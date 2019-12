Notre Amérique face à l’assaut de l’impérialisme et des oligarchies

Voici la déclaration en forme de rappel utile des raisons des bouleversements dramatiques de l’Amérique latine, c’est un réquisitoire argumenté et daté de la cause essentielle de ces drames, l’ingérence des Etats-Unis pour imposer à l’aide de gouvernements corrompus, d’une oligarchie renégate un modèle de société dont les peuples ne veulent pas et qui prétendant mettre en cause des décennies de gouvernements progressistes. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Déclaration du ministère des affaires étrangères

Auteur: Ministère des affaires étrangères de Cuba | internet@granma.cu

3 décembre 2019 19:12:13

Les événements les plus récents dans la région confirment que le gouvernement des États-Unis et les oligarchies réactionnaires sont les principaux responsables des périlleuses convulsions et instabilité politique et sociale en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Comme l’avait anticipé le 1er janvier 2019, le général Armée Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du Parti communiste cubain: «Ceux qui se réjouissent d’une manière illusoire à l’idée du rétablissement de la domination impérialiste dans notre région doivent comprendre que l’Amérique latine et les Caraïbes ont changé et monde aussi (…) La région ressemble à une prairie en période de sécheresse. Une étincelle pourrait générer un feu incontrôlable qui nuirait aux intérêts nationaux de tous. »

Le président Donald Trump proclame la validité de la doctrine Monroe et lance un appel au maccarthysme pour préserver la domination impérialiste sur les ressources naturelles de la région, empêcher l’exercice de la souveraineté nationale et les aspirations à l’intégration et à la coopération régionales; essayer de rétablir son hégémonie unipolaire à l’échelle mondiale et hémisphérique; éliminer les modèles progressistes, révolutionnaires et alternatifs au capitalisme sauvage; inverser les conquêtes politiques et sociales et imposer des modèles néolibéraux, sans tenir compte du droit international, des règles du jeu de la démocratie représentative, de l’environnement ou du bien-être des peuples.

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a accusé ce lundi 2 décembre Cuba et Venezuela, de tirer profit de la situation et de contribuer à l’aggravation de la tourmente dans les pays de la région. Il déforme et manipule la réalité et il cache, en tant qu’élément central de l’instabilité régionale, l’intervention permanente des États-Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les manifestations légitimes et les mobilisations populaires massives enregistrées sur le continent, en particulier dans les États plurinationaux de Bolivie, du Chili, de Colombie, en Équateur et au Brésil, sont causées par la pauvreté et l’inégalité croissante dans la répartition des richesses; la certitude que les formules néolibérales aggravent la situation qui d’exclusion intolérable de vulnérabilité sociale; l’absence ou la précarité des services de santé, d’éducation et de sécurité sociale; les atteintes à la dignité humaine; chômage et restriction des droits du travail; la privatisation, le coût et l’annulation des services publics et l’augmentation de l’insécurité des citoyens.

Ils révèlent la crise des systèmes politiques, le manque de démocratie véritable, le discrédit des partis conservateurs traditionnels, la contestation contre la corruption historique typique des dictatures militaires et des gouvernements de droite, le faible soutien populaire des autorités officielles, méfiance envers les institutions et le système judiciaire.

Ils protestent également contre la répression policière brutale, la militarisation de celle-ci sous prétexte de protéger les infrastructures basiques, l’exonération de la responsabilité pénale de ceux qui exercent cette répression; l’utilisation d’armes de guerre et d’émeutes causant des morts, des blessures graves, y compris des centaines de jeunes souffrant de lésions oculaires irréversibles causées par l’utilisation de plombs; la criminalisation des manifestations; viols, passages à tabac et violences à l’encontre de détenus, y compris de mineurs; et même le meurtre de dirigeants sociaux, de guérilleros démobilisés et de journalistes.

Les États-Unis défendent et soutiennent la répression contre les manifestants sous prétexte de sauvegarder le prétendu « ordre démocratique ». Le silence embarrassé de plusieurs gouvernements, les institutions et les personnalités très actives et critiques contre la gauche sont une honte. La complicité des grands médias d’entreprise est honteuse.

Les peuples se demandent à juste titre où se trouvent la démocratie et la primauté du droit; que font les institutions prétendument dédiées à la protection des droits de l’homme? Où est la justice dont l’indépendance est proclamée?

Passons en revue certains faits. En mars 2015, le président Barack Obama a signé un décret inhabituel selon lequel la République bolivarienne du Venezuela était « une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, l’économie et la politique étrangère » de la grande puissance. En novembre 2015, la coûteuse défaite électorale de la gauche en Argentine se produit.

L’offensive néolibérale a eu son moment décisif en août 2016, avec le coup d’État parlementaire-judiciaire au Brésil contre la présidente Dilma Rousseff, la criminalisation et l’emprisonnement des dirigeants du Parti des travailleurs, puis de l’ancien président Luiz Inacio Lula Da Silva. , avec la participation tout de suite du ministère de la Justice des États-Unis, par le biais de la loi des pratiques de corruption à l’étranger, pour mettre en place un gouvernement dépendant, disposé à renverser d’importantes conquêtes sociales par le biais d’ajustements néolibéraux, le changement désastreux du modèle de développement, la destruction de l’entreprise nationale et la privatisation par le pillage; jusqu’à la vente bon marché des ressources et des infrastructures du pays aux transnationales américaines.

À la fin de 2017, il y a eu une manifestation au Honduras contre le résultat fraudé des élections et la terrible répression.

En janvier 2018, les États-Unis font avorter la signature d’un accord entre le gouvernement vénézuélien et l’opposition dirigée par Washington. Un mois plus tard, le secrétaire d’État proclame la validité de la doctrine de Monroe et appelle à un coup d’État militaire contre la révolution bolivarienne et chaviste.

En mars 2018 a lieu l’assassinat atroce de la conseillère brésilienne Marielle Franco, qui a soulevé une vague d’indignation dans son pays et dans le monde mais dans lequel les sombres implications des groupes de pouvoir restent cachées. En avril, Lula est arrêtée au moyen de manœuvres juridiques fallacieuses. Il existe de nombreuses preuves de l’intervention des États-Unis dans les élections brésiliennes par le biais de sociétés spécialisées qui utilisent des technologies de «données volumineuses» et la polymétrie pour manipuler individuellement la volonté des électeurs, telles que celles dirigées par l’ultra-réactionnaire Steve Bannon et d’autres par des Israéliens

Au cours de cette période, des procédures judiciaires ont été engagées contre les anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner et Rafael Correa. En avril 2018, ils tentent de déstabiliser le Nicaragua par des ingérences extérieures et l’application de mesures coercitives unilatérales.

Le 4 août 2018, intervient une tentative de meurtre contre le président Nicolás Maduro Moros. En janvier 2019, l’auto proclamation de l’inconnu et corrompu Juan Guaidó, organisé à Washington, a lieu. En mars 2019, le président Trump renouvelle le décret exécutif qui considère le Venezuela comme une menace pour les Etats-Unis. Le 30 avril, c’est la tentative de coup d’État militaire à Caracas qui a échoué et les États-Unis, par vengeance, intensifient leur guerre non conventionnelle contre la nation sud-américaine qui résiste avec ténacité et héroïsme grâce à l’union civilo-militaire de son peuple.

Tout au long de cette période, le gouvernement américain a appliqué des politiques farouches anti-immigrés et un comportement agressif et haineux pour nourrir la peur et la division des électeurs. Il a commencé à construire le mur xénophobe à la frontière mexicaine, il a menacé l’Amérique du Sud-Est et l’Amérique centrale de terribles tarifs et sanctions si elles n’arrêtent pas ceux qui fuient la pauvreté et l’insécurité et multiplient les déportations. Avec cruauté, il a sépare des milliers d’enfants de leurs parents, il a arrêté 69 000 enfants et tente d’expulser les enfants d’immigrants nés et élevés sur le territoire américain.

En montrant une subordination sans vergogne aux États-Unis, le gouvernement d’extrême droite brésilien dirigé par Jair Bolsonaro a utilisé le mensonge, le discours xénophobe, raciste, misogyne et homophobe, associé à des projections délirantes sur des phénomènes sociaux et politiques tels que le changement climatique, les populations d’origine, Les incendies et l’émigration d’Amazon ont entraîné la répudiation de nombreux dirigeants et organisations. Sous son gouvernement, les politiques sociales qui avaient conduit le Brésil, sous les gouvernements du parti des travailleurs, à réduire de manière significative les niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale ont été démantelées.

A partir de mai 2019, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour lutter contre les coupes dans l’éducation, les réformes du système de retraite, les politiques discriminatoires et la violence sexiste.

Le gouvernement brésilien est intervenu dans les affaires intérieures de pays voisins tels que le Venezuela, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, et a adopté des positions hostiles à l’égard de Cuba, en violation du droit international. Comme la presse brésilienne l’a publié en avril 2019, le ministère des Affaires étrangères a enjoint à 15 de ses ambassades de se coordonner avec les États-Unis pour exhorter les gouvernements du lieu à condamner Cuba dans les enceintes internationales.

Pour la première fois depuis 1992, le Brésil a voté cette année contre, seul avec les États-Unis et Israël, la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui appele à la levée du blocus économique, commercial et financier que les États-Unis infligent à Cuba et la cessation de l’application extraterritoriale de ses lois à l’encontre d’États tiers.

Dans le même temps, le gouvernement colombien s’est abstenu lors du vote de la résolution qu’il soutenait depuis 1992 et qui exige, au moment où il s’intensifie, la levée du blocus génocidaire des États-Unis contre Cuba et sa portée extraterritoriale. Pour justifier cette décision choquante, les autorités de ce pays se sont livrées à la manipulation, ingrate et politiquement motivée, sur la contribution altruiste, reconnue, discrète et sans objection possible à la paix en Colombie, une question pour laquelle la conduite de notre pays est universellement reconnu Le débat large et critique que cet événement a généré dans ce pays est connu et, malgré tout, nous continuerons d’accompagner ses efforts pour parvenir à la paix.

La calomnie américaine d’attribuer à Cuba des responsabilités supposées dans l’organisation de mobilisations populaires contre le néolibéralisme en Amérique du Sud constitue une incroyable excuse pour justifier et renforcer le blocus et la politique hostile à l’égard de notre peuple. De même, il est inutile de cacher l’échec du système capitaliste, de prétendre protéger les gouvernements hésitants et répressifs, de cacher les coups d’État parlementaires, judiciaires et policiers; et d’agiter le fantôme du socialisme pour intimider le peuple. Avec cela, il vise également à justifier la répression et la criminalisation de la contestation sociale.

L’unique responsabilité de Cuba est celle qui émane de l’exemple fourni par son peuple héroïque dans la défense de sa souveraineté, dans la résistance aux agressions les plus brutales et les plus systématiques, dans la pratique invariable de solidarité et de coopération avec les nations frères du Amérique latine et les Caraïbes.

L’impérialisme est contrarié par le fait que Cuba a montré qu’il existe un autre monde possible et qu’un modèle alternatif au néolibéralisme peut être construit, fondé sur la solidarité, la coopération, la dignité, la répartition équitable des revenus, l’accès égal à la résolution des problèmes. professionnelle, à la sécurité et à la protection des citoyens et à la pleine libération des êtres humains.

La Révolution cubaine est également la preuve qu’un peuple étroitement uni, propriétaire de son pays et de ses institutions, dans une démocratie permanente et profonde, peut résister victorieusement et faire progresser son développement, face à la plus longue agression et au plus blocus de l’histoire.

Le coup d’État en Bolivie, orchestré par les États-Unis et utilisant l’instrument de l’OEA et de l’oligarchie locale, est une démonstration de l’agressivité de la ruée vers l’impérialisme. Cuba réitère sa condamnation du coup d’État, de la répression brutale déclenchée et exprime sa solidarité avec le camarade Evo Morales Ayma et le peuple bolivien.

Alors que le gouvernement américain poursuit sa guerre non conventionnelle pour tenter de renverser le gouvernement légitimement constitué du président Nicolás Maduro Moros et invoque le Traité interaméricain d’assistance réciproque (TIAR), Cuba ratifie la volonté inébranlable de maintenir sa coopération avec le gouvernement et le peuple Vénézuéliens

Au gouvernement sandiniste et à la population du Nicaragua, dirigés par le président Daniel Ortega, qui fait face à des tentatives de déstabilisation et à des mesures coercitives unilatérales de la part des États-Unis, nous réitérons notre solidarité.

Le gouvernement légitime du Commonwealth de la Dominique et son Premier ministre, Roosevelt Skerrit, méritent la solidarité internationale et ont déjà celle du peuple cubain, à un moment où cette île est victime d’une ingérence extérieure qui a déjà provoqué des violences et vise à déjouer le processus électoral.

Dans ce scénario complexe, le gouvernement d’Andrés Manuel Lopez Obrador au Mexique est confronté au néolibéralisme et défend les principes de non-intervention et de respect de la souveraineté, tandis que l’élection d’Alberto Fernández et de Cristina Fernández en tant que président et vice-président en Argentine exprime le rejet sans équivoque. de cette nation aux formules néolibérales qui appauvrissaient, endettaient et causaient de graves dommages à son peuple. La libération de Lula est un triomphe des peuples et Cuba réitère son appel à la mobilisation mondiale pour réclamer sa pleine liberté, la restitution de son innocence et ses droits politiques.

La corruption qui caractérise le comportement du gouvernement actuel des États-Unis est déjà incontestable. Son impact sur les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes a un coût en vies humaines, en souffrance, en instabilité et en dommages économiques.

Dans la dramatique conjoncture que traverse la région et le monde, Cuba réaffirme les principes de souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États et du droit de chaque peuple de choisir et de construire librement son système politique, dans un climat de paix et de stabilité. et la justice; sans menaces, sans agressions ni mesures coercitives unilatérales et appels au respect des postulats de la Proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes en tant que zone de paix.

Cuba poursuivra ses efforts sur la voie de l’intégration de Notre Amérique, ce qui inclut la concrétisation de tous les efforts afin que la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), bientôt présidée par le Mexique, continue de défendre les intérêts communs de nos nations en renforçant Unité dans la diversité.

À l’assaut incessant des forces les plus réactionnaires de l’hémisphère, Cuba s’oppose à la résistance sans faille de son peuple et à la volonté de défendre l’unité de la nation, ses conquêtes sociales, sa souveraineté et son indépendance, et le socialisme au prix qui s’impose. Nous le faisons avec optimisme et confiance inébranlable dans la victoire que le commandant en chef de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, nous a léguée sous la direction du premier secrétaire de notre parti, le général d’armée Raúl Castro, et sous la direction du président Miguel Díaz. -Channel

La Havane, le 3 décembre 2019.