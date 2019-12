Deux siècles plus tard, Karl Marx se sent plus révolutionnaire que jamais

L’autre jour, je me tenais sur la tombe de Karl Marx au cimetière de Highgate, dans le nord de Londres, me demandant s’il avait quelque chose à nous dire aujourd’hui, 200 ans après sa naissance, le 5 mai 1818. «Les travailleurs de toutes les pays s’unissent », lit-on dans pierre tombale. Mais ce n’est pas le cas – la solidarité des exploités, que Marx considérait comme nécessaire pour mettre fin au capitalisme, existe à peine.

«Ce que la bourgeoisie produit, avant tout, ce sont ses propres fossoyeurs», écrivait-il avec Friedrich Engels il y a 170 ans dans Le Manifeste communiste . «Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables.» Pas vraiment: le capitalisme est aujourd’hui endémique. Dans le genre d’ironie historique que le philosophe Hegel a appelé la ruse de la raison, le capitalisme a même coopté ses fossoyeurs pour la maintenir en vie: la Chine, la plus grande société socialiste du monde (ne serait-ce que de façon ostensible) fournit aux entreprises capitalistes une main-d’œuvre bon marché qui sape les autres travailleurs du monde entier.

Alors Marx est fini? Pas du tout. Pour moi, ce qui fait que Marx mérite d’être lu maintenant n’est pas ses pronostics panglossiens, mais ses diagnostics encore résonnants. Par exemple, lui et Engels ont prévu comment la mondialisation fonctionnerait. «A la place des anciens besoins», écrivaient-ils, «satisfaits de la production du pays, nous trouvons de nouveaux besoins, exigeant pour leur satisfaction les produits de terres et de climats lointains.» C’est pourquoi les travailleurs chinois fabriquent des produits que nous n’avons jamais conçus existeraient , et encore moins que nous convoiterions, et cela nous transformerait en narcissiques sociopathes, sociopathes et somnambulistes à la limite de la politique. C’est vrai – je parle des iPhones.

J’ai du mal à lire les premières pages du Manifeste communiste sans penser que je vis dans le monde que lui et Engels ont décrit. «Une révolution constante de la production, une perturbation ininterrompue de toutes les conditions sociales, une incertitude et une agitation éternelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes.» Nous habitons un monde comme celui-ci, seulement plus intensément que Marx et Engels n’osaient l’imaginer. Pour moi, ces mots ne reflètent pas seulement comment Uber , Deliveroo et les autres virtuoses de l’économie de gig se débarrassent des valeurs et des normes pour faire de l’argent rapidement, mais aussi comment la planète est implacablement implacable afin de satisfaire les actionnaires évitant les impôts .

Considérez, comme l’ a récemment fait le professeur marxiste David Harvey , São Paulo : une ville dont la base économique est une industrie automobile qui produit des véhicules qui passent des heures dans les embouteillages, polluant les rues et isolant les individus les uns des autres – un emblème puissant de la liberté de marché les économies sont hostiles aux besoins réels des personnes réelles.

Marx ne prévoyait pas Facebook, mais il a compris l’essentiel du modèle économique de Mark Zuckerberg, certainement mieux que les sénateurs américains lors des audiences du Congrès du mois dernier. «La bourgeoisie», écrivaient magnifiquement Marx et Engels, «n’a laissé aucun autre lien entre l’homme et l’homme que l’intérêt personnel nu, que le« paiement en espèces »insensé. Il a noyé les extases les plus célestes de la ferveur religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, du sentimentalisme philistin, dans l’eau glacée du calcul égoïste. »

Facebook, sans parler d’Amazon et de Google, ont fait des humains des actifs exploitables. C’est une sorte de génie.

des marchandises qui, je pense, est le plus douloureusement pertinent pour nous aujourd’hui. Par ce terme, il voulait dire comment les choses ordinaires que les travailleurs produisent – iPads, voitures, même la série de nouveaux livres commémorant le 200e anniversaire de Marx – deviennent, sous le capitalisme, d’une étrangeté envoûtante. Tout comme dans certaines religions, un objet investi de pouvoirs surnaturels devient un fétiche pour ceux qui l’adorent, de même les produits sous le capitalisme se voient attribuer des pouvoirs magiques.

Lorsqu’un iPhone est vendu, il est échangé contre une autre marchandise (généralement de l’argent). L’échange ne prend pas en compte le travail effectué dans la fabrication de l’iPhone, encore moins le fait que certains des travailleurs sous-payés d’ Apple ont envisagé de se suicider afin d’échapper à leur vie en fabriquant soi-disant des gadgets indispensables pour vous et moi. « Une marchandise est donc une chose mystérieuse simplement parce que le caractère social du travail des hommes leur apparaît comme un caractère objectif imprimé sur le produit de ce travail », écrit Marx

György Lukács , qui a profondément influencé l’École des penseurs de Francfort, a fait valoir qu’un nouveau type d’humain surgit dans un monde où le fétichisme des marchandises est endémique. Ces nouveaux humains sont tellement dégradés que l’achat et la vente sont leur essence: je fais des achats donc je le suis. Au lieu de nous unir pour mettre fin au capitalisme, nous achetons plus de chaussures. Lorsque JD Sports a annoncé une augmentation de 24% de ses bénéfices le mois dernier, pour moi, cela ressemblait moins à une bonne nouvelle pour la grande rue britannique en difficulté qu’à un fétichisme des chaussures soutenant le système dégradant décrit par Lukács. Nous avons été pris, comme le dit Malcolm X , dans un autre contexte. Nous en avons eu.

Dans un tel monde, il est facile de s’effondrer, comme beaucoup de l’école de Francfort, dans le quiétisme philosophique qui a rendu Marx fou. «Les philosophes», écrivait-il avec des mots également inscrits sur sa pierre tombale , «n’ont interprété le monde que de diverses manières; il s’agit cependant de le changer. »

Cela reste le défi. Nous avons besoin de Marx pour nous aider à comprendre l’état dans lequel nous nous trouvons, bien que ce ne soit qu’un prélude à une lutte plus vaste, pour laquelle ses écrits sont moins utiles: à savoir, comment s’en sortir.

• Stuart Jeffries est un chroniqueur