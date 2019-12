Quand les retraités russes envient le train de vie des retraités chinois

Фото: AP/ ТАСС

Autrefois, à l’aube d’une jeunesse évaporée, je pensais que notre génération ressemblerait aux retraités occidentaux, voyagerait dans le monde entier, continuerait à s’habiller à la mode et ne se transformerait pas en vieillards courbés et en femmes misérables. En effet, des générations de personnes âgées incultes étaient remplacées régulièrement par d’autres plus éduquées, qui avaient pu voyager à travers le monde, découvrir de nouveaux horizons. Et maintenant? Après la réforme des retraites, on ne peut plus compter sur rien, et il est même préférable que nous ne commencions pas à vivre. En Russie, les cohortes de vieillards abandonnés et misérables font désormais partie du paysage, à moins qu’ils ne continuent à travailler jusqu’à l’âge de 90 ans et d’ailleurs je connais de telles personnes, croyez-moi. Les travailleurs de Moscou âgés de 70 ans sont devenus monnaie courante. Ce sont pour ainsi dire des jeunes. Et il n’y a vraiment pas de quoi être fier, en dépit de toute la propagande déversée il y a un an, à l’époque de l’adoption de la réforme des retraites, par les chaînes centrales pour parler de la vitalité de notre peuple.C’est plutôt le reflet de la déficience de notre système de retraite. Cela revient à dire que les gens doivent être pressurés toute leur vie, puis laissés avec une telle pension à la sortie qu’ilsn’imaginent même pas prendre un repos bien mérité. Bien mérité, quelle blague ! Les Russes méritent très peu. Quand la réforme a été adoptée on a compris qu’ils ne méritaient rien du tout.

Voilà à quoi je pensais en montant dans l’avion Moscou Pékin. Un énorme avion rempli de retraités chinois. Tout le monde a entre les mains, sinon un iPhone du dernier modèle, du moins un smartphone sophistiqué d’une quelconque marque chinoise. En Chine, il y a tellement d’appareils divers de marques nationales qu’en comparaison, la Russie semble être un pays de sauvages, incapable de produire non seulement son propre téléphone, mais même un simple tam-tam.

Récemment, le président Poutine a déclaré que si nous restions à la traîne en matière de technologie, nous perdrions tout. Mais cela fait longtemps que nous avons tout perdu et pris du retard! Et le principal indicateur de ce retard c’est justement les retraités. Non sans envie, j’ai vu des Chinois âgés de 60 à 80 ans échanger avec enthousiasme des messages avec leurs parents et amis sur leurs réseaux sociaux, partager des photos de notre Kremlin et des vues de Saint-Pétersbourg. Peu de retraités pourront voir la Cité Interdite à Pékin ou la Place Tiananmen, mais sans même parler de tourisme en Chine, il nous est devenu de plus en plus difficile de voyager en Russie. La pension moyenne dans le pays est d’environ 15 000 roubles [212€, NdT], et le trajet entre Moscou et l’Extrême-Orient dans une seule direction coûtera soit plus, soit presque le même montant. Et puis, en général, il a été dit que les avions pour l’Extrême-Orient cesseraient d’être subventionnés. La raison invoquée est qu’il n’est pas rentable pour les entreprises nationales de se rendre en Extrême-Orient. Finalement, le gouvernement a démenti, mais les billets à prix réduit sont vendus dans la journée. Et voler en Extrême-Orient coûte toujours très cher. Et pas seulement pour les personnes âgées, mais pour tout le mondeabsolument. Même ceux qui ne sont pas tombés dans la réforme des retraites. Ou pas encore.

Mais revenons aux vieux Chinois. On nous raconte que personne ne paie d’argent aux retraités chinois,alors que la Chine ne paie pas seulement d’énormes pensions, 80 à 90% du salaire de base, mais le niveau de revenu de la population augmenteconstamment. Et c’est très visible. Ne serait-ce que le nombre de touristes chinois en Russie et leur composition. Le niveau de vie des personnes âgées est généralement le premier indicateur du niveau de vie d’un pays. En Chine, les personnes âgées vivent un ordre de grandeur supérieur au nôtre. Il y a encore des pauvres, surtout dans les zones rurales. Mais ces dernières années, la Chine a réduit considérablement ce nombre et promet d’abolir complètement ce phénomène. Chez nous aussi on promet, mais les pauvres deviennent de plus en plus nombreux. Surtout depuis la réforme des retraites.

Les médias chinois ont rapporté qu’à la fin de cette année, environ 95% de la population considérée comme pauvre par rapport aux normes actuelles pourrasortir de la pauvreté, et 90% des districts pauvres supprimeront le label de pauvreté. Après une autre année de travail dans cette direction, le problème de la pauvreté absolue sera complètement et historiquement résolu en Chine. Dans un an, c’est-à-dire d’ici 2021.

Nous parlons avec Wu Mingxu, professeur à l’Université chinoise des communications, qui raconte à sa famille comment s’est développé le bien-être de sa famille et son environnement.

Wu Minsu, a déclaré que le jour où son père, un officier chinois, a épousé sa mère, il lui avait offert un vélo en cadeau de mariage, c’était un cadeau extrêmement luxueux. Il touchait un salaire de 150 yuans, et ma mère, à l’époque ouvrière, recevait 50 yuans. Et d’ailleurs, au début des années 60 du siècle dernier, les Chinois, au lieu de se saluer, se demandaient:

– Avez-vous mangé aujourd’hui? « Ils vivaient si mal que manger n’était pas possible tous les jours. » Aujourd’hui, selon Wu Minsu, sa mère et sa belle-mère, âgées de plus de 80 ans, ont la possibilité de voyager dans le monde entier,d’employer une aide ménagère. Elles reçoivent une pension de 80 à 90% de leur salaire. Avec des revenus d’environ 8 à 9 000 yuans, ce qui représente environ 80 000 roubles avec notre argent, c’est pas mal du tout, plus d’un millier de dollars, un revenu tout à fait décent pour les Chinois, mais pas le plus élevé.

Bien sûr, tout le monde n’a pas de telles pensions, mais les employés de l’État, les médecins et les enseignants vivent certainement mieux que les autres. La pension nationale moyenne est d’environ 2 500 yuans, soit environ 25 000 roubles russes. Dix mille de plus que la pension russe moyenne. Dans le même temps, le pouvoir d’achat du RMB est beaucoup plus élevé. Mais le plus important est que personne ne va relever l’âge de la retraite des Chinois de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes, même si, comme partout dans le monde, la société chinoise vieillit également. Mais elle vieillit dans la dignité, et elle vit de mieux en mieux. Ce n’est pas effrayant de vieillir là-bas.

Les prix des billets d’avion sont de plus en plus accessibles, de nouvelles lignes sont ouvertes, de nombreux trains à grande vitesse sont également apparus en Chine, et si Wu Munsumettait autrefois 24 heures pour aller voir ses parents, elle n’en met plus que quatre.

Les conditions de vie ont radicalement changé. Auparavant, chaque Chinois vivait dans 7 à 8 mètres carrés, maintenant c’est 39 m2.

Nous ne pouvons même pas rêver de tels indicateurs. Ni pour le nombre de mètres carrés, ni pour les pensions. Mais si on réfléchit à la manière dont nous avons changé notre voie de développement – la Chine et l’URSS, nous vivions bien mieux autrefois. En tout cas les citoyens ordinaires, les retraités qui percevaient des pensions décentes et qui n’étaient pas menacés par une réforme des retraites ou le vol de leurs économies.

La Chine ne construit pas seulement un État économiquement puissant. Mais aussi un état social dans lequel il n’y a pas de personnes excédentaires et les personnes âgées ne sont pas oubliées.

Je n’ai probablement jamais envié personne dans aucun pays, même les plus développés, au point où je le fais aujourd’hui avec les Chinois. Et bien que les Chinois disent que Dieu nous préserve de vivre dans une ère de changement, leur changement par rapport à notre réforme des retraites est tout simplement une bénédiction. Quand les autorités ne gouvernent pas pour servir leurs intérêts propres, et ne tiennent pas leur peuple dans le mépris…