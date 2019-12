Medvedev a expliqué le désir de personnes de différentes générations de vivre en URSS

5 décembre 2019, 13h51

Le Premier ministre Dmitri Medvedev, lors d’une réunion avec des représentants des médias russes, a expliqué pourquoi les Russes déclaraient vouloir vivre en Union soviétique.

«Pour les gens de ma génération et ceux d’une génération encore plus âgée, c’est une propriété de la mémoire. Nous ne nous souvenons que du meilleur de notre jeunesse. La mémoire humaine est tellement arrangée que si on ne se débarrasse pas des mauvaises choses, il est impossible de vivre. Il y a une certaine idéalisation. Je me souviens aussi de ces années. Elles étaient importantes pour moi, intéressantes, je faisais mes études. Il y avait beaucoup de chosesbien en Union soviétique. C’est absolument exact. Mais il n’est pas nécessaire d’idéaliser l’Union soviétique », a déclaré Medvedev.

Il a également noté que l’URSS était un État très complexe.

«Ces jeunes qui disent vouloir retourner là … Où donc? Près d’un rayon vide dans un magasin? Ou en de faire la queue pour une paire de bottes? Il n’y avait pratiquement rien, même dans une ville comme Leningrad. Il y avait certaines garanties sociales. C’est vrai. Et c’est important. Ceci doit être rappelé et certaines choses pourraient même être reprises. Mais ces garanties ne peuvent être idéalisées. Vous avez dit à propos du système de santé qu’il était gratuit. Mais la question est de savoir quoi il consistait. Les examens médicaux à l’école, je m’en souviens. Ils consistaient à mesurer le poids et la taille pour moi », a déclaré le Premier ministre.

Il a ajouté qu’en URSS beaucoup de choses étaient organisées de manière rationnelle, mais une fois encore il conseillait de ne pas idéaliser cette époque.

«Je dirai carrément que la grande majorité de la jeunesse moderne ne pourrait pas survivre là-bas. Quoi qu’il en soit, il est impossible de revenir au passé, il faut regarder en avant. Mais en aucun cas, il ne faut faire une croix dessus. L’Union soviétique, c’est notre histoire », a conclu Medvedev.