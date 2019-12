J’assigne Bernard Arnault pour non publication des comptes de son groupe Bernard Arnault SA (Fabien Roussel – PCF)

Le PCF est de retour et on peut se féliciter qu’à partir du 38 ème congrès, un parti certes affaibli mais à l’offensive soit de nouveau là. IL faudra du temps,Bourdieu dont il est beaucoup question à propos du mouvement de 1995, avait une théorie , l’hystérésis de l’habitus qui désigne le phénomène par lequel les dispositions acquises par la socialisation d’un individu dans un espace social défini perdurent dans le temps. Il est clair que depuis plus de vingt ans en matière politique, la société française et les militants communistes ont acquis un « hysterésis », un véritable obstacle à toute perspective politique qui ne peut que perdurer et qu’il faut combattre parce qu’il s’impose à nous comme une logique, ce qui fait de nous des sujets politiques, alors que nous sommes « agis ». Il y a une autre manière de présenter le fait, imaginez l’erre d’un bateau, on arrête le moteur et le bateau poursuit sa route. Chacun conçoit bien qu’il faut un maximum d’effort pour aller contre cette force d’inertie de l’habitus politique, celui qui nous dit que le politique c’est pourri, qu’il n’y a rien à faire. Le secrétaire du PCF, Fabien Roussel s’attaque de toutes ses forces avec un courage peu commun à cela et c’est pourquoi il a mon total soutien. (note de Danielle Bleitrach)

