Brésil : Lula et Dilma lavés de tout soupçon de financement illicite du PT 

Le juge fédéral Marcus Vinicus Reis Bastos a lavé de tout soupçon mercredi l’ex-président Luiz Inácio Lula da Silva accusé de soi-disant association de malfaiteurs.

« Devant un juge impartial, nous avons une absolution pure et simple de Lula, » a souligné l’avocat du dirigeant du PT , Cristiano Zanin, qui a signalé que le magistrat brésilien a parlé d’une « tentative pour criminaliser l’activité politique » de l’ex-président.

Avec Lula avaient été accusés de soi-disant association de malfaiteurs dans des secteurs de l’administration publique comme Petrobras et la Banque de Développement Économique et Social (BNDES) l’ex-présidente Dilma Rousseff et les ex-ministres Antonio Palocci et Guido Mantega. Tous 4 ont été lavés de tout soupçon.

Le sentence du Tribunal a été connue un peu plus d’1 mois après que le Procureur Général ait signalé que cette plainte pourrait avoir « des effets préjudiciables pour démocratie, y compris la grave crise de crédibilité et de légitimité du pouvoir politique dans son ensemble, » c’est pourquoi il a demandé le rejet de l’affaire.

Pour sa part, le juge de la Section Judiciaire du District Fédéral Marcus Vinicius Reis Bastos a déclaré que cette plainte « reposait sur une chose : l’installation d’une « organisation criminelle » » présentée comme « la vérité des faits. »

Et il a ajouté que l’accusation ne s’embête même pas « à indiquer l’essentiel pour caractériser le délit d’association de malfaiteurs (de type objectif et subjectif)et viole ouvertement l’article 41, de la Loi de Procédure Pénale. »

