français, qui veut fusionner ses 42 régimes. Une entreprise titanesque vue de Stockholm, dont la mise en œuvre a pris presque dix ans alors que le pays ne comptait qu’un seul régime et qui a pris prétexte du choc de 1990. En fait c’est l’évolution de la social-démocratie quand il n’y a plus eu l’URSS pour justifier les sacrifices auxquels consentait le capital face à la tentation du communisme (note de Danielle Bleitrach).