Que se passe-t-il en Bolivie? Est-ce que la situation est en train d’évoluer?

une série d’événements coïncident dans le temps et peuvent laisser penser à une évolution de la situation. IL y a bien sur le rétropédalage de l’OEA dont on découvre que le rapport qui a déclenché le coup d’Etat en parlant de fraude ne reposait sur rien si ce n’est sans doute une manoeuvre menée avec les Etats-Unis et leur ambassade en Bolivie. Ensuite il y a le départ d’Evo Morales vers l’Argentine en passant par Cuba. Certes il se rend à l’invitation de la prise de pouvoir du nouveau président Fernandez, mais d’autres responsables de son gouvernement y sont et l’Argentine partage avec la Bolivie la zone sensible du lithium et de populations autochtones. Enfin, on assiste à la résistance du Mas au parlement où les députés boliviens ont approuvé la loi sur les garanties constitutionnelles pour les politiques, les dirigeants syndicaux, ceux qui sont aujourd’hui menacés par le coup d’Etat . La sénatrice Jeanine Añez, présidente intérimaire autoproclamée, a déclaré vendredi qu’elle opposerait son veto à la loi car, selon elle, « cela favorise l’impunité » et « va à l’encontre de la Constitution politique de l’Etat », mais en fait malgré son veto si le parlement tient bon la loi peut être promulguée. Est-ce que cela signifie qu’Evo et une partie de son gouvernement reviendra en Bolivie? Rien n’est exclu et ce sont tous les progressistes d’Amérique latine et du monde qui sont derrière lui (note et traduction de danielle Bleitrach)