Non, Non ne cherchez pas vous ne trouverez pas… à Marseille…

Habitants des Bouches du Rhône, de la bonne ville de Marseille, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas.

Non ne cherchez pas dans les locaux de la Marseillaise où le PCF présente aujourd’hui des livres et leurs auteurs… Non ne cherchez pas, vous ne trouverez ni ma personne, ni mon livre.

Pourtant il s’agit du « temps retrouvé d’une communiste » paru en août 2019 chez Delga et qui connaît un succès certain et a déjà été ré-imprimé plusieurs fois. Un véritable livre de nos mémoires à nous communistes et qui témoigne de cette magnifique histoire qui nous honore. Tous ceux qui l’ont lu et ils commencent à être nombreux peuvent témoigner du sens de cette histoire, des véritables révélations apportées qui éclairent nos difficultés et rétablissent ce que nous avons accompli. Ce livre a toute sa place dans la réflexion entamée au 38ème Congrès au plan national comme international, il ouvre le débat sur notre stratégie autant que sur la crise du mouvement communiste.

Il est dommage que les communistes des Bouches du Rhône, les Marseillais soient privés de ce débat par censure comme s’ils n’étaient pas assez adultes pour le mener. C’est le choix de la direction fédérale, qu’elle l’assume.

Le côté risible de l’affaire c’est que toutes les librairies de la ville vendent mon livre, à quelques mètres des locaux de la vente fédérale où je suis interdite, vous le trouverez chez jeann lafitte, au Mucem, à la FNAC, à l’odeur du temps, etc… et je parle volontairement d’un périmètre restreint, il est dans toutes les librairies de la ville…

L’interdit ne s’exerce que dans l’espace de censure du PCF 13.

. Leur attitude est pour moi celle de vendus au capital qui ne veulent surtout pas que les communistes prennent conscience que leur parti est de retour et qu’il est l’honneur et la liberté de ce pays à l’inverse de cette bande …La seule chose qu’ils ont à me reprocher c’est d’avoir combattu pour Cuba quand eux dans l’humanité soutenaient Robert ménard, d’avoir eu le courage j’étais la seule de m’opposer à Robert Hue en train de liquider le mouvement de 1995 pour pouvoir négocier son entrée au gouvernement… Ils ont profité jusqu’à plus soif des biens du parti et des militants… Alors excusez moi le camarade lambda porte aussi une responsabilité… En tous les cas cela rend impossible mon militantisme dans les Bouches du rhône et singulièrement à Marseille. Pour rester communiste il faut que je les ignore et ce texte prend simplement acte.

J’ai voulu simplement conserver la mémoire de cette vilenie, cela n’a pas grande importance pour moi mais cela malheureusement dit ce qu’ils sont eux et même ceux qui tolèrent pareil comportements.

Vous pourrez me rencontrer dans divers départements, cette semaine le 12 décembre à Avignon, le 17 janvier à Beziers, le 6 février à Martigues et le 29 à Reillane, d’autres lieux plus éloignés m’ont déjà retenue… retenez bien Martigues le 6 février puisque certains habitants des Bouches du Rhône pourront rencontrer la réprouvée de leur fédération.

Puisqu’à à Marseille où je réside, où je paye mes cotisations d’adhérente je suis interdite, mon nom ne doit pas être prononcé et mon livre comme ma personne doivent être ignorés. Pourquoi, je l’ignore… ils font courir le bruit que je serai une « stalinienne », ce qui leur permet de ce conduire envers moi pire que des « staliniens », c’est à dire vous disqualifier sans procès sur de simples rumeurs.

Je suis également interdite de participation à la commission internationale 13, à la formation des militants… dans la presse…

Je tenais à vous le signaler mais sachez que je considère que j’ai affaire à une bande de tarés qui ne représente en rien le PCF et surtout sa nouvelle direction qui lui donne un nouveau souffle…

Comme j’ai un certain sens de l’humour je trouve cette situation totalement loufoque bien qu’un peu déshonorante pour des gens qui s’attribuent le logo du parti pour se conduire ainsi.

Danielle Bleitrach