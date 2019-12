Éditorial : « Dégagez les Youpins d’Ukraine » ! Qui s’attaquera à la spirale de l’antisémitisme à Kiev ? Par Neil Karpenko

Le véritable problème, c’est que ces salopards ont été mis en place par les Français avec l’aide de Fabius et l’accompagnement idéologique d’un Bernard henry Levy qui continuent partout y compris en Amérique latine à soutenir des néonazis (à la sauce évangéliste). La vraie question est comment les juifs qui par nécessité souvent ont été des progressistes peuvent-ils se laisser entraîner derrière une conception suicidaire d’Israël derrière pareilles ordures? Comme le dit l’article, ici comme en Amérique latine et partout dans le monde, l’extrême-droite trouve des alliés inattendus dans ceux qui cherchent à défendre le fascisme en Israël et qui ne se préoccupent pas de ce que cette extrême-droite réserve aux juifs comme aux autres « non être humains ». C’est parce qu’il en est des juifs comme de tous les peuples du monde, ce qui est déterminant n’est pas leur appartenance identitaire trafiquée par le capital, mais bien leurs intérêts de classe. Et à travers cette identité de classe une perspective de justice et de paix, tout le reste va dans le sens du fascisme quel que soit le peuple concerné. La nation israélienne se condamnera elle-même si elle accepte partout et toujours de n’être que les supplétifs du fascisme et de ne tenir aucun compte d’une longue et douloureuse histoire. Ceci aussi nous l’avions dénoncé Marianne et moi dans notre livre URSS, 20 ans après, retour de l’Ukraine en guerre chez Delga (2015) (note de Danielle Bleitrach pour histoire et societe)