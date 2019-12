De Grèce : Solidarité avec les travailleurs français

PAME , membre du TSO, exprime sa solidarité avec les travailleurs français et la grève générale du 5 décembre .

Dans son annonce, il note:

« En s’attaquant aux gouvernements sur les salaires, les retraites, le droit à la sécurité sociale, ce qui se pratique en Grèce et en France, montre que dans chaque pays, les employés ont un ennemi commun – les groupes d’entreprises – de l’UE – des gouvernements qui souhaitent une augmentation de tous les temps. monopole des profits en supprimant ce qui restait des droits du travail.

Et aujourd’hui, en Grèce, le gouvernement ND, poursuivant les travaux de SYRIZA, prépare un nouvel attentat contre le droit à la sécurité sociale. La privatisation que poursuit le gouvernement sert à augmenter les bénéfices des compagnies d’assurance et des groupes monopolistiques. Pour nous, la sécurité sociale n’est pas un problème individuel de chaque employé mais un droit social.

PAME est à vos côtés. Une délégation du PAME sera à Paris le 5 décembre pour participer aux mobilisations dans le cadre de la grève internationale de solidarité avec la grève générale des travailleurs français.

Tout le monde en grève

Vive la lutte des ouvriers de France

Vive la solidarité de classe. «