QUE FAUDRAIT-IL FAIRE  SI LE MONDE DECIDAIT DE  TRAITER LES ÉTATS-UNIS COMME UN ÉTAT CRIMINEL ?

Selon Biersteker , la sanction moderne est un dispositif né du système multilatéral du XXe siècle. Il décrivait cela de manière générale: « une mesure restrictive – pas nécessairement économique – appliquée dans un but politique. » C’était un outil essentiel du kit de la Société des Nations, tel que l’envisageait Woodrow Wilson. Il y a cent ans cet automne, Wilson a effectué une tournée aux États-Unis pour vendre aux Américains le potentiel de la Ligue en de préserver la paix et l’ordre. Dans un discours prononcé à Indianapolis, il a expliqué que si les agissements d’un État menaçaient le bien-être de la communauté internationale, d’autres pays de la Ligue pourraient organiser un boycott du commerce, des voyages et des communications. «Appliquez ce remède pacifique, silencieux et mortel», a-t-il déclaré, «et il n’y aura pas besoin de force.»

Malgré l’optimisme de Wilson, l’ONU n’a imposé des sanctions qu’à deux reprises entre 1945 et 1990: contre la Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe) et l’Afrique du Sud. Mais depuis la fin de la guerre froide, la sanction est l’instrument de choix de la diplomatie coercitive. Quand j’ai rencontré Biersteker, à New York, il a sorti son téléphone pour me montrer une application qu’il avait aidé à développer, qui contient des histoires et des analyses de toutes les sanctions imposées par l’ONU depuis 1991. («Vous pouvez la télécharger si vous voulez, et jouer avec « , a déclaré Biersteker. Je pensais qu’il plaisantait, mais l’application m’a permis de choisir parmi divers scénarios théoriques de menace et de conflit, pour ensuite recommander des programmes de sanctions qui ont été efficaces dans des épisodes analogues dans le passé. Mais Candy Crush Saga n’est pas le cas.) Au cours de la première décennie qui a suivi l’effondrement de l’Union soviétique14 régimes de sanctions de l’ONU en vigueur. Les pays ont également déployé leurs propres sanctions, en particulier les États-Unis. À l’heure actuelle, les Etats – Unis compte près de 8 000 sanctions en place, tant de que les experts craignent que l’outil est émoussement de la surexploitation .

Les experts en sanctions aiment parler le langage de la douleur. Un expéditeur de sanctions étudiera l’anatomie du pays d’accueil, puis le pincera dans les endroits qui font le plus souffrir, a déclaré Richard Nephew, expert principal en sanctions de l’équipe américaine qui a négocié avec l’Iran sous le régime Obama. Évaluer « comment la douleur se traduit en action » est un exercice délicat et imprécis, écrit-il dans son livre « L’Art des sanctions ». Infliger une souffrance aux citoyens d’un pays pourrait provoquer une dissidence interne et conduire à un renversement du gouvernement. Mais cela pourrait aussi rapprocher les citoyens de leur gouvernement et les uns des autres – un effet de «rassemblement autour du drapeau». Parfois, les conséquences des sanctions peuvent être inattendues, comme dans la grande pénurie de poulet en Iran en 2012. À l’approche des plus grandes vacances en Iran, les sanctions américaines ont provoqué une inflation qui a triplé les prix du poulet. C’était comme si le coût de la dinde en Amérique avait triplé juste avant Thanksgiving, a déclaré Nephew. Cela a suscité plus de frustration parmi les Iraniens à l’encontre de leur gouvernement que des années de contraintes financières n’auraient pu atteindre.

Pour que les sanctions imposées à un pays soient plus efficaces, son économie doit être étroitement et de diverses manières intégrée au réseau mondial des échanges et du commerce, de sorte que l’exil de ce réseau provoque une véritable douleur. Cela explique en partie la domination des États-Unis en tant qu’envoyeur de sanctions. D’autres blocs interconnectés, tels que la Ligue arabe et l’Union africaine, ont utilisé leur pouvoir collectif pour sanctionner l’un des leurs. Mais seuls les États-Unis ont été en mesure d’appliquer unilatéralement les sanctions de manière cohérente, en sanctionnant non seulement les pays destinataires, mais également les autres États et sociétés qui les utilisent.

L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE RESSEMBLE À« UNE GRANDE PLAQUE QUI TOURNE SUR UN AXE MINUSCULE. IL NE FAUT PAS FORCÉMENT BEAUCOUP DE MOUVEMENT POUR VOUS SORTIR DE CET AXE. «

La raison la plus pratique de ce pouvoir est la puissance du dollar, la monnaie de réserve mondiale. Le dollar américain représente 88% des transactions en devises, ce qui signifie que les réseaux bancaires du monde entier sont également implantés en Amérique. «Si vous allez à un guichet automatique à Bangalore ou ailleurs, il est très probable que certaines de ces données vont, à un moment donné, transiter par New York», Jarrett Blanc, chercheur principal au sein du programme de géoéconomie et stratégie. à la dotation Carnegie pour la paix internationale, m’a dit. « Et avec des transactions plus importantes, vous devrez avoir recours aux États-Unis de manière significative. » Seules quelques devises majeures – celles que les banques et les pays ont le plus souvent en réserve – peuvent être échangées sans être préalablement échangées contre des devises. dollar. « Peut-être que vous pourriez convertir des euros en yens sans passer par les États-Unis », a déclaré Blanc. «Mais en dirhams en euros, non. C’est comme si le système financier était un égout,

Pour les entreprises et les banques, être banni des sources américaines est un destin proche de la mort. En 2015, la banque française BNP Paribas a payé une amende de près de 9 milliards de dollars pour violation des sanctions américaines à l’encontre de Cuba, du Soudan et de l’Iran. «Et si vous examinez leur plaidoyer, ils diront en gros:« Oui, nous l’avons fait. Nous avons tout fait », a déclaré Biersteker. (Finalement, BNP Paribas a suspendu pendant un an ses opérations de compensation en dollars américains par l’intermédiaire de sa succursale de New York pour certains secteurs d’activité.) Biersteker a expliqué: combien de temps ils craignaient d’être gelés du système bancaire américain. »

La force d’attraction exercée par les États-Unis sur les finances mondiales, comme un trou noir qui plie l’espace-temps, est également la raison pour laquelle il a toujours été si difficile à sanctionner. Mais ce n’est pas juste la finance. Par exemple, Amazon et Microsoft détiennent près de la moitié du stockage utilisé par les entreprises et les institutions du monde entier. Si les entreprises américaines entraient dans le genre de liste noire générale qui s’appliquait aux entreprises iraniennes, la BBC, Fujitsu, Novartis, Samsung, Maersk, Lufthansa, HSBC, le London Tube et l’Agence spatiale européenne devraient tous trouver d’autres fournisseurs de cloud dans le monde. pressé.

L’économie américaine est trop fortement ancrée dans la vie de chacun pour se défairer facilement. Tous les experts que j’ai interrogés ont commencé par cette mise en garde; en effet, certains ne pourraient même pas aller au-delà de la réalité, même pour résoudre des situations spéculatives dans lesquelles les États-Unis se retrouvent sanctionnés par leurs pairs. Mais d’autres, particulièrement ceux d’Europe, ont hâte de jouer. Selon Nephew, malgré toute sa primauté, l’économie américaine ressemble toujours à «une grande plaque qui tourne sur un petit axe. Il n’en faut pas forcément beaucoup pour vous sortir de cet axe. »