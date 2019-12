92% de la population souhaite fuir la Russie actuelle pour vivre en URSS

Le Vice-président du Comité central du Parti communiste Youri Afonine a commenté la conférence de presse du Premier ministre russe, D.A. Medvedev.

05-12-2019

https://kprf.ru/party-live/cknews/190059.html

Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre Medvedev s’est vu poser une question très intéressante. Une porte-parole de la télévision publique russe a déclaré avoir mené une enquête en direct sur ses téléspectateurs: aimeriez-vous vivre en URSS? 92% ont répondu: « Oui, nous aimerions. » En outre, a noté le journaliste, cette question a été posée dans les émissions du matin et du soir. L’activité du public était énorme. Les participants étaient des personnes de tous les âges, y compris de nombreux jeunes. Et voici le résultat. Comment cela peut-il être expliqué?

En passant, le journaliste a également cité les principales raisons invoquées par les personnes pour expliquer leur volonté de vivre en URSS: la confiance en l’avenir, la médecine gratuite et l’absence de fortes inégalités sociales.

Et Dmitri Medvedev, en réponse, a commencé à raconter de vieux récits antisoviétiques. Genre, il n’y avait pratiquement rien dans les magasins. Et la médecine était gratuite, mais médiocre: soi-disant lors d’unevisite médicale à l’école, on ne mesurait que le poids et la taille, et c’est tout.

Je ne discuterai même pas avec le Premier ministre sur cette question particulière. En effet, tous ceux qui ont une idée des soins de santé soviétiques savent très bien qu’il existait en URSS un système magnifique et encore inégalé de détection précoce et de prévention des maladies chez les enfants et les adolescents. Plus important encore, les données de cette enquête donnent un verdict sur toutes les activités du gouvernement russe. Les résultats de son travail sont tels que 92% de la population du pays, presque sans distinction d’âge, veulent fuir la Russie actuelle pour vivre en Union soviétique. Même s’il y avait des défauts, même s’il n’y avait pas Internet. Mais les gens rêvent de se retrouver là-bas. Parce que le système capitaliste créé par la politique du gouvernement ne convient pas du tout aux Russes.

Selon les chiffres officiels, l’économie russe a progressé de 1,7% entre 2013 et 2018. En l’espace d’un quinquennat entier! Au cours de ces cinq mêmes années, l’économie de la Chine socialiste a augmenté de 39%, celle du Vietnam socialiste de 37%. Les responsables nous disent que l’économie russe ne croît pas en raison de la chute des prix mondiaux du pétrole et du gaz. Oui, sous le capitalisme, la Russie est devenue très dépendante des revenus provenant de l’exportation de matières premières. Mais c’est bizarre, au cours des cinq mêmes années, l’économie de l’Arabie saoudite a progressé de 11%, celle du Qatar – de 14%, des Émirats arabes unis – de 16%.

Cette année, le Premier ministre nous promet environ 1% de croissance économique. Dans le même temps, l’économie mondiale dans son ensemble progresse de 3% par an environ. Il s’avère que nous n’avons aucune chance de remplir la tâche inscrite dans les nouveaux projets nationaux: entrer dans les cinq plus grandes économies du monde.

Le gouvernement actuel ne peut atteindre aucune croissance économique notable. Il n’est pas non plus en mesure d’assurer la croissance des revenus des Russes. Les revenus disponibles réels ont diminué pour la cinquième année consécutive. Le gouvernement ne fait pas son travail. Il doit céder la place à ceux qui peuvent assurer le développement du pays.