Un groupe de 98 universitaires, économistes et spécialistes des statistiques ont appelé l’Organisation des États américains (OEA) à «réfuter leurs déclarations trompeuses sur les élections en Bolivie qui ont non seulement encouragé le conflit politique, mais ont également servi à justifier le coup d’État». Et ils ont demandé au Congrès des États-Unis d’enquêter sur ce comportement de l’OEA.

Voici la déclaration publiée dans le journal britannique Te Guardian avec la liste complète des experts qui ont signé la lettre:

Nous, soussignés, demandons que les institutions et processus démocratiques de la Bolivie soient respectés.

Le gouvernement de Donald Trump a ouvertement et fermement appuyé le coup d’État militaire du 10 novembre qui avait renversé le gouvernement du président Evo Morales. Personne ne conteste que Morales ait été élu démocratiquement en 2014 et que son mandat ne prenne fin que le 22 janvier; Cependant, beaucoup de gens en dehors de l’administration Trump semblent accepter le coup d’État soutenu par Trump.

Beaucoup de personnes qui ont soutenu le coup d’Etat ont affirmé que Morales avait volé les élections. Cette accusation de fraude a reçu un appui considérable grâce à un relevé publié par l’Organisation des États américains au lendemain des élections du 20 octobre; une histoire que l’OEA répète plus tard de la même manière. La déclaration de la Mission d’observation électorale de l’OEA en Bolivie a exprimé sa « profonde préoccupation et sa surprise devant le changement radical et difficile à justifier dans la tendance des résultats préliminaires connus après la fermeture des bureaux de vote ». Aucune preuve n’a été apportée pour appuyer cette affirmation. Cependant, elle a été largement interprété comme une accusation de fraude et, après les élections, de telles accusations sont devenues courantes dans les principaux médias.

En fait, il est facile de montrer avec les données électorales, celles qui sont accessibles au public, que le changement de l’avantage de Morales n’était ni « radical » ni « difficile à expliquer ». Il y a eu une pause dans le « décompte rapide » des résultats du vote – lorsque 84% des votes ont été atteints – et l’avantage de Morales était de 7,9 points de pourcentage. Avec 95% du nombre total de voix, sa marge est passée à un peu plus de 10%, ce qui a permis à Morales de remporter la victoire au premier tour, sans avoir à passer à un second tour. Au final, le décompte officiel montre un avantage de 10,6% [1]

Il n’est pas rare que les résultats d’une élection soient biaisés en fonction de l’emplacement géographique, ce qui signifie que les résultats peuvent varier en fonction du moment où les votes ont été enregistrés. Personne n’a dit qu’il y avait eu fraude lors des élections au poste de gouverneur le 16 novembre dans l’État de Louisiane. Selon ceux-ci, le candidat démocrate, John Bel Edwards, a gagné par 2,6 points de pourcentage . Après être apparu comme un perdant presque toute la nuit, à la fin du décompte sont venus les votes du comté d’Orléans où 90% des électeurs ont voté pour lui, lui donnant ainsi la victoire totale.

Et le changement de direction de Morales n’était pas du tout « drastique »; Cela faisait partie d’une augmentation constante et continue de l’avantage de Morales qui avait commencé des heures avant l’interruption.

Ce graphique montre que l’avantage du président Evo Morales (points bleu clair) et de son parti aux élections législatives (points bleu foncé) a augmenté à un rythme constant pendant la plupart des votes. Il n’y a pas eu d’augmentation soudaine à la fin qui l’a placé au-dessus du seuil de 10%.

L’explication de l’augmentation de la marge de Morales était donc très simple: les régions qui ont déclaré leurs votes plus tard étaient plus favorables à Morales que les régions qui ont déclaré leurs votes plus tôt.

En fait, le résultat final était assez prévisible d’après les 84% ​​de premiers votes rapportés. Cela a été démontré par une analyse statistique et également par une analyse plus simple des différences entre les préférences politiques des régions qui ont informé leur vote avant et de celles qui ont été communiquées plus tard.

Nous appelons l’OEA à retirer ses déclarations trompeuses au sujet des élections, qui ont contribué au conflit politique et ont constitué l’une des « justifications » les plus utilisées pour mener à bien le coup d’État militaire. Nous demandons au Congrès des États-Unis d’enquêter sur le comportement de l’OEA et de s’opposer au coup d’État militaire, à son soutien continu du gouvernement Trump, ainsi qu’à la poursuite de la violence et des violations des droits de l’homme du gouvernement de facto.

De même, les médias et les journalistes ont la responsabilité de rechercher des experts indépendants qui connaissent les données électorales et peuvent proposer une analyse indépendante de ce qui s’est passé, au lieu de simplement prendre la parole aux responsables de l’OEA, qui ont à plusieurs reprises prouvé le contraire à propos de ces élections.

Beaucoup de vies peuvent dépendre de la clarification de cette histoire.

Signataires (par ordre alphabétique)

Alan Aja, Collège de Brooklyn (CUNY)

Randy Albelda, Université du Massachusetts à Boston

Greg Albo, Université York

Gar Alperovitz, Le collaborateur pour la démocratie

Yali Amit, Département de statistique, Université de Chicago

Eileen Appelbaum, codirectrice, Centre de recherche sur l’économie et les politiques

Mariano Arana, Université nationale du général Sarmiento

Michael Ash, professeur d’économie et de politique publique à l’Université du Massachusetts à Amherst

Winston Alarcón Athens, professeur à la retraite, École de mathématiques, Université du Costa Rica

Venkatesh Athreya, professeur auxiliaire, Collège asiatique de journalisme

Dario Azzellini, chercheur invité, LASP, Université Cornell

Amiya Kumar Bagchi, Institut d’études sur le développement, Kolkata

Dean Baker, cofondateur, économiste principal, Centre de recherche sur l’économie et les politiques

Nesecan Balkan, Hamilton College

Amit Bhaduri, professeur émérite, Université Jawaharlal Nehru

Rafael Bianchini, enseignant à GVLaw

Peter Bohmer, université d’État Evergreen

Mario Boido, président, Association canadienne des hispanistes, Université de Waterloo

Korkut Boratav, Association turque des sciences sociales

Pablo Gabriel Bortz, Université nationale de San Martín

Manuel Branco, Université d’Évora

David Brotherton, Université de la ville de New York

Jorge Buzaglo, chercheur indépendant

Rogelio Caballero, Université nationale autonome du Mexique

Andrea Califano, IUSS Pavia

Al Campbell, Université de l’Utah

Jim Campen, professeur d’économie, émérite, UMass / Boston

Gian Enrico Casartelli, Banque mondiale (à la retraite)

Shouvik Chakraborty, Université du Massachusetts, Amherst

Ha-Joon Chang, directeur du Centre d’études sur le développement, Faculté des sciences économiques, Université de Cambridge

Kamal Mitra Chenoy, professeur à la retraite, Université Jawaharlal Nehru

Anis Chowdhury, Université Western Sydney

Savvina Chowdhury, l’université d’État à feuilles persistantes

Alan B. Cibils, Université nationale du général Sarmiento

Nathaniel Cline, Université de Redlands

Andrew Cornford, Observatoire des finances de Genève

Anthony D’Costa, Université de l’Alabama à Huntsville

Dante Dallavalle, conférencier adjoint, John Jay College, City University of New York

Peter Dorman, professeur émérite d’économie politique, Evergreen State College

Mathieu Dufour, Université du Québec en Outaouais

Amitava Dutt, professeur d’économie et de sciences politiques à l’Université de Notre Dame

Gerald Epstein, Université du Massachusetts

Jeff Faux, fondateur, membre distingué, Economic Policy Institute

Julia Martinez Fernandez, Observatoire de la durabilité dans la région de Murcie

James Galbraith, Université du Texas à Austin

Chiensan Feng, Université nationale Cheng Chi

Clara Garcia, Université Complutense de Madrid

Jayati Ghosh, Université Jawaharlal Nehru

Sam Gindin, retraité, membre du personnel de l’UNIFOR

Daniele Girardi, Université du Massachusetts à Amherst

Carmine Gorga, présidente, The Somist Institute

Daphne Greenwood, Université du Colorado

Joshua Guzman, Association statistique américaine

Guillermo Hang, économiste, Université nationale de La Plata

GC Harcourt, UNSW Sydney

Camila Piñeiro Harnecker, Université de La Havane

Barbara Hopkins, Université d’État de Wright

Gustavo Indart, Université de Toronto

Ian J Silk Irizarry, Collège John Jay, Université de la ville de New York

Raja Junankar, Université de New South Wales

Arne Kalleberg, professeur de sociologie à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill

Stephanie Kelton, Université Stony Brook

Farida C. Khan, présidente et professeure agrégée en économie, Université du Colorado, Colorado Springs

Mary C. King, professeur d’économie émérite à la Portland State University

Cedric Koch, WZB Berlin

Conrad J Koeneke, Institut de technologie du New Jersey

Ingrid Harvold Kvangraven, Université de York

Susan Lambert, Université de Chicago

Michael A. Lebowitz, professeur émérite d’économie, Université Simon Fraser

Thea Lee, Institut de politique économique

Stephan Lefebvre, université américaine

Dominik A. Leusder, économiste et consultant indépendant

Oliver Levingston, Postdoc, Centre d’études européennes et de politique comparée, Sciences Po

Noemi Levy-Orlik, Faculté d’économie, UNAM

Gilberto Libanio, Université fédérale de Minas Gerais

Arthur MacEwan, professeur émérite d’économie, Université du Massachusetts, Boston

W. Mason, John Jay College, Université de la ville de New York

Inderjeet Mani, Université de Georgetown (retraité)

Kathleen McAfee, professeure en relations internationales à la San Francisco State University

Pankaj Mehta, professeur agrégé de physique, Hariri Institute for Computing, Université de Boston

Nicola Melloni, chercheur invité à la Munk School of Global Affairs de l’Université de Toronto

Lara Merling, Confédération syndicale internationale

Josep Amer Mestre, Institut universitaire européen

John Miller, Collège Wheaton

Alexis Sánchez Miño, Maître de conférences en statistique et probabilités, Université technique d’Ambato

Mritiunjoy Mohanty, IIM Calcutta

Anu Muhammad, Université de Jahangirnagar

Kamal Munir, Université de Cambridge

Isabel Ortiz, présidente de Global Social Justice

Mustafa Özer, professeur, université Anadolu

Leo Panitch, Université York

Francisco Javier Pantoja Pantoja, Université du Cauca, Colombie

Christian Parenti, John Jay College, Université de la ville de New York

Mark Paul, nouveau collège de Floride

Eleuterio Prado, Université de São Paulo

Renee Prendergast, lectrice, économie, Queen’s University Belfast

Alicia Puyana, FLACSO, MEXIQUE

Rahim Quazi, Université Prairie View A & M

Rodrigo Quiroga, Université nationale de Córdoba

Ramakumar, professeur, Institut Tata des sciences sociales

Andrés G. Mejía Ramón, Université d’État de Pennsylvanie

Miriam Rehm, Université de Duisburg-Essen

Hye Jin Rho, Centre de recherche sur l’économie et les politiques

Joseph Ricciardi, Collège Babson

Alfredo M Rosete, Université centrale du Connecticut

David Rosnick, économiste, Centre de recherche sur l’économie et les politiques

C Saratchand, Satyawati College, Université de Delhi

Gonzalo A. Saraví, CIESAS – Mexique

Angshuman Sarma, Université Jawaharlal Nehru

Saskia Sassen, professeure, Université Columbia

Antonio Savoia, Institut de développement mondial, Université de Manchester

John Schmitt, Institut de politique économique

Stephanie Seguino, professeur d’économie à l’Université du Vermont

Heidi Shierholz, Institut de politique économique

Marcie Smith, Collège John Jay de justice pénale

Kannan Srinivasan, chercheur indépendant, étude Wertheim, bibliothèque publique de New York

Kendra Strauss, Université Simon Fraser

Donald Swartz, professeur agrégé (retraité), École de politique publique et d’administration

Matt Templeton, université américaine

Martha Tepepa, Institut d’économie Levy du Bard College

Chris Tilly, professeur d’urbanisme et de sociologie, UCLA

Alissa Trotz, professeure, Études sur les femmes et le genre et les Caraïbes, Université de Toronto

Oscar Ugarteche, Institut de recherche économique UNAM

Antonio Urbina, Université technique de Carthagène

Matias Vernengo, Université Bucknell

Scott Weir, Economics (retraité), Wake Technical Community College

Mark Weisbrot, cofondateur, codirecteur, Centre de recherche sur l’économie et les politiques

Jack Williams, laboratoire de données et de science sur les élections du MIT

John Willoughby, professeur d’économie, American University

Richard Wolff, La nouvelle école

John Womack Jr., professeur titulaire de la chaire Robert Woods Bliss d’histoire et d’économie latino-américaines, émérite de l’Université Harvard

Anna Zalik, Université York

Ben Zipperer, Institut de politique économique

[1] Le décompte officiel, contrairement au «décompte rapide» cité par l’OEA, est le seul qui soit juridiquement contraignant et n’a connu aucune interruption.