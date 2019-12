Le sommet de l’OTAN s’est terminé par le scandale de Trump

Que faut-il retirer du sommet de l’OTAN, au-delà des caprices de chacun, simplement que Trump méprise les Européens et qu’en fait son intérêt s’est déplacé vers la zone pacifique, la Chine dont on devrait ajouter qu’elle prétend le concurrencer dans son arrière-cour de l’Amérique latine. Il a voulu et obtenu que les vassaux européens, l’OTAN viennent en soutien de sa rivalité avec la Chine, les modalités restent à trouver mais en fait l’UE, les Européens sont prêts à tout pour lui plaire et il le sait. L’inconnu pour les Russes est de savoir si cela relâchera la pression sur eux (note et traduction de Danielle Bleitrach)

L’homme le plus puissant du monde – le président des États-Unis – s’est envolé du sommet de l’OTAN à Londres, ulcéré: ses petits camarades ont ridiculisé Trump. Il pourrait être risible que le «cerveau de l’OTAN» meure effectivement devant nos yeux si les dirigeants n’avaient pas pris une décision tout à fait rationnelle à leur manière – pour la première fois, la Chine lointaine était officiellement désignée comme une menace. Quelles sont les chances pour que l’attitude vis-à-vis de la Russie devienne plus conciliante maintenant?

Le sommet des dirigeants de l’OTAN, consacré au 70e anniversaire de l’alliance, s’est révélé le plus scandaleux de son histoire. Mercredi soir, le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé de manière inattendue sa conférence de presse, en alléguant le fait qu’il en avait déjà suffisamment tenu, et il avait quitté Londres plus tôt que prévu. Auparavant, il avait qualifié son allié, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, d’homme «à deux visages».

Cela s’est produit dans le contexte du scandale entourant la vidéo, secrètement filmée la veille à la réception de la reine d’Angleterre. Les dirigeants français, britanniques, canadiens et néerlandais avaient formé un petit groupe de plaisantins pour discuter de manière ludique du retard de l’un d’entre eux.

«Son équipe a littéralement laissé tomber sa mâchoire de stupéfaction», a déclaré Trudeau en riant dans la vidéo, note le britannique The Independent. La vidéo montre Trudeau et d’autres dirigeants qui se moquent de la sensationnelle conférence de presse du président de la Maison-Blanche avec le président français. Comme vous le savez, le dirigeant américain adore organiser des conférences de presse impromptues lors de négociations officielles avec des collègues.

Quand Trump lui-même a été invité à commenter cette vidéo, le président américain a reproché à Trudeau sa duplicité, tout en rappelant le refus du Canada de payer 2% du PIB pour les dépenses de défense. Dans le même temps, Trump a immédiatement déclaré qu’il considérait toujours le premier ministre du Canada comme « un bon gars ».

En passant, avant son entretien avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte, Trump avait assuré que Macron avait dénoncé ses propos sensationnels sur la « mort cérébrale de l’OTAN. Il en a donc déduit que l’alliance avait commencé à se renforcer. «Il a dénoncé ses propos sur l’OTAN. Il a mesuré ce qui s’est passé et se produit à mesure que les [pays de l’alliance] se renforcent « , a déclaré Trump. On ne sait pas si le président français a dit cela derrière des portes closes. Cependant, en public, Macron a indiqué qu’il n’avait pas honte de ses récentes déclarations sur la « mort cérébrale » de l’OTAN, estimant qu’elles permettaient de lancer d’importantes discussions sur la situation de l’alliance.

Le professeur de l’Université du Tennessee (États-Unis), membre du Valdai Club Andrei Korobkov, n’a rien vu d’inattendu dans le comportement de Trump au sommet. « Cela découle logiquement de sa compréhension du monde », a déclaré M. Korobkov au journal VZGLYAD en lui demandant de faire la distinction entre la ligne stratégique de Trump et les méthodes tactiques.

Trump démontre simplement son mépris pour l’Union européenne. «Il demande aux Européens de respecter leurs engagements en matière de financement de l’OTAN. À l’heure actuelle, seuls cinq pays (Angleterre, Pologne, Grèce et Espagne), à ​​l’exception des États-Unis eux-mêmes, remplissent leurs obligations de dépenser 2% de leur PIB. Trump continuera à se comporter de la sorte jusqu’à ce qu’il vienne à bout des Européens », a souligné le politologue. “Le principal rival de Trump est la Chine. Et l’Union européenne perd de son importance stratégique. Les alliés européens deviennent également périphériques », a ajouté M. Korobkov. Selon lui, la stratégie de Trump depuis 2015 est fondée sur le fait que, pour la première fois en 500 ans, le centre mondial de l’énergie mondiale passe de l’Atlantique Nord à la partie nord de l’océan Pacifique – ce n’est plus maintenant entre les États-Unis et l’Europe, mais entre les États-Unis et la Chine. Et, selon Korobkov, les Européens n’ont rien à répondre, car ils se cachent sous la protection américaine.

Je dois dire que dans le communiqué final, les participants au sommet de l’OTAN ont traditionnellement mentionné les «actions agressives de la Russie», désignant les actions de notre pays et le terrorisme international comme les principales menaces pour leur sécurité. Les menaces secondaires sont les conflits internationaux, la migration, les cyberattaques et les attaques hybrides. Cependant, cette liste de menaces était familière. La nouveauté réside dans le fait que, pour la première fois dans la déclaration finale, les dirigeants de l’OTAN ont décidé de mentionner l’influence croissante de la Chine dans le monde, à la fois comme « une occasion d’approfondir la coopération et un problème ».

«La Chine investit activement dans de nouvelles capacités militaires. La Chine dispose aujourd’hui du deuxième budget militaire le plus important au monde après les États-Unis. Récemment, ce pays a acquis de nouvelles capacités militaires, notamment de nouveaux types d’armes nucléaires. Nous devons répondre à tout cela ensemble », a rappelé le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg.

« Nous n’allons pas déplacer l’OTAN dans la mer de Chine méridionale, mais nous devons réagir ensemble aux menaces de la Chine,

y compris dans le cyberespace. C’est une tâche fondamentalement nouvelle pour l’OTAN, qui ne visait auparavant que l’URSS et la Russie », a déclaré le Secrétaire général.

Auparavant, lors des réunions de l’OTAN, la Chine, en tant que « problème », n’était mentionnée qu’à l’initiative des États-Unis – et uniquement dans le cadre d’une restriction de l’utilisation de ses composants dans les équipements militaires de pointe des pays de l’Alliance de l’Atlantique Nord. À propos, lundi, à la veille du sommet, la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, lors de son discours devant le siège de la mission de l’OTAN à Katta, s’est également plainte de l’influence croissante de la Chine dans les Balkans.

Selon Vasily Kashin, chercheur principal à l’Institut de l’Extrême-Orient de l’Académie des sciences de Russie, les États-Unis ont maintenant pour tâche de renforcer la coordination avec l’Europe dans la confrontation avec la Chine, qui concerne moins les questions militaires que l’économie. « Les Européens n’ont aucun moyen d’influencer d’une manière ou d’une autre l’équilibre des forces dans le Pacifique, mais même leur présence symbolique sera importante », a déclaré Kashin au journal VZGLYAD. – Ce dont les États-Unis ont réellement besoin, c’est de s’assurer que l’Europe, à un degré ou à un autre, s’associe aux mesures de pression exercées sur la Chine dans le domaine commercial. Resserrer les contrôles à l’exportation et limiter le flux de technologie en Chine. Et pour que, à l’instar des États-Unis, elle minimise les liens scientifiques dans les domaines sensibles. »

Si la Chine devenait une menace, cela pourrait en théorie forcer l’Occident à assouplir sa position vis-à-vis de la Russie. Mais aujourd’hui certains facteurs de la politique intérieure américaine entravent cette situation, a rappelé l’expert. «C’est donc une question de futur lointain», a déclaré Kashin.

