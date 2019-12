Gennady Zyuganov: la Chine a accompli ce que l’URSS ne pouvait pas faire

La Chine a pu mettre en œuvre ce que l’Union soviétique n’a pas pu faire . C’est ce qu’a déclaré le chef du Parti communiste Gennady Zyuganov, qui se trouve en Chine à la tête de la délégation du parti, rapporte TASS.

«La Chine a réussi à briser le pouvoir. Ils ont réussi à organiser le gouvernement central avec le rôle spécial du parti et du socialisme aux caractéristiques chinoises, en le multipliant par le mécanisme du marché, une formation de haute qualité du personnel, une grande industrialisation, une discipline, tous ensemble, ils ont réussi à le réglementer de telle manière qu’il a donné des taux de croissance énormes et en même temps a résolu le problème de la lutte contre la pauvreté », a déclaré Gennady Zyuganov.« Tout simplement parce qu’ils ont sorti 750 millions [d’habitants du pays] de la pauvreté totale, le Parti communiste chinois érigera un grand monument devant n’importe quel tribunal de l’histoire », estime le chef du Parti communiste. Il a salué l’initiative « One Belt – One Way » proposée par le président Xi Jinping.

Gennady Zyuganov a appelé à «développer les potentiels» de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et du Brésil dans le cadre des BRICS, grâce auxquels tous ces pays seront «en mesure de résister à toute concurrence et de faire une percée».