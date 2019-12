Un sommet de l’OTAN qui vole bien bas

TRUMP TO MACRON: VOULEZ-VOUS QUE J’ENVOIE DES TERRORISTES DE L’ETAT ISLAMIQUE EN FRANCE?

Le président américain Donald Trump, lors du sommet de l’OTAN, s’est moqué d’Emmanuel Macron, affirmant qu’il enverrait des membres du groupe terroriste ISIS (Daesh, en arabe) en France, actuellement prisonniers en Irak et en Syrie.

Dans une déclaration faite à la presse lors d’un sommet des dirigeants de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) tenu mardi à Londres (capitale britannique), Trump s’est moqué du président français Emmanuel Macron au sujet du rapatriement des extrémistes de Daesh détenus en Syrie .

« Voulez-vous de bons combattants d’ ISIS? (…) Je peux vous en donner. Il peut prendre ce qu’il veut « , a souri le président américain en se tournant vers Macron, tandis que le président français refusait rapidement la proposition en disant » parlons sérieusement « .

Par ailleurs, Trump a insisté sur le fait que la plupart des membres du gang Daesh Takfiri actuellement détenus en Syrie venaient d’Europe, notamment de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni .

Le président français, à son tour, a nié ces affirmations et a déclaré que les terroristes de l’EIIL venaient de Syrie et d’Irak. « Il est vrai que certains viennent d’Europe, mais c’est une petite minorité du problème que nous avons dans la région », a-t-il déclaré.

De même, Macron a averti de l’existence des restes de Daesh en Syrie et en Irak. Il a donc insisté sur la nécessité de mettre fin à ces extrémistes. Dans le même temps, il a critiqué les politiques de Trump dans la région du Moyen-Orient pour avoir déstabilisé la région.

« Il y a encore des combattants dans la région, venant de Syrie et d’Irak, de plus en plus (…) le problème numéro un n’est pas les combattants extérieurs, mais les combattants de Daech dans la région », a-t-il averti.

Prisonniers de la milice takfiri

Ce que Macron prétend ignorer le fait que les terroristes de l’Etat islamique qui ont semé la mort et la destruction en Syrie appartiennent à environ 80 nationalités. Nombre d’entre eux viennent d’Europe, notamment de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas. Kosovo, de Bosnie, d’Arabie saoudite, de Turquie et d’Afrique du Nord. Il y a même des terroristes qui viennent de Chine et qui sont enrôlés par les minorités islamiques dans ce pays. Macron le sait bien car les services de renseignement français ainsi que ceux des États-Unis et du Royaume-Uni ont collaboré pour armer et soutenir ces terroristes dans le but de renverser le gouvernement légitime de Bashar al Assad.

Donc Trump qui est totalement ignoble non seulement à cause de ce qu’il fait comme les autres mais parce qu’il ne peut se retenir de dire à ses collègues à quel point ils sont comme lui de franches ordures mais snobs…

Cette bande après avoir atteint ce niveau reconduit l’OTAN et ses « missions » et elle continuera à manifester sa solidarité avec la manière dont Trump installe en Amérique latine un nouveau plan Condor avec ses néonazis de chioc… Comme il expédie sans état d’âme en Chine ses purs produits de la CIA…

oui mais voilà comme a été obligé de le noter un article du Monde : l y a les deux absents, qui ne font pas partie de la famille et sont pourtant dans toutes les têtes : le Russe Vladimir Poutine et le Chinois Xi Jinping. L’anglais a une belle expression pour eux : « les éléphants dans la pièce », ceux dont on aimerait ne pas parler mais qui sont trop gros pour qu’on les ignore, parce qu’on avale pas la Chine comme la Bolivie ou même la Libye, et même pour ces derniers dans la situation actuelle rien n’est joué… Comme l’a noté raoul Castro, le monde est comme une prairie sèche (ou plutôt asséché par ces pillards NDLR) la moindre flammèche peut générer de terribles incendie et cette bande n’en a cure, elle tente de se maintenir…