Bourdieu, 1995 et fabien Roussel, une rencontre a lieu dans ma tête …

On compare souvent ce qui se passe aujourd’hui à 1995, et la figure de Bourdieu remonte à la surface. En effet lors du puissant mouvement de 1995, Juppé s’était obstiné à dire : « Vous n’avez pas compris ma réforme ». Bourdieu lui avait répondu: « Ils ont parfaitement compris, il n’en veulent pas! »

je raconte les relations compliqués de Pierre Bourdieu avec le PCF, mes rencontres avec celui qui longtemps a été un électeur communiste et attendait beaucoup du PCF, et de ce point de vue son dernier appel à la veille de sa mort, alors qu’il voyait se qui se mettait en place et qu’il le craignait. mais je vous renvoie à ces mémoires.

Aujourd’hui on peut dire que le PCF est de retour et on peut se féliciter qu’à partir du 38 ème congrès, un parti certes affaibli mais à l’offensive soit de nouveau là.

IL faudra du temps, et voilà pourquoi je voudrais encore vous parler de Bourdieu dont il est beaucoup question à propos du mouvement de 1995, avait une théorie , l’hystérésis de l’habitus qui désigne le phénomène par lequel les dispositions acquises par la socialisation d’un individu dans un espace social défini perdurent dans le temps.

Il est clair que depuis plus de vingt ans en matière politique, la société française et les militants communistes ont acquis un « hysterésis », un véritable obstacle à toute perspective politique qui ne peut que perdurer. Quel est cette disposition à agir ou plutôt cette stagnation qui a détourné des élections et du monde politique ceux qui avaient le plus intérêt au changement, pourquoi le PCF ne recueille-t-il plus que 1% des votes ouvriers?

Oui nous n’avons pas eu de stratégie adaptée à la recomposition du capital qui s’amorce en 1973 au Chili, ce qui est imposé à l’Amérique latine dans le sang et dans la torture va être mis en oeuvre par un gouvernement de gauche avec des ministres communistes par un parti socialiste reformaté, c’est ce que je raconte dans mes mémoires et que Bourdieu ne cessera de dénoncer sous le nom de néo-libéralisme… Il n’est pas plus en avance que nous sur la question politiquemais il perçoit le danger et nous en fait reproche… C’est de tout cela dont je voulais parler avec vous…

C’est tout cela qu’il faut affronter et qu’il faut combattre parce qu’il s’impose à nous comme une logique, ce qui fait de nous des sujets politiques, alors que nous sommes « agis ».

Il y a une autre manière de présenter le fait, imaginez l’erre d’un bateau, on arrête le moteur et le bateau poursuit sa route. Chacun conçoit bien qu’il faut un maximum d’effort pour aller contre cette force d’inertie de l’habitus politique, celui qui nous dit que le politique c’est pourri, qu’il n’y a rien à faire.

Mais il y a aussi un autre hysterisis des habitus en France, celle qui organisait notre rencontree sur le fond avec Pierre Bourdieu dans la défense des services publics, une certaine conception de la république. Celle qui demain va soulever la france de 2019 comme celle de 1995, elle refuse ce qu’un de nos lecteurs définit comme

LA REGRESSION MACRON

Au fil des jours

La revue Forbes vient de publier un document établi par l’OCDE (un organisme qui regroupe les pays capitalistes les plus développés) concernant la pauvreté des plus de 65 ans, donc aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre la très grande majorité des retraités.

Le seuil de pauvreté calculé dans cette étude est fixé à la moitié du revenu médian des ménages de chaque pays (le revenu médian sépare la population en deux moitiés, l’une qui gagne plus l’autre qui gagne moins). En France le revenu médian des ménages était en 2017 de 1716€, donc le seuil de pauvreté calculé par l’OCDE est à 858€ par mois. L’utilisation de ce critère simple permet d’établir le classement illustré par le graphique qui fait apparaitre en haut les pays où la proportion des retraités pauvres est la plus faible et en bas les pays où cette proportion est la plus forte.

Dans ce classement la France est le second pays du monde qui traite le mieux ses retraités. Cette situation remarquable est le fruit du système de Sécurité Sociale mis en place en 1945 par le ministre communiste Ambroise Croizat sans cesse attaqué depuis mais sauvegardé par l’attachement de la population française et les luttes sociales qui l’ont défendu.

Que cherchent Macron et son gouvernement avec leur « réforme des retraites » ?

A faire reculer la France dans ce classement qui aujourd’hui l’honore, à organiser la régression sociale, à mettre la main sur les énormes masses d’argent de la Sécurité sociale (la Sécurité sociale a un budget plus important que celui de l’Etat et elle est en équilibre) pour financer ses rêves fous de nouveau DUCE EUROPEEN, pour augmenter le budget militaire, pour envoyer des troupes en Afrique en soutien aux chefs d‘Etat à sa solde, pour diminuer les impôts de ses copains milliardaires, pour leur ouvrir le marché juteux de l’hospitalisation privée en embuscade dans l’attente de la faillite organisée par lui de l’hospitalisation publique qui produirait le résultat illustré par ce graphique : le bas du classement est occupé par les pays où le système de santé est privé.

IL FAUT ARRETER L’ENTREPRISE DE DEMOLITION

MACRON

Tout se tient et tout se tenait chez Bourdieu, il avait commencé sa carrière de sociaologue en kabylie, en pleine guerre d’Algérie et c’était à travers le refus du colonialisme que s’était lié les relations avec les communistes. Etait-il marciste? ce qui est sur c’est qu’il a souhaité étendre les découvertes de Marx à l’analyse des biens symboliques et qu’il a toujours perçu que la france qu’iol souhaitait avait besoin d’une lutte des classes acharnée et ce jusqu’à la fin de sa vie.

J’aimerai reprendre aujourd’hui le dialogue entamée à la veille de sa mort et lui dire ce que je ne pouvais lui dire à ce moment là concernant l’attitude du parti.

OUI QUELQUE CHOSE EST PEUT ETRE EN TRAIN DE NAITRE, LE PCF A BESOIN DE CE MOUVEMENT SOCIAL MAIS LE MOUVEMENT A BESOIN D’UNE PERSPECTIVE POLITIQUE ET CELLE-CI N’EXISTERA QUE SI LE PCF REPREND SA PLACE.

Le secrétaire du PCF, Fabien Roussel s’attaque de toutes ses forces avec un courage peu commun à cela, tant au plan national qu’international et parce qu’il a choisi d’avancer quel que soit son point de départ il est contraint comme nous tous d’évoluer dans un sens qui doit d’abord redonner à la politique ce qu’il appelle une nouvelle sincérité, ce qui reste en core à définir mais c’est pourquoi il a mon total soutien.

je refuse de rester dans un contexte de bataille d’arrière garde, de lutte entre clans, il y a mieux à faire et le mouvement du 5 octobre peut-être nous obligera-t-il à cette transformation de tous.

danielle Bleitrach