Médecins Maliens formés à Cuba : des projets en perspectives dans le domaine sanitaire

La première Assemblée générale de l’Association des Médecins Maliens Formés à Cuba a eu lieu, le weekend dernier, dans l’enceinte du Lycée Ba Aminata Diallo (LBAD). Les objectifs de cette assise étaient entre autres, la présentation du bureau, et les programmes activités en vigueur au cours de l’année 2020. La cérémonie était placée sous l’égide du président de l’Association, Almou Allaye Diall, médecin cardiologue, en présence de la Vice-présidente de l’association, Oumou Diakité et les membres du bureau.

Le président de l’Association des médecins maliens formés à Cuba, Almou Allaye Diall, a expliqué que l’objectif de l’assemblée générale est de présenter le nouveau bureau qui va s’attacher à concrétiser la vision de l’association pendant son mandat à travers le programme bien défini. Selon lui, le nouveau bureau visera à organiser courant 2020, une foire, un match de football contre les hommes de média, une journée culturelle, une journée scientifique, une conférence débats, entre autre. Il dira que lors de la journée scientifique il y aura des réflexions sur l’avenir du pays et aussi les solutions pour le sortir dans l’ornière qu’il se trouve actuellement.

L’association mettra au cœur de son programme la valorisation des sciences ce qui exhortera les jeunes apprenants à aller vers ce métier tant important pour le développement d’un pays. Le président Diall fera savoir que l’association fera tout pour construire les hôpitaux afin d’apporter leur savoir-faire en faveur de la population malienne en la garantissant des santés meilleures. « Nous avons un groupe très hétérogène, il y a beaucoup de spécialistes parmi nous, on trouve que ça serait dommage de ne pas partager nos expériences et nos savoir-faire », a-t-il estimé.

De surcroit, sur le plan sanitaire, le président Diall dira qu’ils ont songé à certaines activités très prochainement, notamment : des consultations gratuites à l’intérieur du Mali, voir les gens, les problèmes qui peuvent être résolus sur place, si ce n’est pas le cas, les orientés à Bamako pour faire la suite de la prise en charge en attendant l’arrivée de l’hôpital. « Nous les médecins formés à Cuba, nous sommes plus d’une centaine, 150 à 200 formés à Cuba, les derniers, ils sont trois et viennent d’avoir leur diplôme cette année, et parmi eux, le meilleur de la promotion était malien, donc c’est une fierté pour nous », a-t-il révélé.

Pour les perspectives, le président dira que l’association rêve grand. « Notre association rêve grand, pas pour nous mais pour la santé au Mali. On veut vraiment mener des activités qui vont profiter à la population malienne. Nous avons des ressources humaines qui est le plus important et nous cherchons les moyens de notre politique pour concrétiser nos rêves et nos objectifs », a-t-il indiqué. Avant d’inviter de toutes les bonnes volontés de leur venir en aide financièrement afin qu’ils puissent mettre en œuvre leur plan notamment dans le domaine sanitaire. Il est bien de savoir que cette association a été créée par les médecins formés à Cuba et qui comptent bien porter leur pierre à l’édifice de la nation.